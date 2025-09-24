Trotz Programmstopp: Afghanen mit Aufnahmezusage auf dem Flug

Trotz Stopp von Aufnahmeprogramm:Nach Klage: Afghanen dürfen einreisen
Das Aufnahmeprogramm für Afghanen mit Aufnahmezusage ist gestoppt. Dennoch sitzen einige von ihnen jetzt im Flieger nach Deutschland. Sie hatten die Visa erfolgreich eingeklagt.
Zum zweiten Mal seit dem Regierungswechsel haben sich Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage per Flugzeug von Pakistan nach Deutschland aufgemacht.
Das Bundesinnenministerium bestätigte dem ZDF, dass das Flugzeug am frühen Nachmittag in Deutschland ankommen soll. Wieviele Menschen an Bord seien, werde die Behörde bei der Ankunft bekannt gegeben.
Anfang September bereits 47 Afghanen eingereist
Anfang des Monats waren auf diesem Weg bereits 47 Menschen aus verschiedenen deutschen Aufnahmeprogrammen für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan nach Hannover gebracht und später auf die Bundesländer verteilt worden.
Viele afghanische Familien harren bereits seit Monaten oder Jahren in Islamabad aus. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen im Mai gestoppt.
Angst vor Verfolgung durch die Taliban
Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten über das Programm auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.
Dass trotz des Stopps einige der Betroffenen und ihre Angehörigen nun trotzdem Visa erhalten haben, liegt daran, dass sie in Deutschland geklagt hatten, um ihre Einreise durchzusetzen. Unterstützt werden die Betroffenen dabei teils von der Organisation "Kabul Luftbrücke".
Aktuell warten mehr als 2.000 Afghanen aus dem deutschen Aufnahmeprogramm in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland. Manche von ihnen wurden zuletzt in Pakistan festgenommen, einige auch nach Afghanistan abgeschoben.
