Die Themen der Wahl: Wirtschaft, Bildung und Sicherheit

Landtags-Wahlen einfach erklärt:Die wichtigsten Themen in Baden-Württemberg

|

Zur Landtags-Wahl in Baden-Württemberg gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien zu diesen Themen.

Die Produktion von Autos symbolisiert das Thema Wirtschaft. Eine Lehrerin an der Tafel symbolisiert das Thema Bildung. Eine Polizistin mit dem Schriftzug Justiz symbolisiert das Thema Sicherheit.

Wichtige Themen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg: Wirtschaft, Bildung und Sicherheit.

Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Landtags-Wahl in Baden-Württemberg gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.

Diese Themen sind:

  • Wirtschaft
  • Bildung
  • Sicherheit

Wirtschaft

Zur Wirtschaft gehören:

  • Unternehmen, die Produkte herstellen
  • Geschäfte und Menschen, die Produkte verkaufen
  • Menschen, die Produkte kaufen

Alles hängt miteinander zusammen.

Ein Beispiel:

Eine Fabrik stellt ein Produkt her.
Viele Menschen kaufen das Produkt.
Die Fabrik verdient Geld.
Sie bezahlt damit die Arbeiter.
Und sie stellt neue Produkte her.

Wenn es den Unternehmen in Deutschland gut geht, können sie viele Menschen einstellen.
Und die Menschen werden gut bezahlt.
Dann können die Menschen viele Produkte kaufen.
Dann geht es der Wirtschaft gut.

Bildung

Bildung bedeutet:

Menschen lernen Wissen, Fähigkeiten und soziales Verhalten.
Das hilft ihnen im Alltag und im Beruf.
Zur Bildung gehören Kita, Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Studium.
In der Politik geht es bei Bildung darum, dass alle Menschen gute Lern-Möglichkeiten haben.
Egal, woher sie kommen oder wie viel Geld ihre Familien haben.

Bildung ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Baden-Württemberg.
Die Politik kann helfen, damit die Bildung für die Menschen besser wird.
Und damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung haben.

Sicherheit

Sicherheit bedeutet:

Menschen sollen sich im Alltag sicher fühlen.
Zu Hause, auf der Straße und an öffentlichen Orten.
In der Politik geht es bei Sicherheit um Schutz vor Gewalt und Kriminalität.
Dafür gibt es Polizei, Gerichte und Regeln.

Die Polizei und die Gerichte gehören zum Staat.
Der Staat soll Straf-Taten verhindern.
Und der Staat soll schnell handeln, wenn etwas passiert.
Dabei sollen die Rechte aller Menschen geschützt bleiben.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.

Quelle: dpa-Custom Content

