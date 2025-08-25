Laut Medienbericht: Nationalgarde in Washington wird bewaffnet

US-Präsident Trump hat die Nationalgarde in Washington eingesetzt. Laut einem Bericht sollen die Soldaten nun mit Schusswaffen ausgestattet werden - auch zur Selbstverteidigung.

Trump hat bereits rund 2.000 Nationalgardisten in die Hauptstadt Washington entsandt. Quelle: dpa

Die von US-Präsident Donald Trump in Washington eingesetzten Nationalgardisten werden einem Medienbericht zufolge bewaffnet. Ab Sonntagabend (Ortszeit) sollten Soldaten Schusswaffen tragen, wie der TV-Sender NBC News unter Berufung auf einen mit der Planung vertrauten Vertreter des Verteidigungsministeriums berichtete. Sie seien berechtigt, die Waffen zur Selbstverteidigung einzusetzen. Eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa bei der Nationalgarde blieb zunächst unbeantwortet.

Die genaue Zahl der Soldaten sei noch unklar, sie würden jedoch entweder mit M17-Pistolen oder M4-Gewehren ausgestattet, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

In Washington haben zahlreiche Menschen gegen die Einsätze von Nationalgardisten in der Stadt protestiert. US-Präsident Trump hatte die Einsätze angeordnet. 23.08.2025 | 0:20 min

Trumps Vorgehen ist heftig umstritten

Zuletzt hatte Trump die Nationalgarde aktiviert, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt, die von einer demokratischen Bürgermeisterin regiert wird, einzudämmen. Trump hatte von einem "Rattenloch" gesprochen. Zudem stellte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle.

Sein Vorgehen ist heftig umstritten - es gab bereits Proteste. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei nicht her. Kritiker sprechen von einer Show, die Trump veranstalte. Die Soldaten sind unter anderem an Orten zu sehen, an denen viele Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität sind.

Neue Wahlkreise, streng kontrollierte Museen und die Nationalgarde in der Hauptstadt: Präsident Trump sorgt mit seinen Entscheidungen für eine bedenkliche Entwicklung in den USA. 20.08.2025 | 3:04 min

Wird Chicago die nächste Stadt?

Chicago gilt als potenziell nächste Stadt, in der die Trump-Regierung ähnliche Maßnahmen veranlassen könnte. Der dortige demokratische Bürgermeister lehnt das ab. Auch der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, wies dies umgehend zurück.

Es gibt keine Grundlage und keine Befugnis für Donald Trump, zu versuchen, Bundestruppen in die Stadt Chicago zu schicken. „ Hakeem Jeffries, Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus

Er warf Trump vor, eine Krise herbeireden zu wollen. Auch der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, erklärte, es gebe keinen Notstand, der einen solchen Einsatz rechtfertige.

Wegen angeblich ausufernder Kriminalität setzt US-Präsident Trump die Nationalgarde in Washington ein. Obdachlosen droht er mit der Vertreibung aus der Hauptstadt. 12.08.2025 | 2:50 min

Trump streitet mit Gouverneur von Maryland über Nationalgarde-Einsatz

Im Zusammenhang mit dem möglichen Einsatz der Nationalgarde in mehreren von Demokraten regierten Städten geriet Trump auch mit dem Gouverneur des Bundesstaates Maryland aneinander. Der demokratische Gouverneur Wes Moore hatte die Übernahme der Polizeigewalt in Washington scharf kritisiert, und als "gefährliches politisches Manöver" bezeichnet. Trump wolle damit von seinem Versagen im Kampf gegen Inflation, steigende Energiepreise und Kürzungen bei der Krankenversicherung sowie anderen Problemen ablenken, kritisierte Moore.

Moore sprach eine Einladung an Trump aus, weil dieser "offenbar gern in seliger Unwissenheit lebt", was die sinkenden Kriminalitätsraten in Baltimore betrifft. Trump behauptete in seinem Beitrag auf Truth Social hingegen: "Wes Moores Bilanz in Sachen Kriminalität ist sehr schlecht - es sei denn, er fälscht seine Zahlen wie viele andere 'blaue Staaten'".