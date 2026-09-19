Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern
von Kathrin Wolff
Mecklenburg-Vorpommern wählt einen neuen Landtag. Hier finden Sie ab Sonntagabend alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und Analysen zum Wahlverhalten.
Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.
Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?
So stimmen die Wahlkreise
Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen ab? Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, finden Sie die Ergebnisse hier:
Außerdem zeigen wir ab Sonntagabend hier weitere Grafiken zur Wahl: wie die Menschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), ihren Herausforderer Leif-Erik Holm (AfD) und die Parteien beurteilen, welche Probleme die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen, wie sich das Wahlverhalten nach Alter unterscheidet und viele weitere Hintergründe.
Letztes Politbarometer vor der Wahl
Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers Extra zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vom 17. September finden Sie hier:
ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: SPD im Aufwind
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