AfD-Verbot: Bundestag debattiert über zwei Anträge

"Deshalb wollen wir die Überprüfung der Verfassungsfeindlichkeit der AfD durch das Bundesverfassungsgericht mit dem klaren Ziel eines Verbots", so Wanderwitz. Sein Parteikollege Philipp Amthor warnte hingegen vor der Gefahr, dass sich die AfD bei einem Scheitern des Verfahrens "ein demokratisches Gütesiegel anheftet, das ihr nicht zusteht".

AfD-Abgeordneter: Verbot wird scheitern

Worauf sich Boehringer in seiner Rede bezog

Mit den Anträgen behilfe man sich "mit der böswilligen Ausdeutung von Einzelzitaten, was per Gedankenunterstellung unsere angeblich wahren Ziele offenlegen soll", so der AfD-Politiker.