ZDF-Sommerinterview:Merz schließt Steuerhöhungen aus
Bundeskanzler Merz widerspricht SPD-Chef Klingbeil: Steuererhöhungen werde es mit ihm nicht geben. Es gebe einen Koalitionsvertrag und der gelte, sagt er im ZDF-Sommerinterview.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schließt Steuererhöhungen aus. Merz sagt im ZDF-Sommerinterview:
Merz widerspricht damit SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil, der Steuererhöhungen für Reiche nicht ausgeschlossen hatte. Merz sagt, er und CSU-Chef Markus Söder hätten keinen Koalitionsvertrag mit Steuererhöhungen unterschrieben.
Merz zur Koalition: "Es clasht nicht"
Dass es deswegen "clashe" zwischen Union und SPD, weist Merz zurück: "Es clasht nicht" sagt er. In der Koalition gebe es einiges, das "zurecht gerückelt" werde, das sei aber völlig in Ordnung.
Merz räumt allerdings ein, dass es bei der Wahl der Richterin Frauke Brosius-Gersdorf "erhebliche Vorbehalte" in der Unionsfraktion gegeben habe. "Wir werden eine neue Wahl im Herbst machen". Er hoffe, dass die Wahl dieses Mal durchgehe.
Kennt Merz den Namen der SPD-Kandidatin?
Die nötige Zweidrittelmehrheit dafür habe Schwarz-Rot aber selbst mit den Grünen nicht. "Das heißt es müssen entweder von der AfD oder von der Linkspartei Abgeordnete zustimmen", so Merz. "Das wird ein ziemlich schwieriger Prozess. Wir werden ihn trotzdem versuchen."
Auf die Frage, ob er den Namen der neuen SPD-Kandidatin bereits kenne, gibt Merz keine eindeutige Antwort. "Ich werde dazu weder ja noch nein sagen. Das ist eine Aufgabe der Bundestagsfraktion und keine Aufgabe des Bundeskanzlers."
Merz gegen Bodentruppen zum jetzigen Zeitpunkt
In dem Interview, das das ZDF um 19:10 Uhr ausstrahlt, spricht sich Merz auch gegen Bodentruppen in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt aus. Derzeit spreche man über Sicherheitsgarantien für den Fall eines Waffenstillstands. Erst danach könnten "viele Dinge" vollzogen werden.
Auf die Frage, ob er hoffnungsvoll sei, dass es im kommenden Jahr zu einem Waffenstillstand komme, sagt Merz: "Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir es hinbekommen. Aber ich mache mir auch keine Illusionen."
Der Artikel wird forlaufend ergänzt.
von Diana Zimmermann
Vertrauenskrise in der Koalition:Schwarz-Rot: Durchbeißen oder scheitern?von Britta Spiekermann
100 Tage Schwarz-Rot:Glanz auf der Weltbühne, verknotet im Kleinenvon Wulf Schmiese
CDU-Rückenwind aus Niedersachen:Merz mit innenpolitischer Ansage an SPDvon Peter Kunz