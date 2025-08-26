USA: Kampf um die Wildnis:Trump streicht beim Naturschutz
Im Westen der USA gefährdet Trumps Politik mit Budgetkürzungen und dem Abbau von Bodenschätzen den Schutz der Natur - und die Zukunft ganzer Gemeinden.
Moab, ein kleines Wüstenstädtchen in Utah, ist das Tor zum Inbegriff amerikanischer Naturromantik. Als "Gateway Town" lebt der Ort vom Tourismus in die angrenzenden Nationalparks Arches und Canyonlands. Die ganze Region droht zum Spielball politischer Interessen zu werden - mit gravierenden Folgen für Mensch, Natur und Wirtschaft.
Tourismus im Rückwärtsgang
Lorenzo McGregor verdient seinen Lebensunterhalt mit Bootstouren auf dem Colorado River. Doch seit Donald Trump erneut Präsident ist, geht sein Geschäft merklich zurück. Die politische Stimmung in den USA schreckt Touristen ab, erzählt er uns - internationale Gäste bleiben aus. "Einige Kunden, die jedes Jahr kommen, sagen ab wegen all dem, was hier passiert", schildert McGregor.
Was ihn besonders trifft: Trumps Regierung fährt einen radikalen Sparkurs - das trifft auch die Nationalparks. Budgetkürzungen in Milliardenhöhe sorgen für Personalnot. Ranger fehlen, Sicherheitsstandards können deshalb nicht aufrechterhalten werden. "Ob ich eine effizientere Regierung möchte? Na klar. Aber man reißt doch nicht den halben Motor raus, damit das Auto weniger Sprit verbraucht", kritisiert McGregor.
Gefährliche Lücken im Schutzsystem
Die fünfköpfige Familie Musselman aus Boulder, Colorado, war fünf Tage mit dem Kanu auf dem Fluss unterwegs. Für sie war Lorenzo McGregor, der sie am Startpunkt empfing, unverzichtbar: Sicherheitsinstruktionen, Registrierung, Ausrüstung. Doch auf solche Standards kann man sich nicht mehr verlassen.
Viele Ranger schweigen, wollen nicht mit uns sprechen. Aus Angst, ihren Job zu verlieren. Cassidy Jones, einst selbst Rangerin in Moab, schlägt Alarm. Heute arbeitet sie für die "National Parks Conservation Association" und erlebt die Krise hautnah:
Selbst das lokale Hauptquartier des National Park Service in Moab steht vor der Schließung. Und das, obwohl Investitionen in die Parks wirtschaftlich höchst rentabel sind - laut Jones bringe jeder investierte Dollar dem Land 15 Dollar zurück.
Outdoor-Paradies unter Druck
Moab ist nicht nur ein Magnet für Nationalparkbesucher - auch Offroad-Abenteuer locken Tausende. Guide Clint Crawford führt täglich Touristen im Geländewagen durch die roten Felsen. Für ihn ist klar: Die Outdoor-Industrie hält Moab am Leben. "Nicht nur die Parks - es sind die Aktivitäten drumherum, die unsere Wirtschaft antreiben", sagt Crawford. Doch auch in dieser Szene gibt es Spannungen. Einige Strecken wurden für Offroader gesperrt, Fußgänger und Radfahrer werden laut Crawford bevorzugt. Doch es sind gerade die PS-starken Allrad-Fahrzeuge, die der empfindlichen Natur zusetzen - Erosion und Lärm inklusive.
Kampf um die letzten unberührten Flächen
Aus der Luft zeigt sich das ganze Ausmaß: Die Firma Ecoflight bietet Rundflüge an, um für den Schutz der einzigartigen Landschaften zu sensibilisieren. Neal Clark von der Southern Utah Wilderness Alliance zeigt von oben besonders gefährdete Gebiete - wie das "Labyrinth", eine zerklüftete Krater- und Schluchtenlandschaft, eine der abgelegensten Regionen der USA. "Wir haben versucht, dieses Gebiet vor Offroad-Fahrzeugen zu schützen - leider erfolglos", sagt er.
Doch die größte Bedrohung komme aus Washington. Die Trump-Regierung will Bodenschätze wie Lithium, seltene Erden, Öl und Gas erschließen - auf Flächen, die bisher als geschützt galten. 64 Prozent von Utah gehören dem Bundesstaat - die Regierung hat somit direkten Zugriff.
Natur gegen Profit - ein ungleicher Kampf
Der Konflikt in Moab ist exemplarisch für den gesamten Westen der USA: Bodenschätze gegen Biodiversität, kurzfristiger Profit gegen langfristigen Erhalt. Die Trump-Regierung setzt auf Ertrag - und ignoriert die warnenden Stimmen aus Wissenschaft, Umweltschutz und Tourismus gleichermaßen.
Was bleibt, ist ein Gefühl der Dringlichkeit. Denn wie Neal Clark es auf den Punkt bringt: "Man kann keine neue Wildnis schaffen. Wenn sie einmal weg ist, ist sie für immer weg."
