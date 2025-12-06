  3. Merkliste
Gärtner zu Wehrdienst: Gesellschaftsjahr wäre besserer Kompromiss

Interview

Neuer Wehrdienst beschlossen:Gärtner: Gesellschaftsjahr wäre besserer Kompromiss

Bei der Debatte um den neuen Wehrdienst seien junge Menschen nicht angehört worden, kritisiert der Grüne Quentin Gärtner. Laut ihm die bessere Alternative: ein Gesellschaftsjahr.

Gärtner: "Pflichtdienst wäre besserer Kompromiss"

Junge Menschen seien womöglich bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Man müsse ihnen aber auch zuhören, sagt Quentin Gärtner.

05.12.2025 | 5:41 min

Der neue Wehrdienst ist beschlossen, doch für junge Leute wäre ein Gesellschaftsjahr der bessere Kompromiss gewesen. Das sagt Quentin Gärtner. Er ist 18 Jahre alt, ehemaliger Generalsekretär der Schülerkonferenz und Mitglied der Grünen.

Ein Pflichtdienst, den jeder "an der Gesellschaft leisten muss - und nicht per se beim Bund", erklärt Gärtner im Interview bei phoenix. "Dann würden wir auch die Akzeptanz für potenzielle Pflichtdienste steigern und dafür sorgen, dass mehr junge Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen."

Abgeordnete geben bei einer namentlichen Abstimmung über das Gesetz für einen neuen Wehrdienst ihre Stimmkarten im Bundestag ab.

Der Bundestag hat grünes Licht für die Einführung eines neuen Wehrdienstes gegeben.

05.12.2025 | 2:00 min

Gärtner: Politik hat jungen Menschen nicht zugehört

Er sei nicht prinzipiell gegen eine Wehrpflicht. Er finde es richtig, dass man darüber nachdenke, wie Deutschland verteidigungsfähig wird. "Die verteidigungspolitische Realität hat sich einfach gewandelt." Aber: "Man muss junge Menschen anhören", sagt Gärtner. Viele waren wegen der Wehrdienst-Pläne auf der Straße und versuchten, sich so Gehör bei der Politik zu verschaffen. "Das ist in diesen Debatten nicht passiert."

Aktive Soldaten in Deutschland

Wenn man viele junge Menschen für Dienste wie in der Bundeswehr brauche, dann müsse die Politik dafür werben und vorher gefragt haben: "Was interessiert euch? Was ist spannend für euch? Wie können wir diesen Dienst so ausgestalten, dass ihr auch mitmacht?"

Das ist ein Kernfehler in der Mache von Politik, wenn man die betroffene Gruppe nicht mit einbezieht.

Quentin Gärtner, Grünen-Politiker

Schulstreik gegen Wehrdienst: Grossdemo in der Hamburger Innenstadt

Die Initiative "Schulstreik gegen Wehrpflicht" hat in über 90 Städten zu Protesten aufgerufen. Schwerpunkt ist die Reform des Wehrdienstes und die verpflichtende Musterung.

05.12.2025 | 2:37 min

Rentendebatte und Wehrdienst: Nicht nur fordern

So sei zum Beispiel auch die Rentendebatte eine Chance gewesen, junge Menschen einzubeziehen, sagt der Grünen-Politiker. Das habe man aber nicht gemacht. "Das kann ich und will ich nicht verstehen, warum man auf der einen Seite vollkommen zurecht Dinge einfordert von jungen Menschen, aber auf der anderen Seite nicht bereit ist zum Fördern."

Zum Fordern gehört eben auch das Fördern dazu.

Quentin Gärtner, Grünen-Politiker

Über dieses Thema berichtete phoenix der tag am 5.12.2025 um 18:53 Uhr.
