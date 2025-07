Maja T.: Hungerstreik im ungarischen Gefängni, Sorge wächst

300 Kilometer ist Wolfram Jarosch gelaufen, von Jena nach Berlin . Ein Protestmarsch, im Gepäck hat der Vater von Maja T. eine Petition: "Holt Maja zurück", über 100.000 Menschen haben unterzeichnet. Er will Öffentlichkeit schaffen vor dem Auswärtigen Amt, den Druck verstärken. Denn der Lehrer aus Jena macht sich große Sorgen um sein Kind, 24 Jahre alt, das nun in ein Haftkrankenhaus verlegt wurde. Maja T.s Zustand werde immer kritischer.

Bundesverfassungsgericht: Auslieferung von Maja T. rechtswidrig

Familie und Unterstützer fordern von den politisch Verantwortlichen in Berlin, in dem Fall aktiver zu werden. Maja T., die sich selbst als non-binäre Person bezeichnet, war vor gut einem Jahr nach Ungarn ausgeliefert worden und steht dort vor Gericht. Der Vorwurf: T. soll gemeinsam mit anderen mutmaßlich linken Aktivisten in Budapest Rechtsextreme angegriffen, schwer verletzt haben und eine kriminelle Vereinigung gebildet haben.

T. wurde in Deutschland festgenommen und dann quasi über Nacht an die ungarischen Behörden überstellt - rechtswidrig wie das Bundesverfassungsgericht entschied

Familie: Unwürdige Haftbedingungen in Ungarn

Seitdem weisen Familie und Unterstützer immer wieder auf die schwierigen und teils unwürdigen Haftbedingungen in Ungarn hin, der Vater spricht von Folterzuständen. So sei Maja T. über Monate in Isolationshaft gewesen, in einer Zelle mit Bettwanzen und Kakerlaken.