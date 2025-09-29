  3. Merkliste
CDU-Politiker Kuban: 80 Prozent Klimaschutz bis 2045 reichen

|

CDU-Politiker Kuban will die Klimaziele Deutschlands abschwächen. Statt voller Klimaneutralität bis 2045 fordert er nur 80 Prozent - um Wohlstand und Demokratie nicht zu gefährden.

Industrieschornstein mit aufsteigender Rauch- oder Abgaswolke in Ingolstadt am 26.03.2025.

Der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tilman Kuban, hält die deutschen Klimaziele für zu ambitioniert.

Quelle: Imago

Aus der Unionsfraktion im Bundestag kommt die Forderung, die Klimaziele Deutschlands zu senken. Der europapolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tilman Kuban (CDU), sagte der "Welt":

Es ist ausreichend, wenn wir 2045 zu 80 Prozent klimaneutral sind und dafür Wohlstand und Demokratie erhalten haben - das ist im globalen Vergleich immer noch sehr ambitioniert.

Tilman Kuban, europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion

Erst danach "sollten wir neu diskutieren, wie wir mit den restlichen 20 Prozent verfahren".

Grüner Bunker in Hamburg

Neusten Prognosen zufolge dürfte das langfristige 1,5-Grad-Ziel ohne nötige Gegenmaßnahmen noch vor 2035 überschritten werden. Ein Extremwetter-Kongress in Hamburg sucht nach Lösungen.

24.09.2025 | 2:00 min

Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein

Im Jahr 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Politik beim Klimaschutz nachbessern muss, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Daraufhin hatte die damalige schwarz-rote Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Klimaziele verschärft.

24.09.2025, Berlin: Tilman Kuban (CDU) spricht in einer Debatte im Bundestag.

Tilman Kuban plädiert für weniger Klimaschutz statt leerer Werkshallen.

Quelle: dpa

Im Klimaschutzgesetz ist nun festgeschrieben, dass Deutschland seinen Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken soll. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein, also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen, als wieder gespeichert werden können.

sgs - Wüst Hayali

"Das Thema Klima ist in der Gunst der Wählerinnen und Wähler ganz nach unten gerutscht", so der Politologe Wolfgang Schroeder.

14.09.2025 | 4:59 min

Kuban: Auch EU-Klimaziel wackelt

Kuban meinte dazu: "Die Kernfrage ist doch, ob wirklich die Welt untergeht, nur weil in Deutschland noch ein paar Kohleöfen laufen, um Stahl zu produzieren, oder weil hier noch ein paar Verbrenner auf der Straße fahren und möglicherweise noch nicht jedes Haus vollständig gedämmt ist."

Es gelte, sich der Realität in Europa zu stellen: "Was ich von meinen Kollegen aus Frankreich, Polen, Italien oder aus osteuropäischen Staaten höre, ist da sehr eindeutig: Auch das EU-Klimaziel 2050 wird unter heftigen Druck geraten." Deutschland solle sich in dieser Frage nicht isolieren.

80 Prozent Klimaschutz mit Wohlstand und Demokratie sind besser als 100 Prozent mit leeren Werkshallen.

Tilman Kuban, europapolitischer Sprecher der Unionsfraktion

Standbild: Claudia Kemfert zur EEG-Reform

Massiver Zubau von Gaskraftwerken, weniger Subvention bei Erneuerbaren - eine Kehrtwende in der Energiepolitik? Und lässt sich so unser Klimaziel erreichen?

10.09.2025 | 12:04 min
Quelle: dpa
