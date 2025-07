Maja T.: In Ungarn inhaftierte Person beendet Hungerstreik

Die in Ungarn inhaftierte Person Maja T. hat ihren Hungerstreik beendet. Das erfuhr das ZDF am Montag vom Vater der non-binären Person, die in Budapest in Haft sitzt. Der Vater Wolfram Jarosch hatte Maja T. am Samstag im Haftkrankenhaus besuchen können. T. sei abgemagert, habe eingefallene Wangen, sei insgesamt in einem stark geschwächten Zustand. "Es geht alles nur noch langsam", sagte Jarosch.