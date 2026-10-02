Schülerproteste in Frankreich: Warum die Lage eskaliert

In Frankreich wächst die Wut über Missstände im Bildungssystem. Die Regierung steht unter Druck. Warum die Lage eskaliert.

Die Ausweitung der Proteste setzt die Regierung massiv unter Druck - ZDFheute live analysiert. 02.10.2026 | 27:09 min

Brennende Schulen, Festnahmen und landesweite Proteste - das sind die Bilder der letzten Tage aus Frankreich. Vor rund einer Woche begannen Schüler zu protestieren, inzwischen haben sich Lehrer und Studenten angeschlossen. Der Grund: die Sparpolitik der Regierung.

Nach Angaben des Innenministeriums ist landesweit jede dritte weiterführende Schule von Protestaktionen betroffen. Die rasante Ausweitung setzt die französische Regierung unter massiven Druck.

Wie konnte die Lage eskalieren? Welche Probleme gibt es im französischen Bildungssystem? Und wie reagiert eine Regierung? Ein Überblick.

Warum eskalieren die Schülerproteste?

Nach Einschätzung von ZDF-Korrespondent Thomas Walde erfolgte die Eskalation überraschend rasch. Es gebe verschiedene Theorien, die erklären könnten, warum das passiert sei. Eine Theorie besagt, dass Vertreter der extremen Linken die Proteste "angefacht und angestachelt" hätten. Demnach hätten Abgeordnete und Bürgermeister der Partei La France insoumise sich an den Demonstrationen beteiligt und diese legitimiert - manche sollen sogar gesagt haben, dass Gewalt gerechtfertigt sein könne.

Frankreich sei sehr hoch verschuldet, es gebe einen Verteilungskampf, so ZDF-Korrespondent Walde. Die Regierung gebe mehr Geld für ihre Schulden aus als für den Bildungsetat. 02.10.2026 | 13:15 min

Ein weiterer Faktor ist ein Phänomen, das sich in Frankreich häufig beobachten lässt: Neben den protestierenden Schülern gesellten sich sogenannte Black Blocks an - Aktivisten, die "einfach nur Ärger machen wollen", so Walde.

Die Grenzen verlaufen damit fließend und von außen ist nicht immer klar, wer wofür verantwortlich ist. „ Thomas Walde, ZDF-Korrespondent

Das mache die Lage unübersichtlich und das Vorgehen dagegen entsprechend schwierig. Besonders angespannt sei die Situation in den Vororten. Walde beobachtet: "Vor allem in den Banlieues gibt es einen unterschwelligen Protest, in den Vororten mit sehr viel sozialer Prekarität, wo sich Spannungen bei verschiedenen Gelegenheiten in der französischen Gesellschaft entladen."

Die Zahlen zeigen das Ausmaß: Fast 2.000 Festnahmen, 305 verletzte Polizisten, 170 verletzte Schüler. Mülltonnen brannten, ein Feuerwehrauto wurde angezündet, Schulgebäude beschädigt.

Das Innenministerium sagt klar: Das ist keine legitime Protestform mehr, sondern "städtische Unruhe". Die Regierung reagierte drastisch: Bildungsminister Édouard Geffray ließ am Freitag gut 400 Schulen schließen und ordnete nur Fernunterricht an.

Die Schulproteste seien klar von denen linksextremer Gruppen zu trennen, sagt Politikwissenschaftler Ross. Auch sozial schwache, gewaltbereite Jugendliche mischten sich unter die Demonstranten. 02.10.2026 | 12:09 min

Welche Mängel gibt es im französischen Bildungssystem?

Die Schulprobleme seien nicht neu, sondern strukturell und seit langem bekannt, erklärt der ZDF-Korrespondent. Ein zentrales Problem sei die Qualität des Unterrichts an öffentlichen Schulen. Unterricht falle häufig aus, Lehrerinnen und Lehrer streiken oft. Das führe zu einer Zweiklassengesellschaft im Bildungssystem:

Es gibt viele Eltern, die, weil solche Missstände bekannt sind, wenn sie können, ihre Kinder an private Schulen geben. „ Thomas Walde, ZDF-Korrespondent

Diese Ungleichheit trifft besonders hart in Frankreich, denn Schulen haben dort eine symbolische Bedeutung, so Walde. Sie gelten als Orte, "in denen Französinnen und Franzosen zu Republikanern erzogen werden sollen". Das republikanische Motto "Liberté, Egalité, Fraternité" hängt über jeder Schule. Wenn die Realität diese hohen Ideale nicht erfülle, führe das zu tiefer Enttäuschung und Wut bei Schülern und Eltern, führt Walde aus.

Auch die Universitäten seien massiv betroffen. Walde berichtet von "mangelnder Ausstattung mit Material". Die Studenten solidarisierten sich daher schnell mit den Schülern. Das Problem ist strukturell: Frankreich gibt mittlerweile mehr für die Bedienung seiner Schulden aus "als für den Bildungsetat".

Die Schülerproteste in Frankreich haben sich auf Universitäten ausgeweitet. Seit Protestbeginn nahmen Einsatzkräfte fast 2.000 Menschen fest, rund 400 Schulen bleiben am Freitag geschlossen. 02.10.2026 | 1:33 min

Wie reagiert die Regierung?

Dass die Proteste nun bereits seit Tagen nicht abreißen und sich auf Universitäten ausbreiteten, setzt Frankreichs Regierung unter Druck. Premierminister Sébastien Lecornu berief eine Krisensitzung zur Lage an den Gymnasien ein. Medienberichten zufolge wurden die Ministerinnen und Minister gebeten, geplante Reisen abzusagen.

Bildungsminister Geffray rief im Sender France 2 zur Ruhe auf und kündigte Gespräche mit Vertretern der Gymnasiasten an. Deren Forderungen müssten gehört werden. Der einzige Weg sei der Dialog.

Die Regierung versucht nach Einschätzung des ZDF-Korrespondenten Walde eine Doppelstrategie. Einerseits Gesprächsbereitschaft: Der Bildungsminister signalisiert, dass er mit Schülern und Studenten reden will - "das Gefühl geben, dass sie gehört werden". Damit versucht man, "dem Widerstand die Spitze zu nehmen".

Andererseits Härte: Der Justizminister fordert die Staatsanwälte auf, "hart und entschlossen vorzugehen". Er droht damit, dass Eltern von betroffenen Schülern "in Regress genommen werden sollen" für die Schäden an Schulen. Doch die Frage bleibt offen, ob diese Strategie aufgehen wird. Denn ohne zusätzliche Mittel dürfte es der Regierung schwerfallen, die grundlegenden Forderungen zu erfüllen.

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Quelle: ZDF, dpa, AFP