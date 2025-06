Prozess um Verbot von "Compact"-Magazin startet

Ein Eilantrag des "Compact"-Verlages gegen die Verbotsverfügung hat aber aus einem anderen Grund Erfolg: Das Bundesverwaltungsgericht sieht Anhaltspunkte für einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit. Zwar ließen einzelne Äußerungen in Publikationen von "Compact" Anhaltspunkte für die Verletzung der Menschenwürde erkennen. Auch die obersten Verwaltungsrichter identifizieren in den von "Compact" veröffentlichten Artikeln insofern eine verfassungsfeindliche Haltung.