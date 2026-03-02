Ablauf einer Landtags-Wahl

Wie läuft eine Landtags-Wahl ab? Was ist ein Stimm-Zettel? Wo kann man wählen?

Bei einer Landtags-Wahl wählen die Menschen das Parlament in einem Bundes-Land.

Am 8. März wählen die Menschen den Landtag in Baden-Württemberg.

Am 22. März wählen die Menschen den Landtag in Rheinland-Pfalz.

Bei der Landtags-Wahl entscheiden die Menschen, welche Partei und welche Politiker in den Landtag kommen.

Die Landtags-Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz finden alle 5 Jahre statt.

Wer darf wählen?

In Baden-Württemberg darf man wählen:

wenn man Deutscher ist

wenn man mindestens 16 Jahre alt ist

ist wenn man seit mindestens 3 Monaten in Baden-Württemberg wohnt

In Rheinland-Pfalz darf wählen:

wenn man Deutscher ist

wenn man mindestens 18 Jahre alt ist

ist wenn man seit mindestens 3 Monaten in Rheinland-Pfalz wohnt

Diese Menschen dürfen wählen.

Man nennt sie: Wahl-Berechtigte.

Wie viele Stimmen hat man?

Bei der Wahl hat jeder Wahl-Berechtigte zwei Stimmen.

Die erste Stimme ist für eine Person.

Man wählt, welcher Politiker in den Landtag kommen soll.

Die zweite Stimme ist für eine Partei.

Eine Partei ist eine Gruppe von Politikern mit gleichen Zielen.

Je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Politiker aus dieser Partei dürfen in den Landtag.

Wer wählt, bekommt einen Stimm-Zettel.

Auf dem Stimm-Zettel stehen viele Namen und Parteien.

Auf dem Stimm-Zettel darf man zwei Kreuze machen:

Ein Kreuz bei einer Person.

Ein Kreuz bei einer Partei.

Wichtig: Man darf nicht mehr als zwei Kreuze machen.

Macht man mehr als zwei Kreuze, ist der Stimm-Zettel nicht gültig.

Die Stimmen zählen dann nicht.

Wie funktioniert die Wahl?

Für die Wahl bekommt man eine Wahl-Benachrichtigung.

Die Wahl-Benachrichtigung kommt mit der Post.

In der Wahl-Benachrichtigung stehen wichtige Informationen zur Wahl.

Zum Beispiel:



Wann ist die Wahl?

Wie funktioniert die Wahl?

Wo können die Menschen wählen?

Wie geht eine Brief-Wahl?

Wo kann man wählen?

Man kann in einem Wahl-Lokal wählen.

Das Wahl-Lokal ist der Ort, an dem man seine Stimme abgeben kann.



Oder man kann von zu Hause wählen.

Das nennt man: Brief-Wahl.

So wählt man in einem Wahl-Lokal

In welches Wahl-Lokal man gehen muss, steht in der Wahl-Benachrichtigung.

Die Wahl-Lokale in Baden-Württemberg haben am 8. März von 8 bis 18 Uhr offen.

Die Wahl-Lokale in Rheinland-Pfalz haben am 22. März von 8 bis 18 Uhr offen.

Im Wahl-Lokal bekommt man einen Stimm-Zettel.

Dafür muss man 2 Sachen zeigen:



die Wahl-Benachrichtigung

den Personal-Ausweis

Mit dem Stimm-Zettel geht man in die Wahl-Kabine.

Die Wahl-Kabine ist ein kleiner, abgetrennter Bereich im Wahl-Lokal.

Dort macht man seine Kreuze auf dem Stimm-Zettel.

Dann faltet man den Stimm-Zettel.

Dann wirft man den Stimm-Zettel in die Wahl-Urne.

Die Wahl-Urne ist eine geschlossene Box.

Sie steht im Wahl-Lokal.

So funktioniert die Brief-Wahl

Man kann auch zu Hause wählen.

Das nennt man: Brief-Wahl.

Die Brief-Wahl muss man beantragen.

Alle Informationen dazu gibt es in der Wahl-Benachrichtigung.

Wer die Brief-Wahl beantragt, bekommt Unterlagen mit der Post:



einen Wahl-Schein

einen Stimm-Zettel

zwei Umschläge

Man füllt den Stimm-Zettel aus.

Dann steckt man den Stimm-Zettel in den kleineren Umschlag.

Wichtig: Dann muss man den Wahl-Schein unterschreiben.

Den Wahl-Schein und den kleinen Umschlag steckt man in den großen Umschlag.

Dann macht man den großen Umschlag zu.

Den großen Umschlag wirft man in einen Briefkasten.

