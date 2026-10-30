65 Jahre Anwerbeabkommen:"Mein Mutterland ist die Türkei, aber das Vaterland hier"
von Ina Baltes
Das Anwerbeabkommen mit der Türkei von 1961 hat unser Land verändert. Inzwischen lebt die vierte Generation mit türkischen Wurzeln in Deutschland, rund 2,6 Millionen Menschen.
Es ist 65 Jahre her, genau hier ist er angekommen. Sabri Aydin ist inzwischen 91 Jahre alt und steht mit seinem Enkel Gökhan auf einer Besucherterrasse am Düsseldorfer Flughafen. Der Bürgermeister kam damals zum Empfang und eine Kapelle, erzählt er.
Mit Sabri Aydin an Bord waren 92 weitere sogenannte Gastarbeiter, die sogar noch vor dem offiziellen Anwerbeabkommen vom 30.10.1961 in Deutschland ankamen und "zur Probe" arbeiten sollten. Sie kamen meist von der Schwarzmeerküste der Türkei. Bergarbeiter, die das deutsche Wirtschaftswunder unterstützen sollten.
Wirtschaftswachstum der Nachkriegszeit
Es gab zu diesem Zeitpunkt schon andere Verträge der Bundesrepublik zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, mit Italien, Spanien und Griechenland. Die Anwerbeverträge hatten vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund, erklärt die Migrationsforscherin Sara-Marie Demiriz.
Sabri Aydin fuhr damals schon am übernächsten Tag in der Duisburger Zeche Westende ein und baute dort Kohle ab. Später arbeitete er im Stahlwerk - sein Leben lang für die Firma Thyssen.
Die erste Generation sei nach Deutschland gekommen und habe körperlich schwere Arbeit geleistet, erklärt Sara-Marie Demiriz. Ihr Ziel sei nicht nur ein besseres Leben für sich selbst gewesen, sondern vor allem für ihre Kinder und Enkel. Sabri Aydin hat das geschafft. Vier Kinder hat er, zehn Enkel und 16 Urenkel. Stolz erzählt er, dass alle Arbeit haben und Eigentumswohnungen. Das ist ihm wichtig.
Experte: "Deutschland nachhaltig verändert"
Rund 870.000 türkische Arbeitskräfte kamen im Rahmen des Abkommens nach Westdeutschland. Einige kehrten auch wieder in die Türkei zurück, aber viele holten auch ihre Familien nach. Heute gibt es dauerhaft eine relativ große türkeistämmige Bevölkerung in Deutschland. 2025 lebten laut Statistischem Bundesamt rund 2,65 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus der Türkei in Deutschland.
Das Abkommen mit der Türkei habe Deutschland nachhaltig verändert, sagt Caner Aver vom ZfTI, Zentrum für Türkeistudien. Eine Zäsur stellt besonders das "Rückkehrhilfegesetz" von 1983 dar. Deutschland befand sich damals in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Auch die Vorstellung, dass sich insbesondere türkische Einwanderer wegen kultureller und religiöser Unterschiede nur schwer integrieren ließen, spielte, so Aver, eine Rolle.
Um die 10.000 Deutsche Mark erhielten türkische Arbeitnehmer, wenn sie dauerhaft ausreisten. Etwa 15 Prozent der türkischen Staatsangehörigen verließen damals die Bundesrepublik.
Einwanderungsland Deutschland
Deutschland ist faktisch seit den Anwerbeabkommen der 1950er und 1960er Jahre ein Einwanderungsland. Politisch wurde diese Realität aber erst um die Jahrtausendwende zunehmend anerkannt.
Heute lebt bereits die vierte Generation mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung von 2025 fühlen sich 91 Prozent von ihnen mit Deutschland verbunden. Eine Studie des DeZIM Instituts von 2023 weist aber auch darauf hin, dass sich gerade türkeistämmige Menschen besonders häufig als Teil einer Gruppe wahrnehmen, die von Diskriminierung betroffen ist.
Auch der sechzehnjährige Utku Aydin, ein Urenkel von Sabri, fühlt sich mit Deutschland verbunden. Er gehört der vierten Generation an. Er sei eher türkisch aufgewachsen, sagt er. "Deswegen steh' ich eher so zu der Türkei". Sein Urgroßvater sieht das anders: "Wir sind Deutsche." Er möchte neben seiner vor elf Jahren verstorbenen Frau in Duisburg beerdigt werden. "Mein Mutterland ist die Türkei", sagt er, "aber das Vaterland ist hier."
Ina Baltes berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.
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