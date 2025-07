Betriebsrente: Für wen sie was ist und wann sie sich lohnt

Laut Rheinischer Post ist die gesetzliche Rente in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren um rund 37 Prozent gestiegen. Die Zahlen stammen von der Rentenversicherung.

Wer hat Anspruch auf eine Betriebsrente?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben seit 2002 Anspruch auf eine Entgeltumwandlung - in Höhe von bis zu 3.864 Euro. Auf Nachfrage muss ein Betrieb dies anbieten. Das Geld legt in der Regel ein Versicherungsunternehmen an; der Arbeitgeber wählt die Anlageform aus. Er führt auch die Beiträge ab.

Seit 2019 sind Arbeitgeber verpflichtet, die gesparten Sozialversicherungsbeiträge in pauschalierter Form - und zwar in der Höhe von 15 Prozent - an die Beschäftigten oder entsprechenden Anlageanbieter weiterzuleiten. Die Regelung galt zunächst für neue Verträge, seit 2022 gilt sie auch für bereits in der Vergangenheit abgeschlossene Verträge.