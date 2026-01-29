Angeblicher Betrug: FBI durchsucht Wahlbehörde in Georgia

Angeblicher Wahlbetrug 2020:FBI durchsucht eine Wahlbehörde in Georgia
Das FBI hat im Bundesstaat Georgia eine Wahlbehörde durchsucht. Offenbar ermitteln die Behörden zu Präsident Trumps Vorwurf eines angeblichen Wahlbetrugs in 2020.
Die US-Bundespolizei FBI hat im Bundesstaat Georgia ein Wahlbüro durchsucht. Es gehe dabei um die Suche nach Unterlagen im Zusammenhang mit der US-Wahl 2020, sagte die Sprecherin der Bezirksverwaltung von Fulton County, Jessica Corbitt-Dominguez.
Ein FBI-Sprecher bestätigte einen richterlich genehmigten Einsatz in Union City nahe Atlanta am Mittwoch, nannte aber keine weiteren Details zu den Hintergründen.
Trump beharrte auf Wahlbetrug in Georgia
Georgia war einer der Bundesstaaten, in denen die Wahl 2020 zugunsten des Demokraten Joe Biden entschieden wurde. Donald Trump beharrte darauf, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei, obwohl Richter im ganzen Land und sein eigener Justizminister zu dem Schluss kamen, dass es keine Beweise für größere Unregelmäßigkeiten gegeben habe.
- Ehemaliger US-Präsident: Plakette am Weißen Haus verspottet Joe Biden
- Ex-Präsident Biden: Trump zerstört Demokratie und Rechtsstaat
Trump selbst bat Wochen nach der Wahl in einem aufgezeichneten Telefonat den für die Wahlen zuständigen Secretary of State von Georgia, Brad Raffensperger, ihm dabei zu helfen, die nötigen Stimmen zu "finden", um das Wahlergebnis dort zu seinen Gunsten zu kippen. Dafür wurde Trump auch angeklagt, der Fall wurde aber später eingestellt.
Vergangene Woche hatte Trump in Bezug auf die Wahl 2020 gesagt, dass "die Menschen bald für ihre Taten strafrechtlich verfolgt werden" würden. Es war nicht klar, worauf er sich dabei konkret bezog.
Seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit sind das FBI und das Justizministerium gegen mehrere persönliche Feinde Trumps vorgegangen und haben Ermittlungen in Fällen aufgenommen, in denen er sich ungerecht behandelt fühlte.
Mehr aktuelle Nachrichten aus den USA
ICE-Einsatz in Minneapolis:US-Bundesbeamte nach tödlichen Schüssen suspendiertmit Video2:36
- Faktencheck
Nach der US-Übernahme:Zensiert TikTok in den USA politisch brisante Inhalte?von Jan Schneidermit Video0:33
Angriff während Veranstaltung:US-Abgeordnete in Minneapolis mit Flüssigkeit bespritztmit Video0:35
- FAQ
Epstein-Affäre:Veröffentlichung der Dokumente stockt - Streit um ClintonsBeatrice Steineke, Washington, D.C.