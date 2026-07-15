Debatte bei "Lanz": Hört Kanzler Merz auf seine Berater?

Debatte bei "Lanz":Hört Kanzler Friedrich Merz auf seine Berater?
von Felix Rappsilber
Das Merz-Kabinett steht vor vielen Herausforderungen. Merz sehe sich zu sehr als Chef, sagt Journalistin Amann. Ein Kanzler müsse Kritik aushalten, so Ex-Kanzleramtschef Schmidt.
Friedrich Merz "sieht sich ein bisschen als CEO der Regierung: 'Wenn ich die Linie nicht vorgebe, dann bin ich schwach'", kritisierte Funke-Chefredakteurin Melanie Amann am Dienstagabend bei "Markus Lanz" den Führungsstil des Bundeskanzlers.
In Wahrheit sei er "viel schwächer, wenn er nicht auf den Rat von seinen Leuten hört". Amann bezog sich auf Berichte aus dem politischen Berlin:
Schmidt: Brutale Ehrlichkeit im Kanzleramt notwendig
Unter seinem Vorgänger Olaf Scholz (SPD) sei das anders gewesen, erinnerte sich Ex-Kanzleramtsminister und Scholz-Vertrauter Wolfgang Schmidt (SPD):
Schmidt sagte, er hätte es mit Scholz "nicht so lange ausgehalten", wenn er das Gefühl gehabt hätte, er könne den Kanzler nicht offen kritisieren.
Altmaier: Ringen um das Allgemeinwohl
Auch Peter Altmaier (CDU), Kanzleramtsminister unter Angela Merkel (CDU), berichtete von "harten Diskussionen" mit der ehemaligen Bundeskanzlerin:
"Ein Kanzler - das habe ich bei Angela Merkel erlebt - muss bereit sein auszuhalten, dass seine Mitstreiter ihm sagen: In der Sache glauben wir, dass man es anders machen müsste." Denn: "Es gibt kein Buch, wo das Allgemeinwohl verzeichnet ist, sondern darum muss man ringen."
Unter Friedrich Merz gebe es kein gemeinsames Brainstorming, betont die Journalistin Amann: "Brutale Ehrlichkeit muss man abkönnen - und ich glaube, er kann das nicht ab."
Amann kritisierte auch die Haltung des Bundeskanzlers, "dass Minister Mitarbeiter sind". "Das ist der höchste Teil der Führungsmannschaft und das sind deine Sparringspartner und nicht Leute, die du während der Probezeit entlassen kannst, wenn die nicht liefern."
Weil Minister für den Bundeskanzler "durchs Feuer" gehen müssten, sollte Merz wissen: "Mit denen kann ich arbeiten und die können meine Meinung ändern."
Schmidt: Unbeliebtheit des Kanzlers nicht gut für Demokratie
Merz ist Umfragen zufolge der unbeliebteste Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ex-Kanzleramtsminister Schmidt sei darüber "nicht froh": "Es ist für unsere Demokratie nicht wirklich gut, dass die Kanzler jetzt alle seit mehreren Jahren unbeliebt sind."
Dass wir "lagerübergreifende Koalitionen haben und es zwischen den Koalitionspartnern immer Reibungen gibt", lade sich natürlich am jeweiligen Kanzler ab, so Schmidt. Sowohl CDU und Liberale als auch SPD und Grüne seien als politische Lager "in gewisser Form näher beieinander". Daraus ergebe sich für die schwarz-rote Koalition ein "strukturelles Problem":
Härtere Beurteilung des Kanzlers?
Das Parteiensystem habe sich "deutlich ausdifferenziert", erklärte Schmidt. So habe die Große Koalition mal über 80 Prozent der Stimmen im Bundestag auf sich vereint. Inzwischen seien es nur knapp über 50 Prozent der Stimmen:
Anfang Mai waren nur noch 13 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit von Friedrich Merz zufrieden. Der Tiefstwert von Scholz hatte bei 18 Prozent gelegen, der von Merkel bei 40 Prozent.
Amann: Merz hat Enttäuschungen geweckt
Die Unzufriedenheit mit der Arbeit von Friedrich Merz liege "an der Art, wie er mit den Menschen spricht", an der Performance der Regierung und an den Erfolgen und Misserfolgen, die vorgezeigt werden könnten, glaubt Amann. Aus Sicht der Union sei Merz als "Heilsbringer" betrachtet worden, der "alles selber" manage.
"Sobald [Merz] da ist und dieser 'Klempner der Macht', Herr Scholz, abgelöst ist, wird alles golden - das geschah dann nicht und das weckt natürlich eine gewisse Enttäuschung."
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