  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen senken? Die Union widerspricht

Vorschlag vor Landtagswahlen :Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen senken? Union widerspricht

|

Die Diskussion um eine Senkung der Fünf-Prozent-Hürde nimmt an Fahrt auf. Ein SPD-Spitzenkandidat zeigt sich offen. Die Union ist dagegen - aus Sorge vor instabilen Mehrheiten.

Nahaufnahme von einem symbolischen Stimmzettel mit Text 5-PROZENT-HÜRDE

Über den Vorschlag der Senkung der Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen ist eine Debatte entbrannt. Die Union und Ex-Bundestagspräsident Lammert warnen vor instabilen Mehrheiten.

30.07.2026 | 1:26 min

Der Vizevorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings, weist Forderungen nach einer Senkung der Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen zurück. "Wir sollten die Finger davon lassen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gerade jetzt brauche es "mehr und nicht weniger Stabilität in der parlamentarischen Arbeit", so Krings.

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, und Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Armin Willingmann hatten sich für eine Senkung ausgesprochen. Krings widerspricht:

Durch ein Absenken der bewährten Fünf-Prozent-Hürde würden ohnehin schon schwierige Regierungsbildungen noch schwerer werden.

Günter Krings, CDU

Außerdem könne dies ein Anreiz für Parteiabspaltungen und Parteineugründungen sein, so der CDU-Politiker.

Nahaufnahme von einem symbolischen Stimmzettel mit Text 5-PROZENT-HÜRDE

Über die Abschaffung der 5-Prozent-Hürde gibt es unterschiedliche Meinungen.

Quelle: Imago

Sperrklausel soll Zersplitterung des Parlaments vermeiden

Auch der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) sprach sich gegen eine Senkung der Fünf-Prozent-Hürde aus. Der "Rheinischen Post" sagte er, weder Notwendigkeit noch Zweckmäßigkeit einer Streichung zu erkennen. Die Fünf-Prozent-Klausel habe dem Einzug neuer Parteien "nachweislich" nicht im Wege gestanden. Als Beispiele nannte er die Grünen, die AfD und die Linke. Zugleich diene die Sperrklausel dazu, eine Zersplitterung des Parlaments zu vermeiden. Es könne "nicht im Interesse der Handlungsfähigkeit eines politischen Systems liegen, durch das Wahlverfahren jede Parteispaltung zu begünstigen", so Lammert weiter.

Eine Senkung der Hürde, wie Ex-Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier vorgeschlagen hatte, bedürfte im Bund einer Änderung des Bundeswahlgesetzes.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kommt näher

Die Linke im Bundestag unterstützt Papiers Vorschlag: "An uns würde eine Wahlrechtsänderung, die sich an seinem Vorschlag orientiert, nicht scheitern", sagte die Parlamentsgeschäftsführerin Ina Latendorf der "Rheinischen Post". Es sei "kritisch zu sehen, dass durch die Fünf-Prozent-Hürde viele Wählerstimmen am Ende unberücksichtigt bleiben".

Der Wählerwille wird dadurch nicht bestmöglich repräsentiert, was in einer Demokratie aber das Ziel sein sollte.

Ina Latendorf, Linken-Bundestagsabgeordnete

Sachsen-Anhalts SPD-Spitzenkandidat Willingmann unterstützte den Vorstoß zur Senkung vor dem Hintergrund der Landtagswahl in dem Bundesland am 6. September. Für die SPD könnte es dabei knapp werden: Sie kam in einer Umfrage zuletzt auf fünf Prozent. Grüne, FDP und BSW liegen mit vier Prozent unter der Hürde für den Einzug ins Parlament. FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens sprach sich allerdings gegen eine Senkung der Hürde aus.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 30.07.2026 ab 21:20 Uhr im Beitrag "Debatte über Senkung der Fünf-Prozent-Hürde".

Mehr Politik-Nachrichten

  1. Grünen-Chef Felix Banaszak mit einem Schild, das den Ostkongress der Grünen in Sassnitz ankündigt

    Partei ringt um Rückhalt im Osten:Grüne: Mit Ostkongress und Ost-Themen aus dem Umfragetief?

    von Bernd Benthin
    mit Video0:40
  2. Friedrich Merz, CDU-Bundeskanzler, dahinter eine Grafik zu seinen Beliebtheitswerten
    Grafiken

    Ein Jahr im Amt:Unbeliebter als Scholz: So steht es für Merz in den Umfragen

    von Robert Meyer
    mit Video0:22
  3. Berliner Stadtansicht in Dämmerung

    Abgeordnetenhaus-Wahl am 20. September:Berlin-Wahl: Wohin steuert die Hauptstadt?

    von Stephan Merseburger
    mit Video4:02
  4. Wolfgang Kubicki (FDP) steht vor der Pressekonferenz in der Bundeszentrale der FDP dem Hans Dietrich Genscher Haus nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz.

    Kandidatur für Vorsitz, Dürr zieht zurück:Kubicki: Bin nicht die Zukunft, will aber eine für die FDP

    mit Video0:21