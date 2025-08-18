Ukraine: Kiesewetter will Bundeswehr zur Friedensabsicherung

Für den Fall einer Friedenslösung für die Ukraine wollen die Europäer diese absichern. In der CDU ist man sich uneins, ob auch deutsche Soldaten dort stationiert werden sollen.

CDU-Außenpolitiker Kiesewetter kritisiert Außenminister Wadephul - er hat Vorbehalte, deutsche Truppen an der Absicherung eines möglichen Friedens in der Ukraine zu beteiligen. Quelle: Action Press

Mit seinen Bedenken hinsichtlich einer Beteiligung deutscher Truppen an der Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine stößt Bundesaußenminister Johann Wadephul CDU ) auf Widerspruch in der eigenen Partei. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte im Bayerischen Rundfunk:

Zu dem Beistandspakt gehört ja auch eine Absicherung eines möglichen Waffenstillstands - und die Absicherung geht nur mit Bodentruppen. „ Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

SPD-Chef Lars Klingbeil zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine: "Natürlich müssen wir Verantwortung übernehmen", sagte er im ZDF-Sommerinterview. In welcher Form, ließ er offen. 17.08.2025 | 1:23 min

Deutschland könne "nicht aus Mitteleuropa heraus führen und sich selbst einem Engagement vor Ort verweigern", kritisierte Kiesewetter, Oberst außer Dienst bei der Bundeswehr . "Wir müssen selbst unsere strategische Kultur überdenken. Denn wenn wir wirklich führen wollen, dann heißt das mitzuhelfen."

Wadephul: Stationierung in Ukraine könnte Truppe überfordern

Wadephul hatte am Sonntag im Podcast Table.Today gesagt, Deutschland werde bei einer möglichen Friedenssicherung in der Ukraine zwar "eine wichtige Rolle" übernehmen müssen. Eine Stationierung deutscher Truppen dort könnte die Bundeswehr aber überfordern.

Wadephul wies darauf hin, dass die Bundeswehr eine Brigade im Nato-Land Litauen stationiere - und fügte hinzu: "Das tun und zusätzlich noch Truppen in der Ukraine stationieren, würde uns voraussichtlich überfordern."

Putins Wunsch der Donbass-Eroberung sei für die Ukraine besonders schmerzhaft, "da so viele Soldaten für die Freiheit der Ukraine gestorben sind", so ZDF-Reporterin Anne Brühl zur Lage in der Ukraine. 18.08.2025 | 2:58 min

Kiesewetter: Geht um Schadensbegrenzung in Washington

Bei den für diesen Montag geplanten Gesprächen in Washington über eine Friedenslösung für die Ukraine geht es nach Kiesewetters Ansicht vor allem um "Schadensbegrenzung".

"Es geht jetzt also darum, dass nicht über Europa verhandelt wird, und es geht darum, dass der Aggressor nicht belohnt wird. Gegenwärtig wird Putin belohnt. „ Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Die "Europäer sollten das Signal senden, dass sie entschlossen sind, an der Seite der Ukraine zu stehen", so Rüdiger von Fritsch, ehem. deutscher Botschafter in Moskau zu den Verhandlungen in Washington. 18.08.2025 | 4:58 min

Zunächst wird Trump bilateral mit Selenskyj über die Möglichkeiten sprechen, den seit dreieinhalb Jahre andauernden Ukraine-Krieg zu beenden. Danach wird nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen die Runde erweitert und die westlichen Vertreter, unter ihnen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), kommen hinzu.

Die europäische Präsenz solle eine "faire Behandlung" Selenskyjs durch Trump fördern, so Wulf Schmiese, stellv. Leiter des ZDF-Hauptstadttudios zu den Ukraine-Verhandlungen in den USA. 18.08.2025 | 4:05 min

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog