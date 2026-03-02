Einfache Sprache: Spitzen-Kandidaten in Rheinland-Pfalz

Für die Landtags-Wahl haben die Parteien Spitzen-Kandidaten. Die Spitzen-Kandidaten sind die Haupt-Personen der Parteien bei der Wahl.

Das sind die Spitzen-Kandidaten (von oben links nach unten rechts): Alexander Schweitzer, Gordon Schnieder, Katrin Eder, Daniela Schmitt, Anna-Rebecca Ruppert und Jan Bollinger Quelle: dpa

Die Spitzen-Kandidaten sind wichtig, denn im Wahl-Kampf wird die Politik immer persönlicher.

Und sie sind wichtig, weil sie das Land regieren wollen.

Was macht ein Spitzen-Kandidat?

Fast jeder Politiker gehört zu einer Partei.

Für die Wahl bestimmt jede Partei eine wichtige Person: den Spitzen-Kandidaten.

Er führt die Partei bei der Wahl an.

Wenn viele Menschen eine Partei wählen, kann die Partei vielleicht in der Regierung mitarbeiten.

Der Spitzen-Kandidat der Partei mit den meisten Stimmen wird auch oft Minister-Präsident.

Der Minister-Präsident ist der Chef von der Regierung.

Wir stellen die Spitzen-Kandidaten der Parteien in diesem Text kurz vor.

Das sind die Spitzen-Kandidaten der Parteien:

Alexander Schweitzer, SPD

Alexander Schweitzer ist der Spitzen-Kandidat von der Partei SPD.

Er ist seit 2024 Minister-Präsident von Rheinland-Pfalz.

Er will nach der Landtags-Wahl weiterhin Minister-Präsident sein.

Im Wahl-Kampf hat er 2 Dinge versprochen:

Schul-Bücher, digitale Lern-Mittel und Arbeits-Hefte sollen für Schüler in Rheinland-Pfalz kein Geld kosten.

Geld kosten. Das Land Rheinland-Pfalz wird 200 Euro für den Führerschein bezahlen.

Fakten über Alexander Schweitzer Alexander Schweitzer ist 52 Jahre alt.

Er wurde in Landau in der Pfalz geboren.

Er hat Rechts-Wissenschaften in Mainz studiert.

Er ist seit 1989 Mitglied der SPD.

Gordon Schnieder, CDU

Gordon Schnieder ist der Spitzen-Kandidat von der Partei CDU in Rheinland-Pfalz.

Er will Minister-Präsident von Rheinland-Pfalz werden.

Er hat gute Chancen, die Wahl zu gewinnen.

Er will sich dafür einsetzen,

dass Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz mehr Geld bekommen

dass es mehr Kliniken und Ärzte in Rheinland-Pfalz gibt.

Fakten über Gordon Schnieder Gordon Schnieder ist 50 Jahre alt.

Er hat Steuer-Recht und Finanz-Wirtschaft studiert.

Er war von 2014 bis 2029 Orts-Bürgermeister in Birresborn.

Er ist seit 2016 Mitglied des Landtags von Rheinland-Pfalz.

Er ist seit 2018 Mitglied im Innen-Ausschuss. Erklärung: In einem Ausschuss sind Politiker. Der Innen-Ausschuss kümmert sich zum Beispiel um die Sicherheit in Rheinland-Pfalz.

Katrin Eder, Die Grünen

Katrin Eder ist Spitzen-Kandidaten für die Partei Die Grünen in Rheinland-Pfalz.

Sie will mit ihrer Politik die Umwelt und die Demokratie schützen.

Wichtig ist für sie auch das Thema Soziale Gerechtigkeit.

Fakten über Katrin Eder Katrin Eder ist 49 Jahre alt.

Sie hat Politik, Soziologie und Öffentliches Recht studiert.

Sie ist seit 1996 Mitglied in der Partei Die Grünen.

Sie ist seit 2021 Ministerin für Klima-Schutz, Umwelt, Energie und Mobilität von Rheinland-Pfalz.

Ihre Haupt-Themen in der Politik sind zum Beispiel: Landwirtschaft und Verbraucher-Schutz, Natur-Schutz, Verkehr, Wirtschaft

Jan Bollinger, AfD

Jan Bollinger will Minister-Präsident werden.

Er ist von der Partei AfD.

Er hat keine guten Chancen Minister-Präsident zu werden.

Denn: Keine andere Partei will mit der AfD zusammenarbeiten.

Jan Bollinger will zum Beispiel, dass Deutschland wieder eigene Atomkraft-Werke nutzt.

Er will, dass die Menschen in Rheinland-Pfalz sich zu Deutschland bekennen.

Fakten über Jan Bollinger Jan Bollinger hat Betriebs-Wirtschaft und Volks-Wirtschaft studiert.

Er hat einen Doktor-Titel in Wirtschaft.

Er ist seit 2013 Mitglied der AfD.

Seit 2016 ist er Mitglied im Landtag für die AfD.

Seit 2023 ist er Vorsitzender der AfD-Landtags-Fraktion.

Daniela Schmitt, FDP

Daniela Schmitt ist die Spitzen-Kandidatin der FDP in Rheinland-Pfalz.

Sie setzt sich mit ihrer Politik zum Beispiel ein für:

weniger Papierkram bei Unternehmen

dass mehr ausgebildete Menschen nach Deutschland kommen und in Deutschland arbeiten.

Fakten über Daniela Schmitt Daniela Schmitt ist 53 Jahre alt.

Sie hat eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht.

Sie hat ein Studium zur Bank-Betriebswirtin erfolgreich beendet.

Seit 2021 ist sie Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz.

Seit 2025 ist sie Landes-Vorsitzende der FDP Rheinland-Pfalz.

Anna-Rebecca Ruppert, Die Linke

Anna-Rebecca Ruppert ist die Spitzen-Kandidatin für die Partei Die Linke.

Sie will mit ihrer Politik Armut bekämpfen und für mehr Respekt sorgen.



Die Linke will in den Landtag kommen.

Sie hat Chancen die 5-Prozent-Hürde zu schaffen.

Fakten über Anna-Rebecca Ruppert Anna-Rebecca Ruppert ist 36 Jahre alt.

Sie hat als IT-Beraterin gearbeitet.

Seit 2020 ist sie Mitglied im Kreis-Verband Mainz/Mainz-Bingen für die Partei Die Linke.

Sie ist Vorsitzende im Landesvorstand.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.