Wahlausgang und Analysen im Überblick:Alle Grafiken zur Wahl in Berlin
von Kathrin Wolff
Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. Hier finden Sie ab Sonntagabend alle Grafiken zum Wahlausgang, zu möglichen Koalitionen und dem Wahlverhalten nach Alter und Geschlecht.
Von der Prognose über die Hochrechnungen bis zum Wahlergebnis: In der Grafikserie oben erfahren Sie ab Sonntag, 18 Uhr, wie die Parteien bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin abgeschnitten haben, wer die Gewinner und die Verlierer sind und was das für die Sitzverteilung und mögliche Koalitionen bedeutet. Die Zahlen werden am Abend mehrmals aktualisiert, sobald neue Daten der Forschungsgruppe Wahlen vorliegen.
So stimmen die Wahlkreise
Wie schneiden die Parteien und Kandidierenden in den Wahlkreisen ab? Sobald mindestens ein Viertel der Wahlbezirke eines Wahlkreises ausgezählt ist, finden Sie die Ergebnisse hier:
Letztes Politbarometer vor der Wahl
Die Ergebnisse des ZDF-Politbarometers Extra zur Wahl in Berlin vom 17. September finden Sie hier:
ZDF-Politbarometer Extra:Wahl in Berlin: Linke liegt knapp vor CDU
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