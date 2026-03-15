Söder: Steuererhöhungen sind "das falsche Signal"

CSU-Chef Söder spricht sich im ZDF gegen eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes aus. "Wir können nicht im Ernst in diesen Zeiten Steuern erhöhen, wir müssen Steuern senken."

CSU-Chef Söder fordert im ZDF eine Senkung der Steuern und Energiepreise. Deutschland stehe "unter einem stärkeren Wettbewerbsdruck als je zuvor", sagt er. 15.03.2026 | 7:17 min

Der Auftakt ins Super-Wahljahr ist für beide Koalitionäre von Schwarz-Rot in Berlin wenig erfolgreich verlaufen. Der Spagat zwischen Gegnern in den Ländern und Partnern im Bund bleibt für CDU/CSU und SPD eine Herausforderung - beide müssen sich profilieren.

SPD will Spitzensteuersatz erhöhen

Für die SPD ist das Wahlergebnis in Baden-Württemberg ein herber Schlag: Mit 5,5 Prozent liegt die einstige Volkspartei nur noch knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. SPD-Chefin Bärbel Bas sagt im ZDF, ihr stecke "das Wahlergebnis noch in den Knochen".

Als Folge dieses schwachen Ergebnisses könnten die Sozialdemokraten in der Koalition nun stärker auf die Umsetzung ihrer Forderungen drängen. Eine davon ist die Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 49 Prozent. Auf diesen Vorschlag hin gab es in den Reihen der Union in den letzten Tagen bereits Zeichen einer Kompromissbereitschaft.

Doch CSU-Chef Markus Söder erteilt dem in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" eine klare Absage:

Wir können nicht im Ernst in diesen Zeiten Steuern erhöhen, wir müssen Steuern senken. „ Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender

Finanzminister Klingbeil plant Einkommensteuerreform

Steuererhöhungen seien "das falsche Signal", sagt Söder. Stattdessen brauche es Einsparungen beim Bürgergeld, da sei "der erste Schritt gemacht worden", und bei Sozialreformen. Zusätzlich müsse man aber auch "an verschiedenen anderen Stellen einsparen", so der CSU-Chef. Mögliche Steuersenkungen seien auch bei der Erbschaftsteuer für den Mittelstand denkbar.

SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil kündigt im ZDF eine Einkommensteuerreform an, um gezielt "kleinere und mittlere Einkommen" zu entlasten. Er sagt, es mache etwas mit ihm, wenn er höre, dass die Bürger der Regierung vorwerfen, sie kümmere sich nur um das Bürgergeld, aber zu wenig um Menschen, die in Arbeit seien. Klingbeil sagt:

Ihr, die dieses Land am Laufen halten, ihr werdet mehr Geld im Geldbeutel haben. Das ist auch Anerkennung und Respekt. „ Lars Klingbeil, SPD-Chef und Bundesfinanzminister

Söder: Wirtschaft stärken, statt belasten

"Wir brauchen klare Signale zur Stärkung der Wirtschaft, nicht zur Belastung der Wirtschaft", sagt Söder im ZDF. Man müsse Energiepreise senken, Steuern senken und "eine vernünftige Struktur für die wirtschaftliche Entwicklung" haben, sagt er. Gleichzeitig gelte es "Bürokratie abzubauen und Hightech zu fördern".

Da Deutschland "unter einem stärkeren Wettbewerbsdruck als je zuvor" stehe, fordert der bayerische Ministerpräsident mehr Tempo. Die Schwäche der Automobilindustrie in Baden-Württemberg und in Bayern etwa sei durch Entscheidungen in Brüssel verursacht worden, sagt Söder. Durch Ideologie habe man sich selbst geschwächt und China gestärkt: "Das müssen wir ändern."

Deutschlands Automobilindustrie steckt tief in der Krise: Tausende Beschäftigte bei Herstellern und Zulieferern verlieren ihren Arbeitsplatz – vom Bandarbeiter bis zum Ingenieur. 11.11.2025 | 6:10 min

CSU-Chef drängt auf "Aus vom Verbrenner-Aus"

Er hoffe auf einen Durchbruch bei den Gesprächen in der Koalition in Berlin und darauf, "dass die SPD versteht, worum es geht", so Söder.

Das Aus vom Verbrenner-Aus heißt, dass es neue Chancen für die Automobilität gibt. „ Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender

Gelinge das nicht, würde "die AfD am Ende die enttäuschten Wähler" aufnehmen. "Das darf nicht passieren", sagt er.

Sendungshinweis Quelle: ZDF Mehr zur Lage von Union, SPD und FDP gibt es heute ab 19:10 Uhr bei Berlin direkt - im Gespräch dazu: CSU-Chef Markus Söder. Moderiert wird die Sendung von Andrea Maurer.

Söder: Kritik an Trump wegen Aussetzung der Öl-Sanktionen

Die Wirtschaft steht nicht zuletzt auch durch den Iran-Krieg besonders unter Druck. Hohe Spritpreise belasten Bürger und Unternehmen. Trotzdem kritisiert Söder das Vorgehen der US-Regierung, die Sanktionen auf russisches Öl auszusetzen. Er hält die Entscheidung für falsch. Man müsse im Hinblick auf die Ukraine "klar bleiben", an der Seite der Ukraine stehen, auch "was das Thema Russland betrifft".

Die durch den Iran-Krieg gestiegenen Ölpreise spielen Russland in die Karten. Als einer der weltweit größten Öl-Exporteure verdient Moskau trotz Sanktionen wieder mehr. 12.03.2026 | 1:50 min

Klare Kante - damit will die Union auch die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz am nächsten Wochenende gewinnen. Ein Wechsel nach Jahrzehnten einer SPD-Dominanz wäre ein "Riesen-Signal", sagt der CSU-Chef bei "Berlin direkt":

Ein Erfolg der Union wäre schon toll und würde auch eine Richtungsentscheidung bedeuten für mehr Union. „ Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender

Umfragen zufolge könnte es aber ein sehr knappes Rennen zwischen dem amtierenden SPD-Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer und dem CDU-Kandidaten Gordon Schnieder werden.

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