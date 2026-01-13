  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Trump: 25 Prozent Strafzölle gegen alle Handelspartner des Iran

25 Prozent:Trump: Strafzölle gegen alle Handelspartner des Iran

|

US-Präsident Trump droht wegen der Lage in Iran mit Strafzöllen: Länder, die mit Teheran handeln, sollen 25 Prozent Zoll auf Geschäfte mit den USA zahlen.

US-Präsident Donald Trump

Trump drohte der Führung in Teheran zuletzt wiederholt mit einem Eingreifen der USA.

Quelle: AFP

Für alle Länder, die Geschäfte mit Iran machen, sollen künftig US-Zölle von 25 Prozent gelten. Das kündigte Präsident Donald Trump auf der Online-Plattform Truth Social an. In dem kurzen Beitrag mit drei Sätzen wurde zunächst nicht klar, was genau die Formulierung "Geschäfte mit dem Iran machen" umfasst.

Zu den wichtigsten Handelspartnern der Islamischen Republik, die von den USA und der EU mit weitreichenden Sanktionen belegt ist, gehören unter anderem Indien, China und die Türkei.

David Sauer vor einer Grafik des Weißen Haus in Washington.

Das US-Militär sei natürlich in der Lage, an beliebigen Orten auf der Welt einzugreifen und es habe ein enges Netz an Militärbasen auch um den Iran herum, sagt ZDF-Reporter David Sauer.

12.01.2026 | 5:10 min

China-Zölle könnten Handelskonflikt verstärken

Es ist nicht das erste Mal, dass der US-Präsident zu solchen "indirekten" Zöllen greift. Trump hatte im Ukraine-Krieg bereits Zölle von bis zu 50 Prozent auf Waren aus Indien im Zusammenhang mit Käufen russischen Erdöls durch das Land verhängt.

Zusätzliche Zölle gegen China könnten unterdessen den Handelskonflikt zwischen Peking und Washington nach relativer Ruhe wieder aufbauschen.

US-Kapitolgebäude bei Nacht mit holografisch überlagerten Finanzdaten

Welche Auswirkungen hat Trumps Politik auf die Wirtschaft und den Handel? Eine Analyse zu Zöllen, Energiepolitik, den Auswirkungen auf das US-Wachstum, deutsche Exporte und die globalen Märkte.

12.01.2026 | 4:20 min

Landesweite Proteste in Iran

Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Die durch eine Wirtschaftskrise ausgelösten Proteste haben inzwischen eine landesweite Dimension angenommen.

In Städten kam es zu heftigen Ausschreitungen und schweren Unruhen.

Proteste gegen das Mullah-Regime in Teheran

Die heftigsten Proteste seit Jahren erschüttern den Iran: Das Regime geht brutal vor, hunderte Tote werden gemeldet – Informationen sind schwer überprüfbar.

12.01.2026 | 1:43 min

Der Sicherheitsapparat reagiert mit brutaler Härte. Hunderte Demonstranten sind nach Angaben von Aktivisten bereits getötet worden. Es sind die schwersten Proteste im Iran seit Jahren.

Trump hatte den Demonstranten öffentlich den Rücken gestärkt und die iranische Regierung vor Repressionen gewarnt. Am Wochenende sagte er vor Journalisten, dass die Regierung in Teheran verhandeln wolle.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF heute update am 13.01.2026 ab 00:13 Uhr.
Themen
Donald TrumpIranUSA

Mehr zu Trump und Iran

  1. US-Präsident Donald Trump spricht während eines Treffens mit Vetretern von Öl- und Gasfirmen im Weißen Haus.

    Landesweite Proteste gegen Staatsführung:Trump sichert Demonstranten in Iran Hilfe zu - Teheran droht

  2. Exil-Iraner demonstrieren auf dem Kurfürstendamm ihre Solidarität mit den Protesten im Iran
    Interview

    Protestbewegung in Iran:Wadephul lässt militärisches Vorgehen offen

    von Stefanie Reulmann
    mit Video2:50
  3. Iran, Fasa: Proteste

    Gewalt gegen Demonstranten:"Sind bereit": Trump droht iranischer Staatsführung

    mit Video1:47
  4. US-Präsident Trump empfängt Israels Ministerpräsident Netanjahu

    Treffen mit Netanjahu in Florida:Trump droht Iran mit Militärschlag im Fall von Neuaufrüstung

    mit Video2:34