Einfache Sprache: Spitzen-Kandidaten in Rheinland-Pfalz

Landtags-Wahlen einfach erklärt:Das sind die Spitzen-Kandidaten in Rheinland-Pfalz
Für die Landtags-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten. Die Spitzen-Kandidaten sind die Haupt-Personen der Parteien bei der Wahl.
Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf wird die Politik immer persönlicher.
Und sie sind wichtig, weil sie das Land regieren wollen.
Was macht ein Spitzen-Kandidat?
Fast jeder Politiker gehört zu einer Partei.
Für die Wahl bestimmt jede Partei eine wichtige Person: den Spitzen-Kandidaten.
Er führt die Partei bei der Wahl an.
Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei vielleicht in der Regierung mitarbeiten.
Der Spitzen-Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen wird auch oft Minister-Präsident.
Der Minister-Präsident ist der Chef von der Regierung.
Wir stellen die Spitzen-Kandidaten der Parteien in diesem Text kurz vor.
Das sind die Spitzen-Kandidaten der Parteien:
Alexander Schweitzer, SPD
Alexander Schweitzer ist der Spitzen-Kandidat von der Partei SPD.
Er ist seit 2024 Minister-Präsident von Rheinland-Pfalz.
Er will nach der Landtags-Wahl weiterhin Minister-Präsident sein.
Im Wahl-Kampf hat er 2 Dinge versprochen:
- Schul-Bücher, digitale Lern-Mittel und Arbeits-Hefte sollen für Schüler in Rheinland-Pfalz kein Geld kosten.
- Das Land Rheinland-Pfalz wird 200 Euro für den Führerschein bezahlen.
- Alexander Schweitzer ist 52 Jahre alt.
- Er wurde in Landau in der Pfalz geboren.
- Er hat Rechts-Wissenschaften in Mainz studiert.
- Er ist seit 1989 Mitglied der SPD.
Gordon Schnieder, CDU
Gordon Schnieder ist der Spitzen-Kandidat von der Partei CDU in Rheinland-Pfalz.
Er will Minister-Präsident von Rheinland-Pfalz werden.
Er hat gute Chancen, die Wahl zu gewinnen.
Er will sich dafür einsetzen,
- dass Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz mehr Geld bekommen
- dass es mehr Kliniken und Ärzte in Rheinland-Pfalz gibt.
- Gordon Schnieder ist 50 Jahre alt.
- Er hat Steuer-Recht und Finanz-Wirtschaft studiert.
- Er war von 2014 bis 2029 Orts-Bürgermeister in Birresborn.
- Er ist seit 2016 Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz.
- Er ist seit 2018 Mitglied im Innen-Ausschuss. Erklärung: In einem Ausschuss sind Politiker. Der Innen-Ausschuss kümmert sich zum Beispiel um die Sicherheit in Rheinland-Pfalz.
Katrin Eder, Die Grünen
Katrin Eder ist Spitzen-Kandidaten für die Partei Die Grünen in Rheinland-Pfalz.
Sie will mit ihrer Politik die Umwelt und die Demokratie schützen.
Wichtig ist für sie auch das Thema Soziale Gerechtigkeit.
- Katrin Eder ist 49 Jahre alt.
- Sie hat Politik, Soziologie und Öffentliches Recht studiert.
- Sie ist seit 1996 Mitglied in der Partei Die Grünen.
- Sie ist seit 2021 Ministerin für Klima-Schutz, Umwelt, Energie und Mobilität von Rheinland-Pfalz.
- Ihre Haupt-Themen in der Politik sind zum Beispiel: Landwirtschaft und Verbraucher-Schutz, Natur-Schutz, Verkehr, Wirtschaft
Jan Bollinger, AfD
Jan Bollinger will Minister-Präsident werden.
Er ist von der Partei AfD.
Er hat keine guten Chancen Minister-Präsident zu werden.
Denn: Keine andere Partei will mit der AfD zusammenarbeiten.
Jan Bollinger will zum Beispiel, dass Deutschland wieder eigene Atomkraft-Werke nutzt.
Er will, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz sich zu Deutschland bekennen.
- Jan Bollinger hat Betriebs-Wirtschaft und Volks-Wirtschaft studiert.
- Er hat einen Doktor-Titel in Wirtschaft.
- Er ist seit 2013 Mitglied der AfD.
- Seit 2016 ist er Mitglied im Landtag für die AfD.
- Seit 2023 ist er Vorsitzender der AfD-Landtags-Fraktion.
Daniela Schmitt, FDP
Daniela Schmitt ist die Spitzen-Kandidatin der FDP in Rheinland-Pfalz.
Sie setzt sich mit ihrer Politik zum Beispiel ein für:
- weniger Papierkram bei Unternehmen
- dass mehr ausgebildete Menschen nach Deutschland kommen und in Deutschland arbeiten.
- Daniela Schmitt ist 53 Jahre alt.
- Sie hat eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht.
- Sie hat ein Studium zur Bank-Betriebswirtin erfolgreich beendet.
- Seit 2021 ist sie Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz.
- Seit 2025 ist sie Landes-Vorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz.
Anna-Rebecca Ruppert, Die Linke
Anna-Rebecca Ruppert ist die Spitzen-Kandidatin für die Partei Die Linke.
Sie will mit ihrer Politik Armut bekämpfen und für mehr Respekt sorgen.
Die Linke will in den Landtag kommen.
Sie hat Chancen die 5-Prozent-Hürde zu schaffen.
- Anna-Rebecca Ruppert ist 36 Jahre alt.
- Sie hat als IT-Beraterin gearbeitet.
- Seit 2020 ist sie Mitglied im Kreis-Verband Mainz/Mainz-Bingen für die Partei Die Linke.
- Sie ist Vorsitzende im Landesvorstand.
Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.
