Was ist eine Landtags-Wahl?

Im März 2026 sind zwei Landtags-Wahlen. Dann bestimmen die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ihre politischen Vertreter.

Blick auf den Sitzungs-Saal im Landtag von Baden-Württemberg. Quelle: picture alliance/dpa

Bei einer Landtags-Wahl wählen die Menschen das Parlament in einem Bundes-Land.

Im März wählen die Menschen den Landtag in:

Baden-Württemberg

Rheinland-Pfalz

Deutschland hat 16 Bundes-Länder.

Jedes Bundes-Land hat eine eigene Regierung und ein Parlament.

Das Parlament heißt Landtag.

Im Landtag sitzen Politiker.

Die Politiker gehören zu verschiedenen Parteien.

Die Landtags-Wahl findet in den meisten Bundes-Ländern alle 5 Jahre statt.

Darum ist die Landtags-Wahl wichtig

Die Menschen wählen das Parlament für ihr Bundes-Land.

Die Menschen geben ihre Stimme für eine Partei und einen bestimmten Politiker ab.

Erhält der Politiker viele Stimmen, darf er in das Parlament.

Und: Die Menschen entscheiden auch darüber, wer in ihrem Bundes-Land regieren soll.

Die Politiker im Parlament

sagen ihre Meinung zu politischen Themen.

machen Gesetze für das Bundes-Land.

Gesetze sind Regeln für das Zusammenleben.

Sie gelten für alle Menschen in dem Bundes-Land.

Die Politiker entscheiden über wichtige Themen, zum Beispiel

Bildung

Gesundheit

Verkehr

Umweltschutz

Der Landtag hat noch andere Aufgaben:

Der Landtag wählt den Minister-Präsidenten des Bundes-Landes.

des Bundes-Landes. Der Landtag kontrolliert die Regierung des Bundes-Landes.

Besetzung im Bundes-Rat

Die Landtags-Wahl ist auch wichtig für den Bundes-Rat.

Der Bundes-Rat ist wichtig für ganz Deutschland.

69 Politiker aus den Landes-Regierungen sind im Bundes-Rat.

Die Bundes-Länder bestimmen im Bundes-Rat mit:

bei Gesetzen für Deutschland

bei der Verwaltung von Deutschland

bei Themen für Europa

Was heißt: Die Wahl ist allgemein und frei? Die Wahl ist allgemein.

Das heißt:

Wer 18 Jahre oder älter ist und im Bundes-Land wohnt, wo die Wahlen stattfinden, darf wählen.

In manchen Bundes-Ländern dürfen auch 16-Jährige wählen.

Zum Beispiel in Baden-Württemberg.



Die Wahl ist frei.

Das heißt:

Wer wählen will, darf wählen.



Die Wahl ist unmittelbar.

Das heißt:

Die Bürger wählen die Politiker direkt.

Das ist wie eine Schul-Klasse, die den Klassen-Sprecher wählt.



Die Wahl ist geheim.

Das heißt:

Keiner soll wissen, wen die Menschen wählen.

Keiner darf bei der Wahl zuschauen.



Die Wahl ist gleich.

Das heißt:

Alle Stimmen sind gleich wichtig.

Hinweis zum Text in Einfacher Sprache:

Wichtige Worte sind fett.

Lange Worte sind mit einem Binde-Strich getrennt.

In den Texten gibt es nur die männliche Form.

Also zum Beispiel: die Wähler.

Und nicht: die Wählerinnen und Wähler.

Gemeint sind damit aber alle Menschen.

Das Ziel: Der Text soll leicht zu lesen sein.