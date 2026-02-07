Trump hebt Strafzölle gegen Indien auf

Nach dem Handelsabkommen mit Indien ist Trump überzeugt, dass das Land kein russisches Öl mehr importieren wird. Der US-Präsident hebt daher die verhängten Strafzölle auf.

Trump hebt die Strafzölle für den Handel mit indischen Unternehmen auf. (Symbolbild) Quelle: action press

Wenige Tage nach dem Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien hat US-Präsident Donald Trump die von ihm verhängten Strafzölle in Höhe von 25 Prozent gegen das Land wieder aufgehoben. In dem am Freitag (Ortszeit) von Trump unterzeichneten Dekret heißt es, Indien habe "sich verpflichtet, den direkten oder indirekten Import von Öl aus Russland einzustellen".

Die im August eingeführten Strafzölle sollen demnach ab diesem Samstag nicht mehr erhoben werden. Von der indischen Regierung gibt es bislang allerdings keine offizielle Bestätigung für den Importstopp aus Russland.

Trump hatte die Strafzölle gegen russische Handelspartner eingeführt, um die Erlöse aus dem Ölgeschäft zu reduzieren, mit denen Kremlchef Wladimir Putin seinen Krieg gegen die Ukraine finanziert.

US-Regierung: Indien erhöht Importe aus den USA

In einer separaten Erklärung machte das Weiße Haus weitere Angaben zu dem US-indischen Abkommen. Demnach werden auch die Zölle auf bestimmte Flugzeuge und Flugzeugteile abgeschafft. Zudem beabsichtige Indien, in den kommenden fünf Jahren Energieträger, Flugzeuge und Flugzeugteile, Edelmetalle, Technologieprodukte und Kokskohle im Wert von 500 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 423 Milliarden Euro) aus den USA zu kaufen.

Der US-Präsident hatte am Montag erklärt, Indien und die USA hätten sich auf ein Handelsabkommen geeinigt, das unter anderem einen Verzicht Indiens auf Erdölimporte aus Russland vorsehe. Ende 2025 hatten die Zölle noch 50 Prozent betragen. Indien wolle stattdessen deutlich mehr Öl aus den USA und möglicherweise aus Venezuela beziehen, das bis zur militärischen Intervention der USA in Caracas ein wichtiger Handelspartner Russlands gewesen war.

Die US-Strafzölle auf Produkte aus Indien galten seit Ende August - weil Indien russisches Öl importierte. 20.08.2025 | 6:20 min

In diesem Zuge verkündete Trump auch die Senkung anderer, sogenannter reziproker Zölle gegen Indien von 25 auf 18 Prozent. So bezeichnet Trump Zölle, die angebliche Ungleichgewichte und Benachteiligungen für die USA im internationalen Handel ausgleichen sollen.

Indien lässt Verzicht auf russisches Öl offen

Der indische Premierminister Narendra Modi bestätigte das Abkommen und pries den "persönlichen Einsatz" von Trump für die Stärkung der bilateralen Beziehungen. Die Einigung spiegele "die wachsende Tiefe, das Vertrauen und die Dynamik" zwischen beiden Ländern wider und sei eine "großartige Neuigkeit für Indien und die USA", erklärte er am Samstag im Onlinedienst X.

Zu einem möglichen Verzicht auf russisches Erdöl äußerte Modi sich jedoch nicht.

Der Kreml erklärte dazu, er habe keine Angaben in dieser Hinsicht von Indien erhalten. Noch im Dezember hatten Kremlchef Putin und Modi nach einem Treffen verkündet, ihre Handelsbeziehungen auszubauen.

Russlands Präsident Putin und der indische Premier Modi verkündeten im Dezember, die Zusammenarbeit ihrer Länder auszuweiten. Für den Kremlchef habe das "enorme politische Symbolik", so ZDF-Korrespondent Hano. 06.12.2025 | 2:35 min

Auch die EU und Indien hatten sich Ende Januar nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen auf ein umfassendes Handelsabkommen geeinigt. Zölle sollen abgeschafft oder gesenkt werden, wodurch sich die EU eine Verdopplung der Exporte nach Indien und zum Beispiel Vorteile für die deutsche Autoindustrie erhofft.

Quelle: dpa, AFP