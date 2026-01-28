Nach der US-Übernahme:Zensiert TikTok in den USA politisch brisante Inhalte?
von Jan Schneider
Wenige Tage nach der Übernahme durch US-Investoren häufen sich Berichte über Zensur auf TikTok. ZDFheute hat getestet - und kann die Vorwürfe teilweise bestätigen.
Der Test ist simpel: Wir öffnen TikTok auf einem Smartphone in unserem ZDF-Studio in New York, wählen einen Kontakt aus und tippen in die Direktnachricht ein einziges Wort: "Epstein". Dann drücken wir auf "Senden". Was folgt, ist eine automatische Fehlermeldung: "This message may be in violation of our Community Guidelines, and has not been sent to protect our community." Die Nachricht wird nicht zugestellt.
Ein Zufall? Ein technischer Fehler? Oder systematische Zensur? Diese Frage beschäftigt seit Tagen viele TikTok-Nutzer, Politiker und Journalisten weltweit. Denn der Name Jeffrey Epstein - der verstorbene, verurteilte Sexualstraftäter - ist nicht irgendein Name. Er ist politisch hochbrisant.
Der brisante Kontext
Am 22. Januar 2026, vor gerade einmal fünf Tagen, wechselte TikTok in den USA die Besitzer. Das neue Joint Venture "TikTok USDS Joint Venture LLC" wird zu 80,1 Prozent von amerikanischen Investoren kontrolliert. Hauptinvestor ist Oracle-Gründer Larry Ellison, ein enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump. ByteDance, der bisherige chinesische Eigentümer, behält lediglich 19,9 Prozent.
Jeffrey Epstein und seine ungeklärten Verbindungen zu Präsident Trump belasten die US-Regierung seit Monaten. Dass ausgerechnet der Name "Epstein" nun auf der von Trump-Verbündeten kontrollierten Plattform blockiert wird, sorgt für Spekulationen über politische Einflussnahme.
Mehrere Medien bestätigen die Blockade
ZDFheute ist nicht allein mit dieser Beobachtung. Der amerikanische Sender NPR führte ebenfalls Tests durch und kam zu ähnlichen Ergebnissen. Allerdings mit einer wichtigen Einschränkung: Die Blockade funktioniert inkonsistent. Einige Nutzer können das Wort "Epstein" problemlos verschicken, andere erhalten die Fehlermeldung. Warum, bleibt unklar.
Auch der Wirtschaftssender CNBC konnte die Fehlermeldung reproduzieren. Ein TikTok-Sprecher bestätigte gegenüber NPR: "Wir haben keine Regeln gegen das Teilen des Namens 'Epstein' in Direktnachrichten und untersuchen, warum einige Nutzer Probleme erleben." Diese Aussage wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Wenn es keine Regel gibt - warum wird der Name dann blockiert?
Nicht nur "Epstein": Eine Welle von Zensurvorwürfen
Die Blockade des Namens "Epstein" ist nur ein Phänomen, über das Nutzer klagen. Seit der Übernahme mehren sich Berichte über eingeschränkte Sichtbarkeit politischer Inhalte. Nutzer berichten, dass Posts über die US-Einwanderungsbehörde ICE ungewöhnlich niedrige Reichweiten erzielen. Videos über tödliche Schüsse von Bundesagenten in Minneapolis laden nicht richtig. Kritische Inhalte über die Trump-Regierung verschwinden aus den Feeds.
Mittlerweile haben sich auch prominente TikToker zu Wort gemeldet: Die Komikerin Meg Stalter berichtete von sogenanntem Shadow-Banning ihrer ICE-kritischen Posts. Shadow-Banning beschreibt, dass Inhalte oder Accounts auf Plattformen heimlich in ihrer Reichweite eingeschränkt werden. Popsängerin Billie Eilish berichtet ebenfalls von solchen Einschränkungen. Kaliforniens Senator Scott Wiener gab an, dass sein Beitrag über ICE in den ersten Stunden keinerlei Aufrufe erzielt hat. Mittlerweile steht der Beitrag bei knapp 25.000 Aufrufen - ob es bei diesen Inhalten zu einer Drosselung der Reichweite gekommen ist, ist schwer zu beurteilen.
Die Beschwerden häuften sich jedoch so massiv, dass Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am 27. Januar eine offizielle Untersuchung ankündigte.
Gavin Newsom auf X
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
In einer Stellungnahme erklärte Newsoms Büro:
Newsom prüft nun, ob TikTok kalifornisches Recht verletzt. Nach kalifornischem Gesetz müssen Social-Media-Unternehmen transparent über ihre Content-Moderation berichten.
TikToks Erklärung: Ein Stromausfall
TikTok selbst weist alle Vorwürfe der politischen Zensur zurück. Das Unternehmen führt die Probleme auf einen Stromausfall in einem Rechenzentrum zurück, der zu einer "kaskadenartigen Systemstörung" geführt habe. Die Content-Moderation sei kurzzeitig fehlerhaft gewesen, aber es gebe keinerlei systematische politische Einflussnahme.
Erklärung von TikTok (USA) auf X
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Diese Erklärung überzeugt viele Kritiker nicht. Die inkonsistente Blockade des Namens "Epstein" passe zudem nicht zum Bild eines einfachen technischen Fehlers.
Was sagt die Wissenschaft dazu?
Die Debatte um TikTok-Zensur ist nicht neu. Schon vor der US-Übernahme beschäftigten sich mehrere wissenschaftliche Studien mit der Frage, ob und wie TikTok politische Inhalte moderiert. Die Ergebnisse sind allerdings widersprüchlich:
Das Transparenzproblem
Das zentrale Problem bei der Bewertung aller Zensurvorwürfe ist die fehlende Transparenz. TikTok veröffentlicht keine Liste verbotener Wörter oder Phrasen. Es ist unklar, wie viel Content-Moderation algorithmisch erfolgt und wie viel durch menschliche Moderatoren. Die Community-Richtlinien sind vage formuliert und lassen enormen Interpretationsspielraum.
Diese Intransparenz macht es nahezu unmöglich, zwischen technischen Fehlern, algorithmischen Verzerrungen und gezielter politischer Zensur zu unterscheiden. Die inkonsistente Blockade des Wortes "Epstein" - bei manchen Nutzern funktioniert es, bei anderen nicht - verstärkt dieses Problem noch.
Fazit: Die Faktenlage ist komplex, aber einige Punkte sind zweifelsfrei belegt: Das Wort "Epstein" wird in TikTok-Direktnachrichten teilweise blockiert. Auch bei ICE-bezogenen Inhalten und Videos über Polizeigewalt in Minneapolis gibt es zahlreiche dokumentierte Beschwerden von Nutzern.
Die Ursache bleibt umstritten: TikTok beharrt auf der Erklärung eines technischen Fehlers durch einen Stromausfall. Die angekündigte Untersuchung des kalifornischen Gouverneurs Newsom könnte in den kommenden Wochen mehr Klarheit bringen. Problematisch bleibt derweil, dass eine der größten Social-Media-Plattformen der Welt nicht transparent macht, wie und warum sie Inhalte moderiert - unabhängig davon, ob chinesische oder amerikanische Investoren die Kontrolle haben.
Mehr zu TikTok
Sorge vor Chinas Einfluss:Neue US-Firma bewahrt TikTok vor Verbot in den USAmit Video0:24
Für alle unter 15-Jährigen:Social-Media-Verbot in FrankreichVideo1:28
Drogenrausch in sozialen Medien:Pingtok auf TikTok: Wie ein Drogentrend Jugendliche erreichtvon Laura Koopmit Video8:55
Medienberichte:Verkauf von TikToks US-Geschäft besiegeltmit Video0:36