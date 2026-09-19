Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.