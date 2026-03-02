  3. Merkliste
Einfache News

Die Themen der Wahl: Bildung, Zuwanderung und Verkehr

Landtags-Wahlen einfach erklärt:Die wichtigsten Themen in Rheinland-Pfalz

|

Zur Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz gibt es verschiedene Themen. Hier lesen Sie die Meinungen der Parteien zu diesen Themen.

Der Zug symbolisiert das Thema Verkehr. Eine Lehrerin an der Tafel symbolisiert das Thema Bildung. Der Schriftzug vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge symbolisiert das Thema Zuwanderung.

Wichtige Themen bei der Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz: Verkehr, Bildung und Zuwanderung.

Quelle: picture alliance/dpa

Bei der Landtags-Wahl in Rheinland-Pfalz gibt es drei Themen, über die besonders viel gesprochen wird.

Diese Themen sind:

  • Bildung
  • Zuwanderung
  • Verkehr

Bildung

Bildung bedeutet:

Menschen lernen Wissen, Fähigkeiten und soziales Verhalten.
Das hilft ihnen im Alltag und im Beruf.
Zur Bildung gehören Kita, Schule, Ausbildung, Weiterbildung und Studium.
In der Politik geht es bei Bildung darum, dass alle Menschen gute Lern-Möglichkeiten haben.
Egal, woher sie kommen oder wie viel Geld ihre Familien haben.

Bildung ist ein wichtiges Thema für die Menschen in Baden-Württemberg.
Die Politik kann helfen, damit die Bildung für die Menschen besser wird.
Und damit alle Menschen die gleichen Chancen auf Bildung haben.

Das sagen die Parteien zum Thema Bildung

Zuwanderung

Zuwanderung bedeutet:

Menschen kommen aus anderen Ländern nach Deutschland.
Sie wollen hier leben, arbeiten oder Schutz finden.
Manche kommen, weil in ihrem Land Krieg ist und weil sie in Gefahr sind.
Andere kommen, weil sie in Deutschland arbeiten wollen oder eine gute Ausbildung machen wollen.

In der Politik geht es bei dem Thema Zuwanderung darum, wie viele Menschen kommen dürfen.
Und wie das geregelt wird.
Und wie Menschen gut in die Gesellschaft aufgenommen werden.
Zum Beispiel durch Sprachkurse, Arbeit und Wohnungen.

Das sagen die Parteien zum Thema Zuwanderung

Verkehr

Verkehr bedeutet:

Menschen fahren von einem Ort zum anderen.
Zum Beispiel zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen.
Sie nutzen dafür Autos, Busse, Bahnen, den Zug, Fahrräder oder gehen zu Fuß.
Zum Verkehr gehören auch Straßen, Schienen, Brücken und Radwege.

In der Politik geht es beim Thema Verkehr darum, wie Menschen sicher und gut unterwegs sein können.
In Städten und auf dem Land.
Und ob der Verkehr umweltfreundlicher werden soll.
Und wie Straßen und Bahnen gebaut oder repariert werden.

Das sagen die Parteien zum Thema Verkehr

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.

Quelle: dpa-Custom Content

