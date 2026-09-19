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Politik
Deutschland

Berlin-Wahl: Alle Ergebnisse in Grafiken

Grafiken

Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Berlin

Kathrin Wolff

von Kathrin Wolff

|

Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. Hier finden Sie ab Sonntagabend alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und dem Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht.

Wahl in Berlin
Wahlergebnisse seit 1946

Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.

So stimmen die Wahlkreise

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen ab? Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, finden Sie die Ergebnisse hier:

Abgeordnetenhauswahl in Karten
:Berlin: Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen

Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ab? Die Ergebnisse aus den Wahlkreisen finden Sie ab Sonntagabend hier.
von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries, M. Zajonz
Um eine Karte von Berlin mit den Wahlkreisen sind das Berliner Wappen und die Farben der der Parteien der Berlin Wahl 2026 verteilt.
Grafiken

Letztes Politbarometer vor der Wahl

Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers Extra zur Wahl in Berlin vom 17. September finden Sie hier:

ZDF-Politbarometer Extra
:Wahl in Berlin: Linke liegt knapp vor CDU

Kurz vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin liefern sich CDU und Linke einen Zweikampf um den Wahlsieg. Laut aktuellem ZDF-Politbarometer Extra führt die Linke knapp vor der CDU.
Wahlplakate in Berlin
Exklusiv

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Über die Wahl in Berlin berichtete das ZDF unter anderem im heute journal am 17.09.2026 ab 21:45 Uhr. Die Wahlsendung am 20.09.2026 beginnt um 17:30 Uhr.
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Wahl in BerlinBerlin

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