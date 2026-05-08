Lauterbach bei Lanz: Markus Söder als Kanzler? "So what"

Bei "Markus Lanz" sieht Robin Alexander die CSU in einer tiefen Krise. Karl Lauterbach sieht keine Bedrohung darin, wenn Markus Söder Friedrich Merz ersetzen würde.

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Ob Bratwurst, Döner oder Schweinshaxe - lange Zeit gehörte der Hashtag "#Söderisst" fest zum digitalen Repertoire des bayerischen Ministerpräsidenten. Doch mit den regelmäßigen kulinarischen Einblicken auf Social Media ist nun Schluss: Markus Söder verkündete das Ende seines Food-Contents und verwies zur Begründung auf die angespannte weltpolitische und wirtschaftliche Lage.

Ganz freiwillig dürfte der Rückzug jedoch nicht erfolgt sein: Nach enttäuschenden Kommunalwahlergebnissen wuchs zuletzt auch der CSU-interne Unmut über die Inszenierung des bayerischen Ministerpräsidenten, die vielen Parteifreunden angesichts der aktuellen Krisen als zu trivial erschien.

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CSU-Politiker: Partei versucht "bisschen ernsthafter zu werden"

Am Donnerstagabend wich der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Dorn bei "Markus Lanz" der Frage nach dem parteiinternen Unmut gegenüber Markus Söder aus. Stattdessen gab er sich verklausuliert und betonte lediglich, man habe die Ergebnisse der Kommunalwahl "analysiert und ernst genommen".

Ich glaube, deswegen werden wir auf allen Ebenen versuchen, das auch strukturell anzunehmen, ein bisschen ernsthafter zu werden. „ Florian Dorn, CSU

Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) reagiert weniger ernsthaft auf die Frage nach dem Grund für Söders Sinneswandel:

Ich glaube, er hat mit seinem Arzt gesprochen, weil das meiste, was er isst, ist ungesund. „ Karl Lauterbach, SPD

"Ungesunde Würste, fette Pizza, triefender Döner. Man sieht so gut wie nie etwas Gesundes. Mir hat er offenbar nie zugehört", so Lauterbach weiter.

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Robin Alexander: "Söder brennt der Rock an allen Ecken"

Nüchterner analysierte dann der Politikjournalist Robin Alexander das Verhalten von Markus Söder. Alexander sah die CSU in einer tiefen Krise. Die Partei habe die Kommunalwahlen "an beiden Fronten verloren. In den Städten haben viele Sozialdemokraten gewonnen, in München sogar ein Grüner und in der Fläche die Freien Wähler (…). Also, Söder brennt der Rock an allen Ecken."

Laut Robin Alexander trete Söder in dieser Lage die Flucht nach vorn an - vor allem wegen der anschwellenden Zweifel in der Landtagsfraktion daran, ob er noch der Richtige sei. Außerdem glaube er:

[Söder] sieht sogar eine Chance, wegen der Berliner Krise, sich noch mal bundesweit ins Spiel zu bringen. „ Robin Alexander, Journalist und Autor

"Markus Söder ist ja wirklich ein Instinktpolitiker. Und der wittert eine mögliche Chance, dass noch mal darüber geredet wird, ob Friedrich Merz der Richtige ist. So weit ist es noch nicht. Aber allein die Chance reicht Markus Söder, um sich in Stellung zu bringen."

Kanzler Söder? "So what", sagt Karl Lauterbach in der Sendung von Markus Lanz. Quelle: ZDF

Karl Lauterbach: Söder ist keine Bedrohung

Karl Lauterbach bezeichnete diese Theorie als "steil". In der Not, in der sich Markus Söder derzeit befinde, träume dieser nicht davon, Friedrich Merz beerben zu können. Er habe Söder im Übrigen in Verhandlungen immer als zuverlässig erlebt.

"Man muss unterscheiden zwischen der öffentlichen Person und wie er [Söder] unterwegs ist, wenn man mit ihm verhandelt. Dann ist er wirklich jemand, mit dem man sich ganz gut einigen kann. Also es wäre keine Bedrohung, wenn er Friedrich Merz ersetzen würde."

Ergänzend sagte Karl Lauterbach:

Ich glaube aber, er würde es auch nicht besser machen. Von daher: so what? „ Karl Lauterbach, SPD

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