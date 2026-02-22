Winkel kritisiert CDU für mangelnde Reformbereitschaft

JU-Chef kritisiert CDU nach Parteitag:Winkel: "Mutig mit Positionen auf den Wähler zugehen"
von Stefanie Reulmann
Mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen fordert JU-Chef Johannes Winkel im ZDF, "mutig" mit klaren Positionen auf die Wähler zuzugehen statt "Diskussionen zu verschieben".
Die Junge Union fordert auch nach dem Rentenkompromiss der schwarz-roten Koalition im Dezember vergangenen Jahres weiterhin tiefgreifende Sozialreformen.
Junge Union drängt auf Sozialreformen
Auf dem Parteitag der CDU am Wochenende in Stuttgart hatte die Jugendorganisation einen Antrag eingebracht, um das Jahr 2026 endlich zum Reformjahr zu machen. Doch die Delegierten haben ihn an die Unionsfraktion im Bundestag zu Beratung verwiesen.
In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagt der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel:
Stattdessen seien die Argumente "taktischer Natur" gewesen. "So nach dem Motto: Bald sind Landtagswahlen, und das sollten wir jetzt mal lieber nicht beschließen", sagt Winkel. Er hätte Verständnis dafür gehabt, wenn es inhaltliche Kritik gegeben hätte, aber mit Blick auf die Wahlen verstehe er die Argumentation nicht.
Winkel: "Keine weitere Lockerung der Schuldenbremse"
"Wahlen sind halt immer irgendwo", sagt Winkel. Man könne ja auch "gerade vor wichtigen Wahlen Positionen beschließen, statt die Diskussion zu verschieben und dann mutig mit diesen Positionen auf den Wähler zugehen".
Positiver stimmt Winkel der zweite Antrag, den die Junge Union zur Schuldenbremse eingebracht hat. Der Antrag sehe "keine weitere Lockerung der Schuldenbremse" vor. Er wurde, so Winkel, "spannenderweise einstimmig von der CDU angenommen".
Winkel: "Rückenwind" für das Reformjahr
Dass die CDU insgesamt den Passus im Koalitionsvertrag ebenso sehe wie die Junge Union, nämlich dass die Modernisierung der Schuldenbremse "nicht in ihrer weiteren Auflösung" bestehe, sei "ein großer Erfolg", sagt Winkel.
