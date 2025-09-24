Trotz Programmstopp: Afghanen mit Aufnahmezusage auf dem Flug

Das Aufnahmeprogramm für Afghanen mit Aufnahmezusage ist gestoppt. Dennoch sitzen einige von ihnen jetzt im Flieger nach Deutschland. Sie hatten die Visa erfolgreich eingeklagt.

Es ist bereits der zweite Flug mit Afghaninnen und Afghanen seit dem Regierungswechsel, der in Deutschland trotz des Aufnahmestopps erwartet wird. (Archivfoto) Quelle: dpa

Zum zweiten Mal seit dem Regierungswechsel haben sich Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage per Flugzeug von Pakistan nach Deutschland aufgemacht.

Das Bundesinnenministerium bestätigte dem ZDF, dass das Flugzeug am frühen Nachmittag in Deutschland ankommen soll. Wieviele Menschen an Bord seien, werde die Behörde bei der Ankunft bekannt gegeben.

Am Montag kommen etwa 50 Afghanen in Hannover an. Innenminister Dobrindt will alle Afghanen vor der Einreise prüfen lassen. Wer keinen Anspruch habe, erhalte künftig kein Visum. 29.08.2025 | 0:56 min

Anfang September bereits 47 Afghanen eingereist

Anfang des Monats waren auf diesem Weg bereits 47 Menschen aus verschiedenen deutschen Aufnahmeprogrammen für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan nach Hannover gebracht und später auf die Bundesländer verteilt worden.

In der Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan sagt der Außenminister im ZDF: "Wir führen Gespräche in Doha, also in Katar", so Wadephul, "und anderswo zum jetzigen Zeitpunkt nicht". 14.09.2025 | 7:49 min

Viele afghanische Familien harren bereits seit Monaten oder Jahren in Islamabad aus. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte das Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen im Mai gestoppt.

Angst vor Verfolgung durch die Taliban

Neben früheren Ortskräften deutscher Institutionen und ihren Angehörigen sollten über das Programm auch Afghanen aufgenommen werden, die Verfolgung durch die islamistischen Taliban fürchten müssen, etwa weil sie sich in der Vergangenheit als Anwälte oder Journalistinnen für Menschenrechte eingesetzt haben.

Die Bundesregierung will die Rückführungen nach Afghanistan deutlich ausweiten. Gespräche laufen schon auf technischer Ebene mit afghanischen Vertretern. 14.09.2025 | 1:35 min

Dass trotz des Stopps einige der Betroffenen und ihre Angehörigen nun trotzdem Visa erhalten haben, liegt daran, dass sie in Deutschland geklagt hatten, um ihre Einreise durchzusetzen. Unterstützt werden die Betroffenen dabei teils von der Organisation "Kabul Luftbrücke".

Aktuell warten mehr als 2.000 Afghanen aus dem deutschen Aufnahmeprogramm in Pakistan auf eine Ausreise nach Deutschland. Manche von ihnen wurden zuletzt in Pakistan festgenommen, einige auch nach Afghanistan abgeschoben.

In Hannover ist Anfang September ein Flug mit mehreren afghanischen Familien gelandet. Die Betroffenen hatten sich ihre Aufnahmezusage und Einreise gerichtlich eingeklagt. 01.09.2025 | 2:46 min