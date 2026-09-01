Machtkampf beendete politische Laufbahn:Früherer französischer Premierminister Balladur gestorben
Der frühere französische Premierminister Édouard Balladur ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren in Paris. Für ihn werde eine Trauermesse "im engsten Familienkreis" abgehalten.
Der konservative frühere französische Premierminister Édouard Balladur ist tot. Balladur, der von 1993 bis 1995 Premier in Frankreich war, starb am Montag im Alter von 97 Jahren, wie seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Für ihn werde eine Trauermesse "im engsten Familienkreis" abgehalten. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.
Macron über Balladour: Frankreich lag ihm am Herzen
Präsident Emmanuel Macron würdigte Balladur auf der Plattform X als einen "anspruchsvollen, besonnenen und engagierten Diener seines Landes".
"Er war ein Staatsmann mit progressivem Geist und wird für viele Männer und Frauen seines politischen Lagers ein Vorbild bleiben", erklärte Premierminister Sébastien Lecornu im Onlinedienst X.
Der Vorsitzende der konservativen Partei Les Républicains, Bruno Retailleau, erklärte:
Balladur begann seine politische Karriere als enger Vertrauter des späteren Präsidenten Georges Pompidou, den er als Generalsekretär in den Élysée-Palast begleitete.
Rivalität spaltete die Konservativen
Unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand wurde Balladur Premier, nachdem das konservative Lager die Parlamentswahlen gewonnen hatte. Am meisten bleibt Balladur den Menschen in Frankreich im Gedächtnis, weil er 1995 in offener Konkurrenz zum konservativen Parteichef Jacques Chirac in den Präsidentschaftswahlkampf zog.
Lange sah es nach einem Sieg von Balladur aus, am Ende aber zog Chirac mit Vorsprung in die zweite Runde ein und entschied die Wahl für sich gegen den sozialistischen Kandidaten Lionel Jospin. Diese Rivalität spaltete die Konservativen nachhaltig und bedeutete das Ende von Balladurs Karriere.
Präsidentschaftswahlkampf durch Schmiergelder?
Nach seinem Rückzug aus der Politik geriet Balladur in den Verdacht, seinen Präsidentschaftswahlkampf durch Schmiergelder aus Rüstungsverträgen mit Pakistan heimlich finanziert zu haben. Er wurde 2021 jedoch vom Gerichtshof der Republik freigesprochen.
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