Glossar zu den Landtags-Wahlen

In dieser Übersicht werden wichtige Begriffe zur Landtags-Wahl erklärt. Quelle: picture alliance/dpa

Abgeordneter

Ein Abgeordneter ist ein Politiker.

Ein Abgeordneter wird von den Menschen gewählt.

Der Abgeordnete arbeitet im Parlament.

Zum Beispiel im Landtag oder im Bundestag.



Ein Abgeordneter vertritt die Menschen aus einer Region.

Er setzt sich für ihre Interessen ein.

Ein Abgeordneter stimmt über Gesetze ab.

So hilft er bei wichtigen Entscheidungen.

Fraktion

Eine Fraktion ist eine Gruppe von Politikern im Parlament.

In einer Fraktion arbeiten Politiker zusammen.

Die Politiker gehören oft zu einer Partei.



Die Politiker haben ähnliche Ziele.

Sie sprechen im Parlament oft miteinander.

Sie stimmen oft gleich ab.

So können sie besser Politik machen.

Fünf-Prozent-Hürde

Die 5-Prozent-Hürde ist eine Regel bei Wahlen.

Sie gilt zum Beispiel bei der Landtags-Wahl.

Sie sagt: Eine Partei braucht mindestens 5 Prozent der Stimmen.

Erst dann kommt die Partei ins Parlament.

Hat eine Partei weniger als 5 Prozent, kommt sie nicht ins Parlament.

Koalition

Bei einer Koalition arbeiten Parteien zusammen.

Es können zwei oder mehr Parteien sein.

Eine Koalition entsteht oft nach einer Wahl, wenn keine Partei alleine genug Stimmen hat.

Darum arbeiten die Parteien zusammen.

Sie bilden gemeinsam die Regierung.

In einer Koalition einigen sich die Parteien auf Ziele.

So können sie ein Bundes-Land regieren.

Landtag

Der Landtag ist das Parlament von einem Bundes-Land.

Im Landtag arbeiten Politiker.

Die Menschen wählen diese Politiker.

Das passiert bei der Landtags-Wahl.

Parlament

Ein Parlament ist ein wichtiger Ort für Politik.

Im Parlament machen die Politiker Gesetze.

Gesetze sind Regeln für das Zusammenleben und für den Alltag der Menschen.

Ein Parlament entscheidet auch über Geld vom Staat.

Partei

Eine Partei ist eine Gruppe von Menschen.

Diese Menschen haben ähnliche Meinungen zu wichtigen Themen.

Zum Beispiel zu:



Schule und Arbeit

Wohnen

Umwelt

Geld vom Staat

Die Partei möchte, dass ihre Ideen umgesetzt werden.

Dafür macht die Partei Politik.

Bei einer Wahl können die Menschen eine Partei wählen.

Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei im Parlament mitbestimmen.

Spitzen-Kandidat

Ein Spitzen-Kandidat ist ein Politiker.

Der Spitzen-Kandidat gehört zu einer Partei.

Die Partei stellt den Spitzen-Kandidaten für eine Wahl auf.

Der Spitzen-Kandidat ist die wichtigste Person von der Partei.

Der Spitzen-Kandidat vertritt die Interessen der Partei.

Und er macht den Wahl-Kampf für die Partei.

Wenn die Partei die meisten Stimmen bekommt, hat der Spitzen-Kandidat gute Chancen Minister-Präsident zu werden.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.