Politik

Ukraine: Kiesewetter will Bundeswehr zur Friedensabsicherung

Kritik an Außenminister Wadephul:Ukraine: Kiesewetter will Bundeswehr zur Absicherung

Für den Fall einer Friedenslösung für die Ukraine wollen die Europäer diese absichern. In der CDU ist man sich uneins, ob auch deutsche Soldaten dort stationiert werden sollen.

Roderich Kiesewetter beim Pressestatement am Rande der 16. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude am 08.07.2025 in Berlin.
CDU-Außenpolitiker Kiesewetter kritisiert Außenminister Wadephul - er hat Vorbehalte, deutsche Truppen an der Absicherung eines möglichen Friedens in der Ukraine zu beteiligen.
Quelle: Action Press
Mit seinen Bedenken hinsichtlich einer Beteiligung deutscher Truppen an der Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine stößt Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) auf Widerspruch in der eigenen Partei. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter sagte im Bayerischen Rundfunk:

Zu dem Beistandspakt gehört ja auch eine Absicherung eines möglichen Waffenstillstands - und die Absicherung geht nur mit Bodentruppen.

Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Deutschland könne "nicht aus Mitteleuropa heraus führen und sich selbst einem Engagement vor Ort verweigern", kritisierte Kiesewetter, Oberst außer Dienst bei der Bundeswehr. "Wir müssen selbst unsere strategische Kultur überdenken. Denn wenn wir wirklich führen wollen, dann heißt das mitzuhelfen."

Wadephul: Stationierung in Ukraine könnte Truppe überfordern

Wadephul hatte am Sonntag im Podcast Table.Today gesagt, Deutschland werde bei einer möglichen Friedenssicherung in der Ukraine zwar "eine wichtige Rolle" übernehmen müssen. Eine Stationierung deutscher Truppen dort könnte die Bundeswehr aber überfordern.
Wadephul wies darauf hin, dass die Bundeswehr eine Brigade im Nato-Land Litauen stationiere - und fügte hinzu: "Das tun und zusätzlich noch Truppen in der Ukraine stationieren, würde uns voraussichtlich überfordern."
Kiesewetter: Geht um Schadensbegrenzung in Washington

Bei den für diesen Montag geplanten Gesprächen in Washington über eine Friedenslösung für die Ukraine geht es nach Kiesewetters Ansicht vor allem um "Schadensbegrenzung".

"Es geht jetzt also darum, dass nicht über Europa verhandelt wird, und es geht darum, dass der Aggressor nicht belohnt wird. Gegenwärtig wird Putin belohnt.

Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Drei Tage nach seinem Gipfel mit Kreml-Chef Wladimir Putin wird US-Präsident Donald Trump am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj sowie mehrere westliche Spitzenpolitiker im Weißen Haus empfangen.
Zunächst wird Trump bilateral mit Selenskyj über die Möglichkeiten sprechen, den seit dreieinhalb Jahre andauernden Ukraine-Krieg zu beenden. Danach wird nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen die Runde erweitert und die westlichen Vertreter, unter ihnen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), kommen hinzu.
Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Quelle: AFP, ZDF
