"Golden Dome" : Trump-Raketenabwehr wird viel teurer als erwartet

Kostenexplosion bei Trumps Weltraum-Abwehr: Das Raketenschild "Golden Dome" dürfte laut Kongressanalyse weit teurer werden als angekündigt.

Der von US-Präsident Trump geplante Raketenabwehrschirm "Golden Dome" sollte zunächst 185 Milliarden Dollar kosten. Jetzt werden die Ausgaben dafür auf 1,2 Billionen geschätzt. 13.05.2026 | 0:28 min

Das von US-Präsident Donald Trump geplante weltraumgestützte Raketenabwehrprogramm "Golden Dome" wird nach Berechnungen des Kongresses deutlich teurer als angekündigt. Das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) schrieb in einer Analyse, das Vorhaben werde voraussichtlich 1,2 Billionen Dollar über einen Zeitraum von 20 Jahren kosten. Zuletzt waren für das Projekt 185 Milliarden Dollar veranschlagt worden.

CBO: Analyse nur beispielhaftes Szenario

Das CBO wies darauf hin, dass die Analyse ein beispielhaftes Szenario widerspiegele und keine Schätzung eines konkreten Vorschlags der Regierung darstelle.

Das System, bei dem Waffen im Weltraum stationiert werden sollen, wurde von Trump bereits in seiner ersten Amtswoche per Dekret in Auftrag gegeben. Das CBO warnte jedoch, dass der Schutzschild bei einem großangelegten Angriff Russlands oder Chinas an seine Grenzen stoßen könnte.

Das Grafikvideo zeigt, wie sich US-Militär und Donald Trump einen Abwehrschirm für die USA vorstellen, unter anderem mit Satelliten-Waffen. Wie realistisch und teuer ist der Plan? 29.01.2026 | 1:16 min

Das am 27. Januar 2025 unterzeichnete Präsidialdekret zur Schaffung von "Golden Dome" sieht einen ehrgeizigen Zeitplan vor: Bis 2028 soll ein umfassendes Raketenabwehrsystem für das US-Territorium einsatzbereit sein.

CBO: Schätzung der langfristigen Kosten "unmöglich"

Die Schätzungen des CBO beruhen laut der Analyse teilweise auf fehlenden Detailangaben seitens des Verteidigungsministeriums darüber, welche und wie viele Systeme stationiert werden sollen. Diese Umstände machten es unmöglich, die langfristigen Kosten des "Golden Dome" zu veranschlagen, schrieb das Büro.

Allein die Beschaffungskosten bezifferte das CBO auf etwas mehr als eine Billion Dollar. Davon entfielen etwa 70 Prozent auf die geplante weltraumgestützte Komponente, die ein Netzwerk aus 7.800 Satelliten umfassen soll.

Das Konzept für das Raketenabwehrsystem ist teilweise von Israels mehrstufigem Verteidigungssystem inspiriert, das oft als "Iron Dome" bezeichnet wird. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran sowie durch militante Gruppen.

Der US-Kongress hat bereits rund 24 Milliarden Dollar für das Raketenabwehrprogramm bewilligt. Die Summe war Teil des massiven Steuer- und Ausgabenpakets der Republikaner, das im vergangenen Sommer verabschiedet wurde.

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Quelle: AP, Reuters