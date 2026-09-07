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Sepp Müller will CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden

Wahl in Sachsen-Anhalt:Sepp Müller will CDU-Chef in Sachsen-Anhalt werden

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Nach der schweren Niederlage gegen die AfD bewirbt sich Müller um den Parteivorsitz der CDU im Land. Der 37-Jährige führt bislang stellvertretend die Bundestagsfraktion der Union.

Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Sepp Müller (CDU), Bundestagsabgeordneter, spricht nach einer Sitzung des Landesvorstands im Gründungs- und Technologietransfer Zentrum Handwerk zur Presse.

"Ich kandidiere als Landesvorsitzender", gibt der 37-jährige Bundestagsabgeordnete Sepp Müller (CDU) bekannt.

Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller will neuer CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt werden. "Ich kandidiere als Landesvorsitzender", sagte der 37-Jährige nach einer Sitzung des Landesvorstands der CDU in Magdeburg. Müller ist stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Zuvor hatte Ministerpräsident und Noch-Landeschef Sven Schulze angekündigt, dass es nach dem Absturz der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Herbst eine Neuwahl des Landesvorstands geben wird. Diese solle Ende November oder Anfang Dezember stattfinden, sagte Schulze nach einer Sitzung des CDU-Landesvorstands in Magdeburg. Auf Nachfragen von Journalisten, ob er erneut für den Vorsitz kandidieren wolle, sagte Schulze am Abend, dies sei nicht sein Plan.

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Schulze nach Niederlage: "Wir sind Opposition"

Der 47-Jährige hatte die Christdemokraten als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt. Seine Partei stürzte bei der Wahl von 37,1 Prozent im Jahr 2021 auf 17,2 Prozent ab. Die CDU-Landtagsfraktion schrumpfte von 40 auf 15 Abgeordnete.

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07.09.2026 | 3:46 min

Bereits wenige Stunden zuvor hatte Schulze in Berlin Konsequenzen angekündigt. "Ich bin dort als Spitzenkandidat angetreten und werde daraus natürlich auch entsprechende Konsequenzen ziehen", sagte der 47-Jährige nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei am Mittag in Berlin. "Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr, wir sind Opposition. Der Regierungsauftrag liegt jetzt bei der AfD."

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt

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Quelle: dpa
Über die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem bei ZDF spezial am 07.09.2026 ab 19:30 Uhr.
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