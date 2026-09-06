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Wahl in Sachsen-Anhalt: Die Wahllokale sind geöffnet

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Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:Die Wahllokale sind geöffnet

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Heute ist Wahltag in Sachsen-Anhalt. Mit Spannung wird erwartet, welche Ergebnisse es für CDU, AfD und Co. bei der Landtagswahl gibt. Aktuelle Entwicklungen im Blog.

05.09.2026, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Polizisten gehen einen Tag vor der Landtagswahl am abgesicherten Landtag vorbei. Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt.

Gespannt schaut das ganze Land auf die morgige Wahl in Sachsen-Anhalt. Gerade auch die Parteien in Berlin. Politisch dürfte das Ergebnis Wellen bis in die Hauptstadt schlagen.

05.09.2026 | 2:26 min
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
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Wichtige Meldung

Wahllokale sind geöffnet

In Sachsen-Anhalt hat die Landtagswahl begonnen. Um 8 Uhr öffneten am Sonntag die Wahllokale. Knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind in dem Bundesland zur Stimmabgabe aufgerufen. Ministerpräsident Sven Schulze kämpft für die CDU darum, weiterregieren zu können. In den Umfragen liegt allerdings die AfD weit vorn.

Wahllokale öffnen um 8 Uhr

In Sachsen-Anhalt wird ein neuer Landtag gewählt. Ab 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Knapp 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind zur Stimmabgabe aufgerufen. In den Umfragen lag die AfD mit großem Abstand vor der regierenden CDU von Ministerpräsident Sven Schulze. Die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD strebt eine Alleinregierung an und will erstmals einen Ministerpräsidenten stellen. Ob ihr dies gelingt, hängt auch davon ab, wie viele Parteien in den Landtag einziehen.

Die bisherige Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP hat laut Umfragen keine Mehrheit mehr. Eine denkbare Option nach der Wahl wäre eine CDU-geführte Minderheitsregierung, die wie in Sachsen und Thüringen auf eine Zusammenarbeit mit der Linken angewiesen wäre.

Wirtschaftsweise: AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt würde Fachkräfte abschrecken

Sollte die AfD nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt an die Regierung kommen, könnte dies nach den Worten der Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, dringend benötigte Fachkräfte abschrecken und somit schwere wirtschaftliche Folgen haben.

"Angesichts des Wahlprogramms ist zu erwarten, dass bei einer Regierungsübernahme der AfD das Bundesland als Standort für Fachkräfte und Unternehmen deutlich an Attraktivität verlieren würde", sagt Schnitzer dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Sonntag).

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Quelle: ZDF, AFP, AP, dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtet das ZDF in verschiedenen Sendungen, unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahl in Sachsen-Anhalt" am 06.09.2026 ab 17:40 Uhr.
Themen
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    Nachrichten | Thema:Landtagswahl in Sachsen-Anhalt