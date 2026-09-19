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Politik
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Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern: Alle Ergebnisse in Grafiken

Grafiken

Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

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Mecklenburg-Vorpommern wählt einen neuen Landtag. Hier finden Sie ab Sonntagabend alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und Analysen zum Wahlverhalten.

Wahl in Mecklenburg-Vorpommern
Wahlergebnisse seit 1990

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

Prognose, Hochrechnung, Wahlergebnis - was ist der Unterschied?

So stimmen die Wahlkreise

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen ab? Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, finden Sie die Ergebnisse hier:

Landtagswahl in Karten
:Mecklenburg-Vorpommern: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ab? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier.
von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz
mit Video1:52
Um einen Umriss von Mecklenburg-Vorpommern ist das Wappen des Bundeslandes und Balken in den Farben der Parteien der Landtagswahl 2026 angeordnet.
Grafiken

Außerdem zeigen wir ab Sonntagabend hier weitere Grafiken zur Wahl: wie die Menschen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), ihren Herausforderer Leif-Erik Holm (AfD) und die Parteien beurteilen, welche Probleme die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen, wie sich das Wahlverhalten nach Alter unterscheidet und viele weitere Hintergründe.

Letztes Politbarometer vor der Wahl

Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers Extra zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vom 17. September finden Sie hier:

ZDF-Politbarometer Extra
:Wahl in Mecklenburg-Vorpommern: SPD im Aufwind

Wenn schon heute Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wäre, gäbe es zwischen SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer Extra.
mit Video1:04
Leif-Erik Holm (2.v.l) , Ministerpräsidentenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und Landesvorsitzender der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, spricht an einem Informationsstand der Partei mit Passanten. Im Vordergrund ist ein Wahlplakat der SPD zu sehen
Exklusiv

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Über die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern berichtete das ZDF unter anderem im heute journal am 17.09.2026 ab 21:45 Uhr. Die Wahlsendung am 20.09.2026 beginnt um 17:30 Uhr.
Themen
Wahl in Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-VorpommernManuela SchwesigSPDAfD

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