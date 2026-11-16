Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt - mit komfortabler Mehrheit. Doch es gibt Baustellen, die das Regieren schwer machen dürften.

Viele sehen in Manuela Schwesig nach ihrer erfolgreichen Wahl in Mecklenburg-Vorpommerns auch eine Hoffnungsträgerin für die Bundespartei. Quelle: dpa

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat Manuela Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin gewählt. Die SPD-Politikerin erhielt im ersten Wahlgang 39 von 68 abgegebenen Stimmen - so viele, wie ihre Koalition aus SPD, Linken und Grünen Abgeordnete hat.

Der Umstand, dass keine Partei mit der AfD koalieren wollte, ermöglichte das Rot-Rot-Grüne Bündnis in Mecklenburg-Vorpommern - und damit die Wiederwahl Schwesigs im Nordosten.

Der Regierungskoalition gegenüber sitzen 32 Fraktionsmitglieder - eine zahlenmäßig starke AfD-Opposition. 38,2 Prozent der Wähler hatten sich die Alternative für Deutschland in die Regierung gewünscht. Die SPD von Manuela Schwesig lag nach einer veritablen Aufholjagd mit 35,5 Prozent knapp dahinter.

Manuela Schwesig stellt sich heute im Schweriner Landtag zur Wiederwahl als Ministerpräsidentin. Die 52-Jährige regiert Mecklenburg-Vorpommern seit 2017. 16.11.2026 | 0:24 min

Frust bei AfD Wählern in Mecklenburg-Vorpommern

Während viele Mecklenburger und Vorpommern in Zeiten erstarkender rechter Ränder erleichtert sind über die geräuschlose und unkomplizierte Regierungsbildung im Nordosten, fühlen sich viele AfD-Sympathisanten enttäuscht.

Wütende Kommentare bei Social Media zeigen, wie tief der Frust bei einigen sitzt. Sie hatten AfD gewählt und bekommen Rot-Rot-Grün.

Schwesig muss es gelingen, diese Wähler zumindest zum Teil zurückzugewinnen, um ein weiteres Erstarken der rechtspopulistischen AfD zu verhindern.

Anders als in Magdeburg und Berlin findet sich die neue Regierung in Schwerin wohl ohne Mühe. SPD, Grüne und Linke gehen nach erfolgreichen Sondierungen in Koalitionsgespräche. 17.10.2026 | 3:06 min

Bürgerrat der Ministerpräsidentin: Näher ran ans Volk

So ist im Koalitionsvertrag ein "Bürgerrat der Ministerpräsidentin" geplant, der auch Unzufriedene zur politischen Mitwirkung einlädt, allerdings ohne Weisungskompetenz, wie nicht nur die AfD kritisiert.

Auch beim stark umstrittenen Thema Windkraftausbau sollen betroffene Bürger mehr mitreden und stärker als bisher finanziell partizipieren. Zudem will sich die Regierung dafür einsetzen, dass direkte Anwohner von Windkraftanlagen vom Netzentgelt befreit werden.

Erstmals kommt in Schwerin der Landtag zusammen. Auf der Tagesordnung - die Wahl des Landtagspräsidenten. SPD, Grüne und Linke verhindern zusammen die Wahl eines AfD-Kandidaten. 20.10.2026 | 2:35 min

Landesregierung hat wenig finanziellen Spielraum

Laut dem Koalitionsvertrag soll dies mit Bundesmitteln finanziert werden - durch die Übertragungsnetzentgelte. Dafür will sich die Landesregierung bei der zuständigen Bundesnetzagentur einsetzen. Denn finanziell hat die Landesregierung wenig Spielräume. Nach Berechnung des Landesrechnungshofes zeichnet sich von 2028 bis 2030 eine Finanzierungslücke von mehr als drei Milliarden Euro im Landeshaushalt ab.

Folgerichtig steht im Koalitionsvertrag, dass alle Vorhaben der neuen Regierung unter dem Vorbehalt der Finanzierung stehen. Da könnte noch Ärger drohen, wenn Projekte des ein oder anderen Koalitionspartners aus finanziellen Gründen kleiner ausfallen oder verschoben werden.

Bei den Wahlen im September wurde die AfD zwar stärkste Kraft, für eine Alleinregierung hat es jedoch nicht gereicht. Jetzt formiert sich wohl eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken. 20.10.2026 | 1:31 min

Was wird aus dem SPD-Vorsitz?

Und noch ein Problem, das paradoxerweise aus Schwesigs Erfolg resultiert, schwebt über der neuen Landesregierung. Nach einem starken Wahlkampf, in dem es Schwesig gelang - gegen den Bundestrend - der SPD ein starkes Ergebnis von 35,5 Prozent zu verschaffen, sind nun alle Augen auf sie als mögliche SPD-Bundesvorsitzende gerichtet. Zudem hat sie als ehemalige Bundesfamilienministerin Erfahrungen in Berlin gesammelt und ist eine Frau aus dem Osten.

Nach ihren Ambitionen gefragt, sagte sie, dass sie fünf Jahre Ministerpräsidentin bleiben will. Alles andere wäre ihren Wählern im Nordosten wohl auch nicht zu vermitteln. Ob das aber bedeutet, dass sie auch nicht für den Posten der Co-Vorsitzenden zur Verfügung steht, ist nicht ausgemacht. Schwesig ist machtbewusst und gilt zudem für viele Parteigenossen als gute Antwort auf die sinkenden Werte der Bundespartei. Schwesig wird sich bald dazu äußern müssen, denn am 16. Dezember will das SPD-Präsidium einen Vorschlag für die Wahl im Januar machen.

Nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden beide Länder in Zukunft möglicherweise von SPD, Grünen und Linken regiert. Einige stellen sich die Frage: Ginge das auch im Bund? 11.10.2026 | 3:43 min

Susanne Seidl berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Mecklenburg-Vorpommern.