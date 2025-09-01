SPD-Generalsekretär Klüssendorf: Steuererhöhungen nicht vom Tisch

Kanzler Merz spricht ein Machtwort: Es soll keine Steuererhöhungen geben. Doch die SPD sieht das anders. Alles müsse diskutiert werden, sagt Generalsekretär Klüssendorf.

Angesichts der Debatte um die Reform des Sozialstaats sind Steuererhöhungen für die Sozialdemokraten weiterhin "auf dem Tisch". Das sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf im ZDF-Morgenmagazin. "Es gehört zur Gesamtdiskussion dazu", betonte er.

"Und zumindest das mal zu diskutieren, ob die Verantwortlichkeit momentan gerecht aufgeteilt ist", sagte Klüssendorf weiter. Bei der Erbschaftssteuer etwa gehe es zum Beispiel nicht um eine Erhöhung, sondern um das Stopfen von Schlupflöchern.

Merz schließt Steuererhöhungen aus

Damit wandte sich Klüssendorf gegen Äußerungen der Parteichefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder. Sie hatten Steuererhöhungen erneut eine Absage erteilt. Bundeskanzler Merz verwies dazu am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" auf die Absprachen im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Auf dessen Einhaltung pochte auch Bayerns Ministerpräsident Söder.

"Wir haben einen Koalitionsvertrag und wir haben uns in diesem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass die Steuern nicht erhöht werden", sagte Merz dem ZDF. "Und dieser Koalitionsvertrag gilt", stellte er klar. Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und andere Sozialdemokraten hatten sich hingegen für höhere Steuern für Reiche ausgesprochen.

Klüssendorf: Auseinandersetzung, kein Streit

Insgesamt betonte Klüssendorf im ZDF, dass es zwischen den Koalitionspartnern keinen Streit gebe. "Es ist einfach die Auseinandersetzung. Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Wir wollen beide dieses Land jetzt voranbringen, nach vorne bringen", sagte er. Wenn darüber gesprochen werde, wie etwa Haushaltslücken zu stopfen sind, müsse "eben alles auf den Tisch".

Da brauchen wir eine Offenheit. Und eben eine Offenheit auch über die Diskussion. „ Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Neuer Anlauf für Richterwahl

Bei der Frage nach dem neuen Anlauf nach der geplatzten Wahl von Verfassungsrichtern im Parlament sagte Klüssendorf:

Wir werden es auf jeden Fall zusammen hinbekommen. „ Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Einen Namen nannte er noch nicht, aber "wir werden es auf jeden Fall besser machen. Und da zähle ich auch auf die Union".

Das Interview führte ZDF-Moderatorin Dunja Hayali. Zusammengefasst hat es Katia Rathsfeld.