Das in Flammen stehende Rathaus in Limoges wurde zum Symbol für die Ausschreitungen in Frankreich. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Er gilt als Linksextremist.

In Frankreich wurden nach schweren Ausschreitungen zwischen Demonstrierenden und Polizei in Teilen mehrerer Städte Ausgangssperren verhängt. Betroffen waren unter anderem Paris, Lille und Nizza. 20.10.2026 | 0:18 min

Drei Tage nach dem Feuer im Rathaus von Limoges haben die Behörden in Frankreich einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei ihnen als linksextremistischer Gefährder bekannt, unter anderem wegen Gewalt gegen Amtsträger.

Nach Polizeiangaben stammt er aus dem benachbarten Département Creuse im Zentrum des Landes. Eine Anti-Terrorismus-Einheit übernahm die Ermittlungen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr.

Brennendes Rathaus als Symbol für Gewalttaten in Frankreich

Randalierer hatten am Samstag - während der landesweiten Ausschreitungen am Rande von Demonstrationen - das Rathaus im südwestfranzösischen Limoges in Brand gesetzt. Der historische Gebäudeteil aus dem 19. Jahrhundert brannte vollständig ab, der Glockenturm stürzte brennend ein.

Nach den zum Teil massiv eskalierten Protesten in Frankreich läuft die Aufarbeitung. Neben den Randalierern stehen auch Polizei und Regierung in der Kritik. 19.10.2026 | 1:52 min

Landesweit und auch international wurde das brennende Rathaus zu einem Sinnbild der Gewalttaten in Frankreich, die sich teils direkt gegen Symbole der Staatsgewalt richteten. Der konservative Bürgermeister von Limoges, Guillaume Guérin, hatte dem Staat Versagen vorgeworfen.

Premierminister Lecornu verspricht staatliche Hilfe für Wiederaufbau

Die Polizei habe "nicht genügend Mittel" gehabt und sei vor den Randalierern zurückgewichen, erklärte Guérin. Er forderte, dass der Staat das Rathaus wieder aufbauen solle.

In Frankreich und Italien eskalieren Proteste, in Portugal demonstrieren Menschen gegen Wohnungsnot. Was treibt vor allem junge Menschen auf die Straße? ZDFheute live analysiert. 19.10.2026 | 18:10 min

Premierminister Sébastien Lecornu sagte staatliche Unterstützung beim Wiederaufbau zu und kündigte für Freitag einen Besuch in Limoges an. Auch andere Bürgermeister, unter anderem aus Paris, Marseille und Lyon, hatten nach den Unruhen das Fehlen von Einsatzkräften und deren mangelnde Vorbereitung angeprangert.

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Quelle: dpa, AFP