Kriegsdienstverweigerung: Mehr Interesse bei Beratungsstellen

Beratungsstellen melden:Wachsendes Interesse an Kriegsdienstverweigerung
Die Bundesregierung will mit dem neuen Wehrdienstmodell mehr Soldaten rekrutieren. Mehr junge Menschen wollen den Kriegsdienst verweigern, melden Beratungsstellen.
Die Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerung registrieren angesichts des Kabinettsbeschlusses der Schwarz-roten Koalition wachsenden Zulauf. Grund sind die Einführung eines neuen Wehrdienstes sowie die anhaltende Debatte über eine Rückkehr zur Wehrpflicht.
"Das war etwa in der letzten Woche so und ist auch noch nicht abgeebbt", ergänzte der politische Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFGVK), Michael Schulze von Glaßer, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Er fügte hinzu: "Allein unsere Website zählte im August 54.946 Aufrufe. Im Mai lag die Zahl noch bei 24.151."
Friedensgesellschaft: Strategiewechsel Verweigerung
Seit dem Kabinettsbeschluss am vergangenen Mittwoch habe man einen Strategiewechsel in der Beratung eingeführt, erläuterte Schulze von Glaßer.
Denn nach dem neuen Wehrdienstgesetz müssten sowieso alle gemustert werden, ergänzte Schulze von Glaßer. "Bis vor Kurzem haben wir Ungedienten - also Zivilisten, die bislang noch nichts mit der Armee zu tun hatten - empfohlen, noch keinen Verweigerungsantrag zu stellen, da sie dann zur Musterung eingeladen worden wären", so Schulze von Glaßer. So könnten sie "unter dem Radar fliegen" und würden der Armee nicht auffallen. Dies werde sich aber mit der Neuregelung ändern.
Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) bestätigte ebenfalls einen Zuwachs an Anfragen. Sie teilte gegenüber dem RND mit, die Wehrpflicht-Debatte habe die Zahl der Beratungsanfragen bereits im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent ansteigen lassen.
Musterung ab 2027 wieder Pflicht
Der Gesetzentwurf für den neuen Wehrdienst sieht vor, dass junge Männer ab Jahrgang 2008 vom 1. Januar nächsten Jahres an in einem Fragebogen Auskunft geben müssen, ob sie zu einem Wehrdienst fähig und bereit sind. Junge Frauen können die Fragebögen ausfüllen, sind aber nicht dazu verpflichtet. Zunächst wird nur eine Auswahl des Jahrgangs zu einem "Assessment" - einer Beurteilung - eingeladen. Ab dem 1. Juli 2027 soll aber auch die Musterung für Männer verpflichtend sein.
Beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, das über die Anträge entscheidet, gingen in diesem Jahr bis Ende Juni bereits 1.363 Anträge zur Anerkennung auf Kriegsdienstverweigerung ein.
Im gesamten vergangenen Jahr lag die Zahl bei 2.241 Anträgen, 2023 bei 1.079 und 2022 bei 951 Anträgen.
von Felix Rappsilber
