Schnitzer zu Rente und Pflege:Sozialversicherungen: Ökonomin fürchtet "Kollaps"
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer mahnt umfassende Reformen bei den Sozialversicherungen an. Ohne "großen Wurf" der Bundesregierung werde der Kollaps unweigerlich kommen.
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat vor der dramatischen Lage der Sozialversicherungen gewarnt und die Bundesregierung zu Reformen aufgefordert. "Wir müssen uns auf jeden Fall mit den Sozialversicherungen beschäftigen. Die sind nicht zukunftsfest", sagte Schnitzer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Es werde immer schwieriger, die Rentenzahlungen aus den Beiträgen der arbeitenden Bevölkerung zu finanzieren.
Wirtschaftsweise vermisst "große und mutige Reformen"
Zwar räumte Schnitzer der Regierungskoalition aus Union und SPD noch etwas Zeit ein. Hinsichtlich der Wirtschaftsthemen habe die Regierung einiges in Aussicht gestellt und sei "auch schon einiges angegangen".
"Der große Wurf fehlt aber noch", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Aktuell sehe es "nicht so aus, als gingen Union und SPD große und mutige Reformen an".
"Bestimmte Themen dauern", räumte Schnitzer ein. Daher würde sie der Regierung "noch ein bisschen Schonzeit zugestehen". "Dann aber muss sie die versprochenen Reformen wirklich auf den Weg bringen."
Schnitzer: Eigenheim für Pflegekosten heranziehen
Massiven Reformbedarf sieht die Ökonomin nicht nur bei der Rente. "Wir können auch die Ausgaben der Pflegeversicherung nicht weiter so ansteigen lassen", sagte Schnitzer. Zwar müsse es Unterstützung geben, aber es müsse auch klar sein, "dass jeder damit rechnen muss, irgendwann mal ein Pflegefall zu werden".
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
"Dafür muss er auch selbst vorsorgen", forderte sie. Natürlich dürften die Menschen nicht allein gelassen werden, sagte Schnitzer weiter.
Es könne nicht erwartet werden, dass der Staat das Eigenheim schütze, "wovon am Ende die Erben profitieren", aber die Kosten der Pflege "von der Allgemeinheit getragen werden".
Mehr zu den Sozialversicherungen
- FAQ
- Analyse
Rettung des Rentensystems?:"Boomer-Soli": Von Rentnern für Rentnervon Sina Mainitz
- mit Video
Steigender Eigenanteil für Pflege:Warken will Kostenexplosion in Heimen stoppen
- Interview
Beiträge, Leistungen, Reformen:TK-Chef zu Krankenkassen: "Lage ist dramatisch"