Die Themen der Wahl: Bildung, Zuwanderung und Verkehr

Zur Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien zu diesen Themen.

Wichtige Themen bei der Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz: Verkehr, Bildung und Zuwanderung. Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.

Diese Themen sind:

Bildung

Zuwanderung

Verkehr

Bildung

Bildung bedeutet:

Menschen lernen Wissen, Fähigkeiten und soziales Verhalten.

Das hilft ihnen im Alltag und im Beruf.

Zur Bildung gehören Kita, Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Studium.

In der Politik geht es bei Bildung darum, dass alle Menschen gute Lern-Möglichkeiten haben.

Egal, woher sie kommen oder wie viel Geld ihre Familien haben.

Bildung ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Baden-Württemberg.

Die Politik kann helfen, damit die Bildung für die Menschen besser wird.

Und damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung haben.

Das sagen die Parteien zum Thema Bildung

SPD Die SPD will gleiche Chancen bei der Bildung für alle Kinder.

Es soll viel mehr Sprach-Kitas geben. In Sprach-Kitas lernen Kinder die deutsche Sprache.

Schul-Bücher und Arbeits-Hefte sollen kostenlos sein.

Die duale Ausbildung soll gestärkt werden. Eine duale Ausbildung ist eine Ausbildung in 2 Teilen. Man arbeitet und man geht auch weiterhin zur Schule.

Menschen, die eine Ausbildung machen, sollen eine Wohnung bekommen.

Dort können sie wohnen, während sie die Ausbildung machen. CDU Alle Kinder sollen vor der Grundschule ein Jahr in die Vorschule gehen.

Kinder sollen in der Kita gut Deutsch lernen.

Schulen sollen mehr Lehrer haben, damit weniger Unterricht ausfällt.

Kinder mit Sprach-Problemen sollen mehr Hilfe bekommen.

Schüler sollen in Schulen das Internet, Computer und Handys benutzen.

Aber: Kinder sollen nicht zu oft Handys benutzen.

Ausbildung und Studium sollen gleich wichtig sein. Die Grünen Die Partei Die Grünen sagt: Bildung ist wichtig für gute Integration .

Die Grünen sagt: Bildung ist wichtig für gute . Jedes Kind soll die gleichen Chancen bei der Bildung haben.

Geflüchtete Kinder sollen so schnell wie möglich in die Schule kommen.

Das Bundes-Land Rheinland-Pfalz soll Schulen mehr helfen. AfD Die AfD will traditionelle Bildung und klare Regeln.

Die Schul-Klassen sollen kleiner werden. Auch darum sollen mehr ausländische Familien Deutschland verlassen.

werden. Auch darum sollen mehr ausländische Familien Deutschland verlassen. Kinder müssen Deutsch sprechen können, wenn sie in die Grundschule kommen.

Wer kein Deutsch kann, soll Deutsch lernen.

Lehrer sollen entlastet werden. Sie sollen weniger Papierkram machen.

Die Lehrer sollen mit den Kindern deutsche Lieder singen.

Vor den Schulen soll die deutsche Fahne sein. FDP Die FDP will, dass Schüler mehr leisten.

Kinder sollen zwischen verschiedenen Schulen wählen können. Zum Beispiel: Gymnasium, Real-Schule und Gemeinschafts-Schule.

Kinder sollen in der Schule mehr über das Internet und Soziale Medien lernen.

Kinder sollen mehr über Demokratie lernen.

lernen. Kinder sollen besonders gefördert werden, wenn sie gute Noten haben.

Bildung soll kostenlos sein.

Schulen sollen Künstliche Intelligenz benutzen.

benutzen. Kinder sollen früh gut Deutsch lernen. Die Linke Die Linke will kostenlose Bildung für alle.

Das Essen in der Schule soll kostenlos für alle sein.

Kinder sollen länger zusammen lernen.

Es soll eine Schule für alle Kinder geben.

Es soll in den Schulen mehr Lehrer geben.

Es soll in den Schulen kleinere Klassen geben.

Alle Kinder sollen gleich gefördert werden.

Zuwanderung

Zuwanderung bedeutet:

Menschen kommen aus anderen Ländern nach Deutschland.

Sie wollen hier leben, arbeiten oder Schutz finden.

Manche kommen, weil in ihrem Land Krieg ist und weil sie in Gefahr sind.

Andere kommen, weil sie in Deutschland arbeiten wollen oder eine gute Ausbildung machen wollen.

In der Politik geht es bei dem Thema Zuwanderung darum, wie viele Menschen kommen dürfen.

Und wie das geregelt wird.

Und wie Menschen gut in die Gesellschaft aufgenommen werden.

Zum Beispiel durch Sprachkurse, Arbeit und Wohnungen.

Das sagen die Parteien zum Thema Zuwanderung

SPD Die SPD will Integration fördern und klare Regeln haben.

Geflüchtete sollen früh Deutsch lernen.

Sprach-Kurse soll es für alle Menschen geben. Für kleine Kinder und für Erwachsene.

Menschen, die in Deutschland leben dürfen, sollen schnell arbeiten dürfen.

Abschlüsse aus dem Ausland sollen schneller anerkannt werden. Ein Abschluss ist zum Beispiel eine fertige Ausbildung oder ein fertiges Studium.

Flüchtlinge sollen mehr psychologische Hilfe bekommen. CDU Die CDU will Zuwanderung steuern und Integration verpflichtend machen.

Es sollen nicht mehr so viele Menschen nach Deutschland kommen.

Die Zuwanderung soll besser organisiert werden.

Es soll weniger Papierkram geben.

Zum Beispiel: Asyl-Verfahren sollen schneller gehen.

sollen schneller gehen. Wer nicht in Deutschland leben darf, soll zurück in sein Herkunfts-Land.

Wer nach Deutschland kommt, muss Deutsch lernen.

Und er muss arbeiten. Die Grünen Die Grünen wollen Zuwanderung menschlich und dauerhaft organisieren.

Geflüchtete sollen schnell in Städte und Dörfer umziehen können.

Das Bundes-Land Rheinland-Pfalz soll Städten und Dörfern bei der Zuwanderung helfen. Mit Geld und mit neuen Fach-Kräften. Fach-Kräfte sind Menschen, die sehr gut sind in ihrem Beruf.

Menschen-Rechte sollen für alle Menschen gelten. Egal, aus welchem Land sie kommen.

Es soll in Rheinland-Pfalz eine neue Abteilung geben: Landesamt für Integration und Rück-Führungen. AfD Die AfD will viel weniger Zuwanderung. Und mehr Menschen aus anderen Ländern sollen Deutschland wieder verlassen.

Die illegale Einreise nach Deutschland soll verhindert werden.

Es soll mehr Abschiebungen geben.

geben. Es soll mehr Gefängnisse für Menschen geben, die nicht in Deutschland sein dürfen.

Fachkräfte aus dem Ausland sollen nur kommen, wenn sie wirklich gebraucht werden. FDP Die FDP will, dass Geflüchtete schneller in Deutschland arbeiten dürfen.

Abschlüsse aus dem Ausland sollen schneller anerkannt werden.

Das heißt: Menschen haben in einem anderen Land eine Ausbildung oder ein Studium fertig gemacht. Damit sollen sie auch in Deutschland arbeiten dürfen.

Rheinland-Pfalz soll Menschen aus anderen Ländern helfen, Deutsch zu lernen. Die Linke Die Linke will mehr Rechte und Hilfe für Geflüchtete.

Es soll weniger Abschiebungen geben.

Menschen aus anderen Ländern sollen schneller arbeiten dürfen.

Schutz-Bedürftige sollen nicht abgeschoben werden. Zum Beispiel Kinder, kranke Menschen oder Menschen, die Angst um ihr Leben haben.

Kitas und Schulen sollen mehr Geld für Integration bekommen.

Menschen aus dem Ausland sollen Informationen in vielen Sprachen bekommen. Und nicht nur auf Deutsch.

Verkehr

Verkehr bedeutet:

Menschen fahren von einem Ort zum anderen.

Zum Beispiel zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen.

Sie nutzen dafür Autos, Busse, Bahnen, den Zug, Fahrräder oder gehen zu Fuß.

Zum Verkehr gehören auch Straßen, Schienen, Brücken und Radwege.

In der Politik geht es beim Thema Verkehr darum, wie Menschen sicher und gut unterwegs sein können.

In Städten und auf dem Land.

Und ob der Verkehr umweltfreundlicher werden soll.

Und wie Straßen und Bahnen gebaut oder repariert werden.

Das sagen die Parteien zum Thema Verkehr

SPD Die SPD will Verkehr bezahlbar und modern machen.

Es soll mehr Straßen, Brücken und Radwege geben.

Es soll mehr und bessere Busse und Bahnen geben.

Junge Menschen unter 25 Jahren sollen weniger für den Führerschein zahlen müssen.

Der Verkehr soll besonders im ländlichen Raum besser werden.

Der Verkehr soll barriere-frei und klima-freundlich sein. CDU Die Partei CDU will mehr Straßen für Autos und mehr Züge.

Es soll mehr neue Technik geben.

Straßen und Brücken sollen repariert werden.

Busse und Züge sollen öfter fahren.

Bahnhöfe sollen barriere-frei werden.

Es soll mehr Lade-Stationen für neue Elektro-Autos geben. Die Grünen Die Grünen wollen Orte lebenswerter machen.

In Innenstädten soll es weniger Verkehr geben.

Innenstädte sollen grüner werden. Das heißt: mehr Pflanzen, Bäume, Gras und Blumen.

Die Menschen sollen weniger Auto fahren.

Es soll mehr Busse und Bahnen geben.

Es soll sicherer sein, Fahrrad zu fahren und zu Fuß zu gehen.

Es soll mehr barriere-freie Wege geben. Barriere-frei bedeutet zum Beispiel: Menschen im Rollstuhl können die Wege benutzen. AfD Die Partei AfD will mehr Straßen für Autos und Autofahrer erhalten.

Straßen und Brücken sollen repariert werden.

Es sollen mehr Autobahnen gebaut werden.

Menschen sollen frei wählen, wie sie sich durch die Stadt bewegen.

Es soll keine Einschränkungen für Auto-Fahrer geben. FDP Die FDP will Verkehr besser vernetzen und mehr Technik nutzen.

Es soll mehr und bessere Züge ins Ausland geben.

Es soll mehr Lade-Säulen für Elektro-Autos geben.

Autos mit Benzin-Motor sollen nicht verboten werden.

Digitale Technik soll helfen, Staus zu verhindern. Die Linke Die Linke will mehr Busse und Bahnen für die Menschen.

Busse und Bahnen sollen häufiger fahren.

Es soll mehr Bahn-Strecken geben.

Öffentlicher Verkehr soll kostenlos werden.

Busse und Bahnen sollen barriere-frei sein.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.