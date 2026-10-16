Günther-Wünsch bei "Lanz": Konflikte an Schulen haben keine Pause

Berliner Bildungssenatorin bei "Lanz":Günther-Wünsch: Konflikte an Schulen haben keine Pause
von Felix Rappsilber
Die Gäste von "Markus Lanz" sind sich einig: Soziale Medien würden Konflikte aus der Schule in die Freizeit tragen, sie seien digitales und demokratiezersetzendes Gift.
Kinder haben weniger Fähigkeit zur Empathie - sagt die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. Sie warnte am Donnerstagabend bei "Markus Lanz" vor einer zunehmenden "Verrohung" der Kinder und Jugendlichen.
Günther-Wünsch sagte:
Dafür gebe es unterschiedliche Erklärungsansätze: eine gewisse Gleichgültigkeit in der Gesellschaft, zunehmend fehlende Resilienz der Eltern, überforderte Lehrer, fehlendes Personal an Schulen, fehlende Debattenräume und digitale Medien.
So würde die Vereinigung der Kinderärzte und Kinderpsychiater davor warnen, "wenn der Kinderwagen geschoben wird und hinten dran die Eltern mit dem Handy beschäftigt sind, statt in die Interaktion zu gehen".
Gewaltspirale von der Grundschule bis in die Oberstufe
Die CDU-Politikerin warf ihrer eigenen Partei vor, "dass wir nicht gut genug zugehört haben und die Themen nicht ernst genommen haben". Vor ihrer Amtszeit als Bildungssenatorin hatte sie als stellvertretende Schulleiterin der Walter-Gropius-Schule in Berlin-Neukölln gearbeitet:
An allen Berliner Schulen sei dazu die erste bundesweite Studie gemacht worden: "Sowohl Lehrer als auch Schüler sagen: Wir haben eine Gewaltspirale, übrigens von der Grundschule an bis in die Oberstufe hinein."
Berliner Bildungssenatorin: Schüler sind weniger resilient
Die Resilienz der Schüler habe abgenommen, sie hätten "geringe Frustrationstoleranzen". Wegen "Kleinigkeiten" komme es zur körperlichen und verbalen Eskalation, die sich "ununterbrochen" fortsetze:
Günther-Wünsch forderte klare Handlungsmaßnahmen, um die Schulen wieder davon zu befreien.
Soziale Medien - digitales Gift mit demokratiezersetzender Wirkung?
Journalist René Pfister sagte mit Blick auf die Ergebnisse der PISA-Studie, dass die Leistungen der Schüler im OECD-Durchschnitt seit 2010 sinken würden: "Diesen Strömungsabriss seit 2010 gibt es natürlich (...) mit dem Siegeszug des Handys und mit dem Siegeszug der sozialen Medien."
Die Tech-Firmen wüssten ganz genau, wie man die Aufmerksamkeit der Kinder und Jugendlichen binde, so Pfister. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gehe den richtigen Weg, indem er Handys an den Schulen und soziale Medien für Kinder unter 15 Jahren verbieten wolle.
Pfister forderte politisches Bewusstsein dafür, dass soziale Medien die Aufmerksamkeitsfähigkeit zerstören würden - nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen.
Psychologe Ahmad Mansour warnte vor der "demokratiezersetzenden" Wirkung sozialer Medien: "Wir verändern gerade die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns informieren. Wir befinden uns in Echokammern, in Blasen. Wir haben verlernt, mit Andersdenkenden zu diskutieren."
Die Folgen dieser massiven Social-Media-Nutzung seien "verheerend" und wir hätten nicht mal angefangen, darüber zu diskutieren, "wie wir unsere Kinder auch schulisch begleiten".
Günther-Wünsch: Medienbildung braucht kompetente Leute
Günther-Wünsch entgegnete, dass "unglaublich viele Bundesländer" Handy-Verbote an Schulen eingeführt hätten. Das Ergebnis des Berliner Expertentischs zum Umgang mit digitalen Endgeräten sei, dass es Schutzräume in Form von Verboten, aber auch Kompetenzentwicklung brauche.
Je nachdem, ob ein Social-Media-Verbot in Deutschland bis 12, 14 oder 16 Jahre greifen würde, komme irgendwann der Zeitpunkt X, an dem die "Büchse der Pandora" geöffnet werde. Dann, so Günther-Wünsch, müssten die Jugendlichen Medienkompetenz besitzen und dafür müsse man das Fach Medienbildung einführen:
"Aber dafür brauchen wir auch wieder kompetente Leute. Ich sage das ganz ehrlich: Ich kenne keinen Kollegen, keine Kollegin, die sich jetzt per se hinstellen könnte und den Unterricht in Medienbildung machen könnte."
Den Umgang mit sozialen Medien, die Algorithmen und den Unterschied zwischen Fake News und echten Neuigkeiten könne "keiner ad hoc" erklären. Die Berliner Bildungssenatorin sagte:
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