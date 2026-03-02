Die Themen der Wahl: Wirtschaft, Bildung und Sicherheit

Zur Landtags-Wahl in Baden-Württemberg gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien zu diesen Themen.

Wichtige Themen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg: Wirtschaft, Bildung und Sicherheit. Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Landtags-Wahl in Baden-Württemberg gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.

Diese Themen sind:

Wirtschaft

Bildung

Sicherheit

Wirtschaft

Zur Wirtschaft gehören:

Unternehmen, die Produkte herstellen

Geschäfte und Menschen, die Produkte verkaufen

Menschen, die Produkte kaufen

Alles hängt miteinander zusammen.

Ein Beispiel:

Eine Fabrik stellt ein Produkt her.

Viele Menschen kaufen das Produkt.

Die Fabrik verdient Geld.

Sie bezahlt damit die Arbeiter.

Und sie stellt neue Produkte her.

Wenn es den Unternehmen in Deutschland gut geht, können sie viele Menschen einstellen.

Und die Menschen werden gut bezahlt.

Dann können die Menschen viele Produkte kaufen.

Dann geht es der Wirtschaft gut.

Das sagen die Parteien zum Thema Wirtschaft

Die Grünen Die Wirtschaft soll wachsen, ohne der Umwelt zu schaden.

Unternehmen sollen klima-freundlicher arbeiten.

Neue Ideen und Umwelt-Schutz sollen zusammen funktionieren.

Der Staat soll den Unternehmen dabei helfen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und neue Arbeitsplätze entstehen.

Arbeit soll fair bezahlt werden.

Arbeiter sollen keine Angst haben, ihren Job zu verlieren. CDU Unternehmen sollen weniger Papierkram haben.

Sie sollen schneller Entscheidungen treffen können.

Handwerker sollen es einfacher haben.

Sie sollen weniger Papierkram haben.

Die Ausbildung zum Meister soll nichts kosten.

kosten. Ein Meister ist ein Berufs-Abschluss für Handwerker.

Ein Meister hat viel Wissen in seinem Beruf.

Fach-Kräfte aus dem Ausland sollen schneller in Deutschland arbeiten dürfen.

Fach-Kräfte sind Menschen, die eine spezielle Berufs-Ausbildung haben.

Die Auto-Industrie soll wichtig bleiben.

Autos mit Benzin-Motor sollen erlaubt bleiben. SPD Arbeit soll fair bezahlt werden.

Jobs sollen sicher bleiben.

Unternehmen bekommen nur Geld vom Staat, wenn sie keine Arbeiter entlassen.

Mehr Unternehmen sollen gute Löhne zahlen und Tarif-Verträge haben.

Tarif-Vertrag heißt: Menschen arbeiten nach festen Regeln für Lohn, Arbeits-Zeit und Urlaub.

Die Regeln werden zwischen den Unternehmen und Gewerkschaften vereinbart.

Gewerkschaften vertreten die Arbeiter.

Neue Technik und Ideen sollen gefördert werden. Das soll Jobs schafften. FDP Der Staat soll weniger Regeln für die Unternehmen machen.

Kleine Unternehmen sollen freier arbeiten können.

Neue Ideen sollen schneller umgesetzt werden.

Menschen sollen leichter Arbeit finden.

Lernen im Job soll besser möglich sein.

Steuern für Unternehmen sollen sinken.

Der Staat soll sich weniger bei den Unternehmen einmischen. AfD Unternehmen sollen weniger für Strom bezahlen.

Der Staat soll weniger Regeln für die Unternehmen machen.

Unternehmen sollen freier und leichter arbeiten können.

Autos mit Benzin-Motor sollen weiter erlaubt sein.

Die Auto-Industrie soll in Baden-Württemberg bleiben.

Unternehmen sollen weniger Umwelt-Regeln haben. Die Linke Wirtschaft soll allen Menschen helfen, nicht nur den reichen Menschen.

nur den reichen Menschen. Arbeit soll gut bezahlt sein.

Niemand soll trotz Arbeit arm sein.

Menschen sollen weniger arbeiten und trotzdem genug verdienen.

Männer und Frauen sollen für den gleichen Beruf das gleiche Geld verdienen.

Unternehmen sollen mehr für den Klima-Schutz tun.

Reiche Menschen sollen mehr Steuern zahlen.

Das Geld soll allen Menschen helfen.

Bildung

Bildung bedeutet:

Menschen lernen Wissen, Fähigkeiten und soziales Verhalten.

Das hilft ihnen im Alltag und im Beruf.

Zur Bildung gehören Kita, Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Studium.

In der Politik geht es bei Bildung darum, dass alle Menschen gute Lern-Möglichkeiten haben.

Egal, woher sie kommen oder wie viel Geld ihre Familien haben.

Bildung ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Baden-Württemberg.

Die Politik kann helfen, damit die Bildung für die Menschen besser wird.

Und damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung haben.

Die Grünen Jedes Kind soll die gleichen Chancen bei der Bildung haben.

Es soll mehr Plätze in Kitas geben.

Schulen sollen moderner werden.

Es soll mehr Lehrer geben. Dadurch soll weniger Unterricht ausfallen.

Unterricht ausfallen. Kinder sollen gefördert werden.

Eine Ausbildung ist genauso wichtig wie ein Studium. CDU Kinder sollen vor der Schule gut Deutsch können.

Kinder sollen schon in der Kita Deutsch lernen.

Computer und digitale Technik sollen im Unterricht helfen.

Die Schulen in Baden-Württemberg sollen wieder besser werden.

Lernen soll sich lohnen. Das bedeutet: Wer in der Schule besonders gut ist, soll besonders gefördert werden.

Die Ausbildung für Berufe soll gestärkt werden. SPD Es soll mehr Lehrer geben.

Dadurch soll weniger Unterricht ausfallen.

Unterricht ausfallen. Bildung soll von der Kita bis zur Ausbildung nichts kosten.

kosten. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen bei der Bildung haben.

Schulen sollen besser ausgestattet werden.

Studium und Ausbildung sind gleich wichtig. FDP Kinder sollen zwischen verschiedenen Schulen wählen können. Zum Beispiel: Gymnasium, Realschule, Gemeinschafts-Schule

Lehrer sollen Eltern und Kinder beraten, welche Schule zu einem Kind passt.

Kinder sollen in der Schule mehr über das Internet und soziale Medien lernen.

Kinder sollen besonders gefördert werden, wenn sie besonders gute Noten haben.

Kinder sollen lernen, die Themen Computer und Geld zu verstehen.

Kinder sollen früh gut Deutsch lernen. AfD Die Schul-Pflicht soll lockerer werden. Schul-Pflicht bedeutet: Kinder müssen zum Lernen in die Schule.

Kinder sollen stattdessen auch zu Hause unterrichtet werden können.

Es soll in der Schule weniger politische Themen geben.

Kinder müssen Deutsch sprechen können, wenn sie in die Grundschule kommen.

Wer kein Deutsch kann, soll Deutsch lernen.

Kinder sollen mehr Zeit zum Lernen haben.

Mathe und Deutsch sind besonders wichtig. Die Linke Bildung soll von der Kita bis zur Ausbildung nichts kosten.

kosten. Kinder sollen länger zusammen lernen.

Es gibt eine Schule für alle Kinder.

Schule für alle Kinder. Es soll in den Schulen mehr Lehrer geben.

Es soll in den Schulen kleinere Klassen geben.

Alle Kinder sollen gleich gefördert werden.

Sicherheit

Sicherheit bedeutet:

Menschen sollen sich im Alltag sicher fühlen.

Zu Hause, auf der Straße und an öffentlichen Orten.

In der Politik geht es bei Sicherheit um Schutz vor Gewalt und Kriminalität.

Dafür gibt es Polizei, Gerichte und Regeln.

Die Polizei und die Gerichte gehören zum Staat.

Der Staat soll Straf-Taten verhindern.

Und der Staat soll schnell handeln, wenn etwas passiert.

Dabei sollen die Rechte aller Menschen geschützt bleiben.

Das sagen die Parteien zum Thema Sicherheit

Die Grünen Menschen sollen sich überall sicher fühlen.

Die Polizei soll gut ausgebildet sein.

Die Polizei soll Menschen helfen und sichtbar sein.

Demokratie soll geschützt werden und Extremismus soll bekämpft werden.

Extremismus bedeutet: Menschen oder Gruppen lehnen Demokratie, Freiheit und gleiche Rechte ab.

Sie haben sehr radikale Ansichten.

Radikal heißt: ganz extrem.

Und sie wollen ihre Meinung oft mit Zwang oder Gewalt durchsetzen. CDU Es soll mehr Polizisten geben.

Die Polizei soll besser ausgestattet sein.

Die Polizei und die Behörden sollen besser zusammenarbeiten.

An öffentlichen Orten soll es mehr Kameras geben.

Dadurch sollen die Orte sicherer werden.

Der Staat soll streng gegen Kriminalität vorgehen. SPD Alle Menschen sollen sicher leben können.

Es soll mehr Polizisten geben.

Gerichte sollen schneller entscheiden.

Gewalt gegen Menschen soll strenger bestraft werden.

Menschen sollen besser unterstützt werden, damit sie keine Straftaten machen. FDP Menschen sollen sicher und frei leben.

Es soll mehr Polizisten geben.

Die Polizei soll moderner arbeiten.

Gerichte sollen schneller entscheiden.

Menschen und Unternehmen sollen im Internet besser geschützt sein. AfD Es soll mehr Polizisten geben.

Die Grenze von Deutschland soll stärker kontrolliert werden.

Die AfD will sehr strenge Regeln bei der Migration.

Migration bedeutet: Menschen ziehen von einem Land in ein anderes Land.

Sie tun das zum Beispiel, weil es ihnen in ihrem Land schlecht geht. Die Linke Die Justiz soll mehr Geld bekommen.

Die Justiz kümmert sich um Gerichte, Richter und Staats-Anwälte.

Sie sorgt dafür, dass Gesetze eingehalten werden.

Die Polizei und die Justiz sollen alle Menschen gleich behandeln.

Die Polizei darf Menschen nicht kontrollieren, nur weil sie zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben.

kontrollieren, weil sie zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben. Menschen sollen besser unterstützt werden, damit sie keine Straftaten machen.

Rechtsextreme Gruppen sollen stärker bekämpft werden.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.