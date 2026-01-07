Stromausfall: Stärkerer Schutz der Infrastruktur möglich?

Der Strom in Berlin ist wieder da, die Debatte um die Sicherheit der Infrastruktur geht aber weiter. Die Bundesregierung prüft jetzt, ob sie einen Gesetzentwurf weiter verschärft.

Vor "extremer Gefahr" wurden alle Berlinerinnen und Berliner heute Morgen gewarnt - inklusive schrillem Ton per Push-Mitteilung auf den Handys. Erst beim genaueren Hinschauen wurde klar: Es handelt sich eigentlich um eine Entwarnung. Der Strom in Berlin ist nämlich größtenteils wiederhergestellt.

Seit Samstagvormittag saßen rund 100.000 Menschen in Berlin im Kalten und im Dunkeln. Ausgelöst hatte den Stromausfall ein Anschlag auf eine Kabelbrücke. Mutmaßlich verantwortlich: eine linksextreme Gruppe. Bis heute hat es gedauert, das Problem flächendeckend in den Griff zu bekommen.

Experte: Kein "vollständiger" Schutz möglich

Gegen einen solchen Angriff auf die kritische Infrastruktur könne man sich "nicht vollständig schützen", so Christian Rehtanz, Professor für Energiewirtschaft an der Universität Dortmund gegenüber ZDFheute. Die städtischen Stromleitungen lägen zwar "überwiegend unterirdisch" und damit geschützt, Strommasten oder Kabelbrücken, wie im Fall von Berlin, seien aber verwundbar, so der Experte.

Verschiedene Leitungen, die sich normalerweise gegenseitig absichern sollten, lagen in diesem konkreten Fall direkt nebeneinander. "Somit konnte an einem Ort eine gleichzeitige große Störung verursacht werden", so Rehtanz. Normalerweise müssten verschiedene Stellen "gleichzeitig manipuliert werden", was den Aufwand deutlich erhöhe.

Laut dem Experten müsse man sich für Angriffe solcher Art "gut auskennen". Viele Daten seien aber "leider auch öffentlich verfügbar", so Rehtanz.

Bundesregierung plant besseren Schutz der Infrastruktur

Für die Bundesregierung besteht aktuell eine gute Möglichkeit, den Schutz vor Krisen und Angriffen auf die kritische Infrastruktur zu verbessern. Im Bundestag wird aktuell über das "KRITIS-Dach"-Gesetz beraten. Mit diesem Vorhaben sollen die wichtigsten Betreiber von kritischer Infrastruktur identifiziert und verpflichtet werden, bestimmte Mindeststandards bei der Risikoabwehr einzuhalten.

Angesichts des Anschlags auf das Berliner Stromnetz wurden zuletzt Forderungen laut, dass dieses Gesetzesvorhaben nochmal verschärft werden soll. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert etwa, die Transparenzpflichten der Betreiber einzuschränken. Kritische Infrastruktur werde "quasi auf dem Silbertablett" präsentiert, so Kerstin Andreae, die Geschäftsführerin des Verbands.

SPD-Berichterstatter offen für Änderungen

Ursprünglich war geplant, das Gesetz kommende Woche im Bundestag zu verabschieden. Noch ist unklar, ob es auch dazu kommt. Johannes Schätzl ist Mitglied des zuständigen Innenausschusses und der Berichterstatter der SPD zu diesem Thema. Änderungen am Entwurf schließt er auf ZDFheute-Anfrage nicht aus.

Wir werden auch vor dem Hintergrund des Anschlags genau prüfen, welche Verschärfungen und Änderungen am aktuellen Entwurf geboten sind. „ Johannes Schätzl, SPD

Die Balance zwischen "Transparenz und Schutzzielen" müsse aber "bestmöglich ausgestaltet" werden.

Fragwürdiges Krisenmanagement der Landesregierung

Und Berlin? Wie reagierte die Hauptstadt auf den Stromausfall? Erst 13 Stunden nach dem Anschlag an der Teltowbrücke am Sonnabend früh um 06:13 Uhr trat ein Krisenstab zusammen. Erst Sonntagmittag rief Innensenatorin Iris Spranger (SPD) die Großschadenslage aus. Und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte wohl auch erst dann verstanden, dass die Menschen ihn vor Ort brauchen und nicht am Telefon.

Wegner, der im September wiedergewählt werden will, steht in der Kritik, weil er nicht zu Beginn des Blackouts vor Ort war. "Ich habe mich zu Hause eingeschlossen und die Lage von dort aus koordiniert" sagte er. Von 13 bis 14 Uhr habe er zudem Tennis gespielt, wie der rbb recherchierte.

Nach dem letzten Anschlag auf das Berliner Stromnetz im September 2025 in Adlershof wurde zwar ein Resilienz-Konzept zur Stromversorgung entwickelt und auch ein Gesetz vom Senat verabschiedet, aber der Zustand des Katastrophenschutzes ist nach wie vor alarmierend. "Man arbeite daran" und im Übrigen sei Berlin "blank" gewesen, als er das Amt übernommen habe, so Bürgermeister Wegner. Das ist mittlerweile fast drei Jahre her.