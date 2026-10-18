Rot-Grün-Rot in Berlin: Banaszak fordert klare Absprachen

Rot-Grün-Rot nimmt in Berlin Kurs auf Koalitionsgespräche - Grünen-Chef Banaszak fordert zuvor eine Klärung der Konfliktthemen. Man müsse mit "gutem Gefühl" in das Bündnis gehen.

Die angestrebte Koalition in Berlin sei auch im Lichte einer möglichen künftigen Koalition mit SPD und Linken im Bund zu sehen, sagte Felix Banaszak (Bündnis 90/Die Grünen). (Archiv) Quelle: dpa / Christoph Soeder

Grünen-Chef Felix Banaszak pocht bei den Gesprächen von Linken, Grünen und SPD in Berlin darauf, die Konfliktthemen vor einer möglichen Koalition zu klären.

"Stellt euch vor, was in diesem Land los ist, wenn dieses Bündnis gebildet wird und dann an inneren Widersprüchen zerbricht, weil man die Probleme nicht am Anfang geklärt hat, sondern darauf gehofft hat, dass sie sich von alleine lösen werden", sagte er bei einer Rede beim Bundeskongress der Grünen Jugend in Leipzig. "Das ist meine große Sorge."

Konfliktthemen: Umgang mit Antisemitismus, Haltung zu Israel

Banaszak bezog sich mit seinen Äußerungen auf den Umgang mit Antisemitismus und die Haltung zum Staat Israel.

Wenn alle paar Wochen irgendwo von Teilen dieser Koalition Leute eingeladen werden, die zur Intifada aufrufen, dann wird dieses Projekt nicht fünf Jahre stabil halten. „ Grünen-Chef Felix Banaszak

"Also muss man es vorher ansprechen, damit man mit einem guten Gefühl in dieses Bündnis gehen kann", sagte Banaszak weiter.

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Banaszak hatte Haltung der Linken zuletzt immer wieder kritisiert

In Berlin wollen Linke, Grüne und SPD jetzt Kurs auf Koalitionsverhandlungen nehmen. Über den Schritt müssen aber noch die Parteigremien entscheiden.

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Die Linke sah sich Vorwürfen zum Umgang mit Antisemitismus und organisierter Kriminalität ausgesetzt. Banaszak hatte die Haltung der Linken zuletzt immer wieder kritisiert und wurde dafür vom Parteinachwuchs attackiert.

Banaszak betonte, er wünsche den möglichen Koalitionären Glück und Erfolg. Es sei toll zu sehen, dass in einer Zeit, in der sonst nur Rechtsextreme Erfolg hätten, auch andere Mehrheiten möglich seien.

Nach Kritik an der Abgeordneten Vanessa Emde distanziert sich die Berliner Linke von ihr - sie kooperiere nicht mit der Partei. Emde hatte online umstrittene Äußerungen zu Israel geteilt. 16.10.2026 | 4:19 min

Was heißt eine Koalition in Berlin für den Bund?

Es habe eine Kampagne gegen die Linke gegeben von der CDU und aus deren Umfeld, sagte Banaszak. "Es war eine Kampagne auch derer, die nichts an den Verhältnissen in diesem Land ändern wollen." Doch Kampagnen hätten keinen Erfolg, wenn sie nicht einen wahren Kern träfen.

Er habe sich von der Linken in den vergangenen Wochen gewünscht anzuerkennen, dass es ein Problem in den eigenen Reihen gebe, das man ernst nehme.

Enteignungspläne und Antisemitismusvorwürfe: Die Linke steht trotz ihres Wahlsiegs in Berlin in der Kritik wie nie. Wie das die Regierungsbildung erschweren dürfte. 01.10.2026 | 13:07 min

Die angestrebte Koalition in Berlin sei auch im Lichte einer möglichen künftigen Koalition mit SPD und Linken im Bund zu sehen, sagte Banaszak.

Wenn diese drei Parteien eine Option haben wollen, nach der nächsten Bundestagswahl zusammenzukommen, dann darf dieses Bündnis gerade nicht auf den falschen Voraussetzungen gestartet werden, denn sonst wird es in den nächsten Jahren aus der Kurve fliegen. „ Grünen-Chef Felix Banaszak

Quelle: dpa