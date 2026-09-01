Früherer französischer Premierminister Balladur gestorben

Der frühere französische Premierminister Édouard Balladur ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren in Paris. Für ihn werde eine Trauermesse "im engsten Familienkreis" abgehalten.

Frankreichs Ex-Premier Édouard Balladur ist mit 97 Jahren gestorben. Quelle: AFP

Der konservative frühere französische Premierminister Édouard Balladur ist tot. Balladur, der von 1993 bis 1995 Premier in Frankreich war, starb am Montag im Alter von 97 Jahren, wie seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Für ihn werde eine Trauermesse "im engsten Familienkreis" abgehalten. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Macron über Balladour: Frankreich lag ihm am Herzen

Präsident Emmanuel Macron würdigte Balladur auf der Plattform X als einen "anspruchsvollen, besonnenen und engagierten Diener seines Landes".

Als Abgeordneter aus Paris, Minister und später Premierminister lag diesem treuen Vertrauten von Präsident Pompidou, den er während dessen Amtszeit begleitete, Frankreich am Herzen. „ Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich

"Er war ein Staatsmann mit progressivem Geist und wird für viele Männer und Frauen seines politischen Lagers ein Vorbild bleiben", erklärte Premierminister Sébastien Lecornu im Onlinedienst X.

Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu (l.) begrüßte den früheren Premierminister Édouard Balladur bei einer Militärparade im Hôtel des Invalides in Paris am 27. April 2026. Quelle: AFP

Der Vorsitzende der konservativen Partei Les Républicains, Bruno Retailleau, erklärte:

Er gehörte zu jenen Politikern, die viel von den Wählern hielten, weil sie eine edle Vorstellung von Frankreich haben. „ Bruno Retailleau, Vorsitzender der konservativen Partei Les Républicains

Balladur begann seine politische Karriere als enger Vertrauter des späteren Präsidenten Georges Pompidou, den er als Generalsekretär in den Élysée-Palast begleitete.

Rivalität spaltete die Konservativen

Unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand wurde Balladur Premier, nachdem das konservative Lager die Parlamentswahlen gewonnen hatte. Am meisten bleibt Balladur den Menschen in Frankreich im Gedächtnis, weil er 1995 in offener Konkurrenz zum konservativen Parteichef Jacques Chirac in den Präsidentschaftswahlkampf zog.

Jacques Chirac hat die französische Politik über vier Jahrzehnte mitgeprägt. Pariser Élyséepalast. Von 1995 bis 2007 zog er als Staatschef die Fäden im Élyséepalast. 2019 starb er im Alter von 86 Jahren. 26.09.2019 | 2:24 min

Lange sah es nach einem Sieg von Balladur aus, am Ende aber zog Chirac mit Vorsprung in die zweite Runde ein und entschied die Wahl für sich gegen den sozialistischen Kandidaten Lionel Jospin. Diese Rivalität spaltete die Konservativen nachhaltig und bedeutete das Ende von Balladurs Karriere.

Präsidentschaftswahlkampf durch Schmiergelder?

Nach seinem Rückzug aus der Politik geriet Balladur in den Verdacht, seinen Präsidentschaftswahlkampf durch Schmiergelder aus Rüstungsverträgen mit Pakistan heimlich finanziert zu haben. Er wurde 2021 jedoch vom Gerichtshof der Republik freigesprochen.

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Quelle: dpa, AFP