  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Proteste von Schülern in Frankreich: Neuer Höhepunkt erwartet

Nach fast 1.000 Festnahmen am Montag:Schüler-Proteste in Frankreich: Neuer Höhepunkt erwartet

|

Frankreich steht vor einem weiteren Aktionstag von Schülern, der zu einem neuen Höhepunkt der Proteste werden könnte. Zuletzt endeten diese in Gewalt und Tausenden Festnahmen.

Schulblockade in Paris: Schüler protestieren gegen die miserablen Lernbedingungen, aufgenommen am 05.10.2026 in Paris (Frankreich)

Seit Tagen kommt es wie hier in Paris bei Protesten zu Gewalt und Brandstiftungen.

Quelle: action press | Cesar VILETTE/SIPA

Frankreich steht an diesem Dienstag ein neuer Höhepunkt der landesweiten und teils gewalttätigen Schülerproteste bevor. Im Zuge der seit einer Woche andauernden Proteste für eine bessere Ausstattung der Schulen und bessere Lernbedingungen ist ein frankreichweiter Aktionstag geplant. Schülervertreter haben zu Kundgebungen und Protesten im ganzen Land aufgerufen.

In Paris ist um 14 Uhr eine Demonstration auf dem Place de la République geplant. Alleine im Großraum Paris sollen am Dienstag 200 Gymnasien vorsorglich geschlossen bleiben.

Lyon and the Rhone, France  October 2, 2026. High-school students continue to block schools across the Rhône for the fourth consecutive day following the start of nationwide demonstrations on September 29. The Rhône prefect has banned protest gatherings around the 44 schools concerned. The previous three days were marked by property damage and clashes with police. At least 26 people have been arrested in connection with the mobilisation

Es begann als Protest für bessere Lernbedingungen an Schulen, führt aber mittlerweile teils zu massiver Gewalt. Frankreichs Regierung lädt zum Dialog – und droht zugleich mit Konsequenzen.

02.10.2026 | 2:34 min

Auch in anderen Großstädten wie Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rennes und Straßburg soll es Versammlungen geben. Unterstützung kommt von mehreren großen Bildungsgewerkschaften, die zur Beteiligung an den Aktionen und teils auch zum Streik aufrufen. Damit könnte der Protest über die Schülerbewegung hinaus an Breite gewinnen. 

984 Festnahmen und 65 verletzte Polizisten allein am Montag

Zwar rief Premierminister Sébastien Lecornu die Ministerien am Sonntagabend auf, konkrete Verbesserungen an den Schulen des Landes einzuleiten und den berechtigten Sorgen der Schüler Gehör zu geben. Dennoch gab es am Montag erneute Proteste an 589 Schulen und dabei 984 Festnahmen. 65 Polizeibeamte wurden verletzt.

Seit Beginn der Proteste vor einer Woche wurden nach Angaben des Justizministeriums 5.060 Menschen festgenommen, 87 Prozent davon Minderjährige. Gegen 1.802 Betroffene seien Ermittlungen eingeleitet worden. Die bei Ausschreitungen entstandenen Schäden an Schulgebäuden und im öffentlichen Raum bezifferte Justizminister Gérald Darmanin auf mehrere Millionen Euro.

walde-sgs-hayali

Durch Frankreichs Verschuldung sei eine finanzielle Lösung bei den Schulprotesten schwierig. Besonders die "politischen Ränder mobilisieren", so ZDF-Korrespondent Thomas Walde.

02.10.2026 | 1:55 min

15-Jähriger verliert Hand durch Polizei-Granate

Für Erschütterung sorgte der Fall eines 15-jährigen Gymnasiasten, dem im nordfranzösischen Lens durch eine von der Polizei abgefeuerte Granate eine Hand abgerissen wurde. Beamte hatten das Geschoss in eine Gruppe demonstrierender Schüler abgefeuert. Die Generalinspektion der Polizei ermittelt gegen die eingesetzte Bereitschaftspolizei.

Der Fall könnte den von teils drastischen Gewaltszenen geprägten Protest weiter anheizen. Nach vorherigen Fällen von mutmaßlicher Polizeigewalt steht der Einsatz der Beamten gegen die jungen Menschen zunehmend in der Kritik.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von einem unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei gegenüber den Schülern. Es handele sich um Kinder, die geschützt und nicht von den Ordnungshütern angegriffen werden müssten.

ZDF-Korrespondent Thomas Walde in Paris.

Frankreich sei sehr hoch verschuldet, es gebe einen Verteilungskampf, erklärt ZDF-Korrespondent Thomas Walde. Die Regierung gebe mehr Geld für ihre Schulden aus als für den Bildungsetat.

02.10.2026 | 13:15 min

Brandstiftungen und Angriffe mit Molotowcocktails

In den vergangenen Tagen kam es immer wieder zu schwerer Gewalt bei den Protesten: Lehrer wurden angegriffen, Polizisten verletzt, Mülltonnen und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Es gab viele Verletzte und Schäden. Am Montag etwa wurde versucht, ein Gymnasium in Paris in Flammen zu setzen. Auch die Polizeipräfektur im ostfranzösischen Nancy meldete Brandstiftungen sowie Angriffe mit Feuerwerkskörpern und Molotowcocktails.

Präsidentschaftswahlen in sieben Monaten

Die massiven Proteste treffen Frankreich sieben Monate vor der Präsidentschaftswahl recht unvorbereitet. Die Regierung, die eigentlich gerade mit einem Sparhaushalt ringt, will nun einen Flächenbrand mit einer Ausdehnung der Proteste auf andere Bereiche wie etwa die Hochschulen verhindern.

Der Anführer von Frankreichs Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon, sprach von Machtmissbrauch durch die Polizei. Die Zahl der Festnahmen sei bereits höher als während der Studentenrevolte im Mai 1968, meinte er.

Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik

Die Schulproteste seien klar von denen linksextremer Gruppen zu trennen, sagt Politikwissenschaftler Ross. Auch sozial schwache, gewaltbereite Jugendliche mischten sich unter die Demonstranten.

02.10.2026 | 12:09 min

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, zuletzt im heute journal am 02.10.2026 um 22 Uhr.
Thema
Frankreich

Mehr zu den Protesten in Frankreich

  1. Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft Zinedine Zidane während dem Nations-League-Spiel gegen Belgien am 04.10.2026.

    Frankreichs neuer Starttrainer:Zidanes Stil bringt "Les Bleus" noch nicht in große Torlaune

    von Stephan Klemm
    mit Video2:59
  2. Papst Leo XIV. winkt der Menge aus dem Papamobil zu, während er die Champs-Élysées entlangfährt, um auf der Place de la Concorde im Zentrum von Paris eine feierliche Messe unter freiem Himmel zu zelebrieren.

    Messe auf Place de la Concorde:Papst feiert mit Hunderttausenden Gläubigen in Paris

    mit Video2:31
  3. Renoir-Museum in Cagnes-sur-Mer, Archivbild

    Diebstahl-Serie in Frankreich:Wieder Einbruch in Museum: Mehrere Renoir-Gemälde gestohlen

    mit Video0:22
  4. Édouard Balladur ist tot.

    Machtkampf beendete politische Laufbahn:Früherer französischer Premierminister Balladur gestorben

    mit Video2:24