  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

"Golden Dome" : Trump-Raketenabwehr wird viel teurer als erwartet

Kongresshaushalt stellt Analyse vor:Trumps Abwehrsystem "Golden Dome" sprengt die Kosten

|

Kostenexplosion bei Trumps Weltraum-Abwehr: Das Raketenschild "Golden Dome" dürfte laut Kongressanalyse weit teurer werden als angekündigt.

Links Donald Trump, der mit einem Plakat das Raketenabwehrsystem "Golden Dome" vorstellt. Auf dem Plakat ist die USA gold markiert, über den USA ist ein goldener Schirm, der Raketen abhält

Der von US-Präsident Trump geplante Raketenabwehrschirm "Golden Dome" sollte zunächst 185 Milliarden Dollar kosten. Jetzt werden die Ausgaben dafür auf 1,2 Billionen geschätzt.

13.05.2026 | 0:28 min

Das von US-Präsident Donald Trump geplante weltraumgestützte Raketenabwehrprogramm "Golden Dome" wird nach Berechnungen des Kongresses deutlich teurer als angekündigt. Das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) schrieb in einer Analyse, das Vorhaben werde voraussichtlich 1,2 Billionen Dollar über einen Zeitraum von 20 Jahren kosten. Zuletzt waren für das Projekt 185 Milliarden Dollar veranschlagt worden.

CBO: Analyse nur beispielhaftes Szenario

Das CBO wies darauf hin, dass die Analyse ein beispielhaftes Szenario widerspiegele und keine Schätzung eines konkreten Vorschlags der Regierung darstelle.

Das System, bei dem Waffen im Weltraum stationiert werden sollen, wurde von Trump bereits in seiner ersten Amtswoche per Dekret in Auftrag gegeben. Das CBO warnte jedoch, dass der Schutzschild bei einem großangelegten Angriff Russlands oder Chinas an seine Grenzen stoßen könnte.

Grafikvideo über den Donald Trumps Golden Dome Pläne. Ein Abwehrschirm für die USA.

Das Grafikvideo zeigt, wie sich US-Militär und Donald Trump einen Abwehrschirm für die USA vorstellen, unter anderem mit Satelliten-Waffen. Wie realistisch und teuer ist der Plan?

29.01.2026 | 1:16 min

Das am 27. Januar 2025 unterzeichnete Präsidialdekret zur Schaffung von "Golden Dome" sieht einen ehrgeizigen Zeitplan vor: Bis 2028 soll ein umfassendes Raketenabwehrsystem für das US-Territorium einsatzbereit sein.

CBO: Schätzung der langfristigen Kosten "unmöglich"

Die Schätzungen des CBO beruhen laut der Analyse teilweise auf fehlenden Detailangaben seitens des Verteidigungsministeriums darüber, welche und wie viele Systeme stationiert werden sollen. Diese Umstände machten es unmöglich, die langfristigen Kosten des "Golden Dome" zu veranschlagen, schrieb das Büro.

Allein die Beschaffungskosten bezifferte das CBO auf etwas mehr als eine Billion Dollar. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die geplante weltraumgestützte Komponente, die ein Netzwerk aus 7.800 Satelliten umfassen soll.

Globus mit Reichweite des geplanten Schutzschildes gegen militärische Bedrohungen

Das Konzept für das Raketenabwehrsystem ist teilweise von Israels mehrstufigem Verteidigungssystem inspiriert, das oft als "Iron Dome" bezeichnet wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran sowie durch militante Gruppen.

Der US-Kongress hat bereits rund 24 Milliarden Dollar für das Raketenabwehrprogramm bewilligt. Die Summe war Teil des massiven Steuer- und Ausgabenpakets der Republikaner, das im vergangenen Sommer verabschiedet wurde.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: AP, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 13.05.2026 um 09.59 Uhr in dem Bericht "Golden Dome" wird um Vielfaches teurer".
Themen
USADonald Trump

Mehr zum Thema Verteidigung

  1. US-Präsident Trump spricht über den Raketenabwehrschild Golden Dome
    Grafiken

    US-Raketenabwehr:"Golden Dome": So viel Sci-Fi steckt in Trumps Mega-Projekt

    von Kevin Schubert, Jochen Spieß
    mit Video1:16
  2. US-Präsident Trump spricht über den Raketenabwehrschild Golden Dome

    "Golden Dome":Raketenabwehr: Trump plant Milliardenprojekt

    mit Video0:21
  3. Ein Flugzeug der US Air Force startet von der Ramstein Air Base aus in der Nähe von Landstuhl. (Archiv)
    Analyse

    US-Truppenabzug aus Deutschland:"Die Amerikaner reduzieren damit ihre eigene Sicherheit"

    mit Video12:40
  4. Niedersachsen, Munster: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht bei einer Fähigkeitsdemonstration des Heeres zu.
    Interview

    US-Mittelstreckenraketen:Pistorius warnt: Tomahawk-Raketen fehlen Europas Verteidigung

    mit Video7:02