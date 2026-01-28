Sven Schulze neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt - Porträt

Sven Schulze ist neuer Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Der CDU-Politiker steht vor der Aufgabe, sich bis zur Landtagswahl gegen die AfD zu behaupten. Ein Porträt.

In Sachsen-Anhalt wurde ein neuer Ministerpräsident gewählt. Der CDU-Politiker Sven Schulze übernimmt das Amt von Reiner Haseloff. Er bekam im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit im Landtag. 28.01.2026 | 1:15 min

Sven Schulze hat es geschafft: Im ersten Wahlgang ist er zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt worden. Doch das war wahrscheinlich die leichteste Übung für den 46-Jährigen in der kommenden Zeit.

Denn jetzt habe der CDU-Politiker nur gut sieben Monate Zeit bis zur Landtagswahl am 6. September, um sich im Amt zu profilieren und einen Amtsbonus aufzubauen, sagt ZDF-Korrespondent Andreas Postel. Und diesen Bonus müsse er auch nutzen. Denn der Abstand zur AfD in den Umfragen sei "noch sehr, sehr groß".

Schulzes Wahl zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt sei ein "klares Signal" vor der Landtagswahl. Ihm blieben nun sieben Monate, um seinen Amtsbonus auszubauen, so ZDF-Korrespondent Postel. 28.01.2026 | 4:32 min

Vom Gemeinderat bis zum Landeschef

Schulzes Versprechen ist "Stabilität, keine Experimente" - eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnt Schulze wie auch sein Amtsvorgänger Reiner Haseloff strikt ab. Anfang August hatte Deutschlands dienstältester Ministerpräsident verkündet, dass er mit dann 72 Jahren nicht noch einmal als Spitzenkandidat für die CDU antritt.

Der Familienvater Schulze legte eine klassische politische Karriere hin. Der aus Quedlinburg im Harz stammende Wirtschaftsingenieur fand über die Kommunalpolitik seinen Weg an die Spitze von CDU und in die Regierung. Viele Jahre war er Landesvorsitzender der Jungen Union, bevor er 2014 ins Europäische Parlament einzog.

Sein Mandat dort legte er im September 2021 mit dem Wechsel in die Landespolitik nieder. Seitdem war Schulze Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten. Nach fünf Jahren als Generalsekretär der Landes-CDU wurde Schulze, der eher sachlich und laut Beobachtern ohne "rhetorisches Feuer" agiert, im März 2021 zum Parteichef gewählt.

Die AfD ziele bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auf eine Alleinregierung, sagt Politologe von Lucke. Das wäre der finale Durchbruch der AfD, aber auch eine "enorme Hypothek" für das Land. 28.01.2026 | 12:04 min

Haseloff traut Schulze Ministerpräsidentenamt zu

Als Wirtschaftsminister blickt er auf eine gemischte Bilanz zurück. Als Erfolg verbucht er etwa die Ansiedlung eines neuen Logistikstandorts von Daimler Truck. Auf der anderen Seite kämpft Schulze um den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Chemiebranche, nachdem etwa der US-Konzern Dow Chemical seinen Rückzug aus Schkopau ankündigte. Auch die geplatzte Ansiedlung des Chipherstellers Intel in Magdeburg verhagelte die Bilanz, auch wenn Haseloff und Schulze alles dafür gaben.

Schulze will den Ausbau der Wirtschaftskraft und die Schaffung von Arbeitsplätzen auch künftig zur "Chefsache" machen. Aus Sicht von Haseloff hat er jedenfalls die "Erfahrung und das Format", dass die Staffelstabübergabe gelingt.

Schulze zeigt sich bürgernah und heimatverbunden

Allerdings weiß Umfragen zufolge fast die Hälfte der Befragten in Sachsen-Anhalt überhaupt, wer Schulze ist - und das, obwohl er seit vier Jahren die CDU führt und das Wirtschaftsressort leitet. Mit seiner Bilanz sind zudem lediglich 20 Prozent zufrieden.

Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt: Amtsinhaber Haseloff (CDU) will vor der Landtagswahl an Sven Schulze (CDU) übergeben, um ihm einen Amtsbonus zu verschaffen. ZDFheute zeigt die Wahl. 28.01.2026 | 63:05 min

Dabei ist Schulze alles andere als bürgerfern. In den letzten Jahren ließ er kaum eine Gelegenheit aus, um Präsenz zu zeigen. Doch während sein AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund Hunderttausende auf TikTok erreicht, setzt der 46-jährige Schulze konsequent auf das Modell der analogen Heimatverbundenheit.

Er ist überzeugt, dass seine "5.000 Telefonnummern" von Brüssel über Berlin bis Sachsen-Anhalt "mehr wert" sind, als Tausende Follower und Likes in sozialen Medien. Mit einem Seitenhieb auf die AfD sagte Schulze nach seiner Wahl:

Für mich kommt es nicht darauf an, dass wir Lösungen finden, die irgendwo bei Tiktok funktionieren, sondern auch im echten Leben. „ Sven Schulze, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt

Quelle: ZDF, AFP