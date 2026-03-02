  3. Merkliste
Was ist eine Landtags-Wahl?

Landtags-Wahlen einfach erklärt :Was ist eine Landtags-Wahl?

Im März 2026 sind zwei Landtags-Wahlen. Dann bestimmen die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ihre politischen Vertreter.

Politiker sitzen im Landtag von Baden-Württemberg.

Blick auf den Sitzungs-Saal im Landtag von Baden-Württemberg.

Quelle: picture alliance/dpa

Bei einer Landtags-Wahl wählen die Menschen das Parlament in einem Bundes-Land.
Im März wählen die Menschen den Landtag in:

  • Baden-Württemberg
  • Rheinland-Pfalz

Deutschland hat 16 Bundes-Länder.
Jedes Bundes-Land hat eine eigene Regierung und ein Parlament.
Das Parlament heißt Landtag.
Im Landtag sitzen Politiker.
Die Politiker gehören zu verschiedenen Parteien.
Die Landtags-Wahl findet in den meisten Bundes-Ländern alle 5 Jahre statt.

Darum ist die Landtags-Wahl wichtig

Die Menschen wählen das Parlament für ihr Bundes-Land.
Die Menschen geben ihre Stimme für eine Partei und einen bestimmten Politiker ab.
Erhält der Politiker viele Stimmen, darf er in das Parlament.
Und: Die Menschen entscheiden auch darüber, wer in ihrem Bundes-Land regieren soll.

Die Politiker im Parlament

  • sagen ihre Meinung zu politischen Themen.
  • machen Gesetze für das Bundes-Land.

Gesetze sind Regeln für das Zusammenleben.
Sie gelten für alle Menschen in dem Bundes-Land.

Die Politiker entscheiden über wichtige Themen, zum Beispiel

  • Bildung
  • Gesundheit
  • Verkehr
  • Umweltschutz

Der Landtag hat noch andere Aufgaben:

  • Der Landtag wählt den Minister-Präsidenten des Bundes-Landes.
  • Der Landtag kontrolliert die Regierung des Bundes-Landes.

Besetzung im Bundes-Rat

Die Landtags-Wahl ist auch wichtig für den Bundes-Rat.
Der Bundes-Rat ist wichtig für ganz Deutschland.
69 Politiker aus den Landes-Regierungen sind im Bundes-Rat.

Die Bundes-Länder bestimmen im Bundes-Rat mit:

  • bei Gesetzen für Deutschland
  • bei der Verwaltung von Deutschland
  • bei Themen für Europa

Die Wahl ist allgemein.
Das heißt:
Wer 18 Jahre oder älter ist und im Bundes-Land wohnt, wo die Wahlen stattfinden, darf wählen.
In manchen Bundes-Ländern dürfen auch 16-Jährige wählen.
Zum Beispiel in Baden-Württemberg.

Die Wahl ist frei.
Das heißt:
Wer wählen will, darf wählen.

Die Wahl ist unmittelbar.
Das heißt:
Die Bürger wählen die Politiker direkt.
Das ist wie eine Schul-Klasse, die den Klassen-Sprecher wählt.

Die Wahl ist geheim.
Das heißt:
Keiner soll wissen, wen die Menschen wählen.
Keiner darf bei der Wahl zuschauen.

Die Wahl ist gleich.
Das heißt:
Alle Stimmen sind gleich wichtig.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:
Wichtige Worte sind fett.
Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.
In den Texten gibt es nur die männliche Form.
Also zum Beispiel: die Wähler.
Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.
Gemeint sind damit aber alle Menschen.
Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.

Quelle: dpa-Custom Content

