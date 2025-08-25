Wehrbeauftragter zur Bundeswehr:"Unbequemes vertagt": Kritik an Pistorius' Plänen
Die Pläne von Pistorius für einen neuen Wehrdienst stoßen beim Wehrbeauftragten des Bundestages auf Kritik. Man habe "verpasst, ein zielorientiertes Wehrdienstgesetz vorzulegen".
Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Henning Otte (CDU), hat scharfe Kritik am geplanten Wehrdienstgesetz aus dem SPD-geführten Verteidigungsministerium geübt.
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bleibe mit seinem Gesetzentwurf bei Ankündigungen, anstatt "die dringend erforderlichen Strukturreformen anzustoßen und die materielle sowie vor allem personelle Stärkung der Truppe prioritär voranzutreiben", schrieb Otte gemeinsam mit dem Potsdamer Militärhistoriker Sönke Neitzel in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).
Wehrbeauftragter: Streitkräfte müssen umgebaut werden
Es werde "verpasst, ein zielorientiertes Wehrdienstgesetz vorzulegen - Unbequemes, aber Erforderliches wird 'zunächst' vertagt", kritisieren Otte und Neitzel. "Über 50 Prozent der Soldaten arbeiten nicht im Kernauftrag, sondern in Stäben, Ämtern oder Behörden", schreiben sie weiter.
Mit seiner Gesetzesvorlage, die am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden soll, will Pistorius die Personalstärke der Bundeswehr verbessern - bis auf Weiteres auf freiwilliger Basis. Nur wenn sich nicht genug Freiwillige finden, kann der Bundestag entscheiden, zu einem Pflichtdienst überzugehen.
In der Union gibt es aber massive Zweifel, ob das Freiwilligenmodell zum Ziel führt. Deshalb wird teilweise ein Automatismus verlangt, um auf die Wehrpflicht umzuschwenken.
Wehrpflicht-Debatte: Forderung nach "Tapferkeit" der Politik
Otte und Neitzel kritisieren in ihrem Beitrag für die FAZ, dass Pistorius' Entwurf den Anforderungen gerade angesichts der Bedrohung durch Russland nicht gerecht werde. "Mancher scheint jedoch zu hoffen, dass es zum Äußersten schon nicht kommen werde", schreiben sie.
In der Tat sei die Stärkung der Bundeswehr eine "Herkulesaufgabe, bei der es viele Widerstände in Parteien, Gewerkschaften, aber auch innerhalb der Streitkräfte zu überwinden gilt", schreiben Otte und Neitzel. "Die Pflicht zur Tapferkeit gilt aber nicht nur für unsere Soldaten. Auch verantwortliche Politiker müssen auf ihre Weise tapfer sein."
Mehr zur Bundeswehr
- FAQ
- mit Video
Ex-Außenminister:Gabriel: Müssen "zur Wehrpflicht zurückkehren"
- mit Video
Sicherheitsgarantien für Ukraine:Otte warnt vor Überforderung der Bundeswehr
- mit Video
Gesetzentwurf von Schwarz-Rot:Bundeswehr soll schneller aufgerüstet werden