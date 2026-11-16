Nach Wahl in Mecklenburg-Vorpommern:Die Baustellen für Ministerpräsidentin Schwesig
von Susanne Seidl
Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt - mit komfortabler Mehrheit. Doch es gibt Baustellen, die das Regieren schwer machen dürften.
Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat Manuela Schwesig erneut zur Ministerpräsidentin gewählt. Die SPD-Politikerin erhielt im ersten Wahlgang 39 von 68 abgegebenen Stimmen - so viele, wie ihre Koalition aus SPD, Linken und Grünen Abgeordnete hat.
Der Umstand, dass keine Partei mit der AfD koalieren wollte, ermöglichte das Rot-Rot-Grüne Bündnis in Mecklenburg-Vorpommern - und damit die Wiederwahl Schwesigs im Nordosten.
Der Regierungskoalition gegenüber sitzen 32 Fraktionsmitglieder - eine zahlenmäßig starke AfD-Opposition. 38,2 Prozent der Wähler hatten sich die Alternative für Deutschland in die Regierung gewünscht. Die SPD von Manuela Schwesig lag nach einer veritablen Aufholjagd mit 35,5 Prozent knapp dahinter.
Frust bei AfD Wählern in Mecklenburg-Vorpommern
Während viele Mecklenburger und Vorpommern in Zeiten erstarkender rechter Ränder erleichtert sind über die geräuschlose und unkomplizierte Regierungsbildung im Nordosten, fühlen sich viele AfD-Sympathisanten enttäuscht.
Wütende Kommentare bei Social Media zeigen, wie tief der Frust bei einigen sitzt. Sie hatten AfD gewählt und bekommen Rot-Rot-Grün.
Schwesig muss es gelingen, diese Wähler zumindest zum Teil zurückzugewinnen, um ein weiteres Erstarken der rechtspopulistischen AfD zu verhindern.
Bürgerrat der Ministerpräsidentin: Näher ran ans Volk
So ist im Koalitionsvertrag ein "Bürgerrat der Ministerpräsidentin" geplant, der auch Unzufriedene zur politischen Mitwirkung einlädt, allerdings ohne Weisungskompetenz, wie nicht nur die AfD kritisiert.
Auch beim stark umstrittenen Thema Windkraftausbau sollen betroffene Bürger mehr mitreden und stärker als bisher finanziell partizipieren. Zudem will sich die Regierung dafür einsetzen, dass direkte Anwohner von Windkraftanlagen vom Netzentgelt befreit werden.
Landesregierung hat wenig finanziellen Spielraum
Laut dem Koalitionsvertrag soll dies mit Bundesmitteln finanziert werden - durch die Übertragungsnetzentgelte. Dafür will sich die Landesregierung bei der zuständigen Bundesnetzagentur einsetzen. Denn finanziell hat die Landesregierung wenig Spielräume. Nach Berechnung des Landesrechnungshofes zeichnet sich von 2028 bis 2030 eine Finanzierungslücke von mehr als drei Milliarden Euro im Landeshaushalt ab.
Folgerichtig steht im Koalitionsvertrag, dass alle Vorhaben der neuen Regierung unter dem Vorbehalt der Finanzierung stehen. Da könnte noch Ärger drohen, wenn Projekte des ein oder anderen Koalitionspartners aus finanziellen Gründen kleiner ausfallen oder verschoben werden.
Was wird aus dem SPD-Vorsitz?
Und noch ein Problem, das paradoxerweise aus Schwesigs Erfolg resultiert, schwebt über der neuen Landesregierung. Nach einem starken Wahlkampf, in dem es Schwesig gelang - gegen den Bundestrend - der SPD ein starkes Ergebnis von 35,5 Prozent zu verschaffen, sind nun alle Augen auf sie als mögliche SPD-Bundesvorsitzende gerichtet. Zudem hat sie als ehemalige Bundesfamilienministerin Erfahrungen in Berlin gesammelt und ist eine Frau aus dem Osten.
Nach ihren Ambitionen gefragt, sagte sie, dass sie fünf Jahre Ministerpräsidentin bleiben will. Alles andere wäre ihren Wählern im Nordosten wohl auch nicht zu vermitteln. Ob das aber bedeutet, dass sie auch nicht für den Posten der Co-Vorsitzenden zur Verfügung steht, ist nicht ausgemacht. Schwesig ist machtbewusst und gilt zudem für viele Parteigenossen als gute Antwort auf die sinkenden Werte der Bundespartei. Schwesig wird sich bald dazu äußern müssen, denn am 16. Dezember will das SPD-Präsidium einen Vorschlag für die Wahl im Januar machen.
Susanne Seidl berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Mecklenburg-Vorpommern.
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