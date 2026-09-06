Wahl in Sachsen-Anhalt: Die Wahllokale sind geöffnet

In Sachsen-Anhalt wird ein neuer Landtag gewählt. Ab 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. In den Umfragen lag die AfD mit großem Abstand vor der regierenden CDU von Ministerpräsident Sven Schulze. Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD strebt eine Alleinregierung an und will erstmals einen Ministerpräsidenten stellen. Ob ihr dies gelingt, hängt auch davon ab, wie viele Parteien in den Landtag einziehen.

Die bisherige Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP hat laut Umfragen keine Mehrheit mehr. Eine denkbare Option nach der Wahl wäre eine CDU-geführte Minderheitsregierung, die wie in Sachsen und Thüringen auf eine Zusammenarbeit mit der Linken angewiesen wäre.