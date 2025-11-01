Umkämpfte Stadt Pokrowsk: Ukraine meldet Spezialeinsatz

Seit mehr als einem Jahr ist die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine heftig umkämpft. Moskau und Kiew machen widersprüchliche Angaben zur Lage - beide Seiten melden Erfolge.

Mit Spezialkräften hinter den russischen Linien versucht die Ukraine offenbar, den Fall der bedrängten Stadt Pokrowsk im Osten aufzuhalten. Es laufe ein "komplexer Einsatz, um die feindlichen Truppen in Pokrowsk zu zerstören und zu verjagen", teilte Armeechef Olexander Syrskyj am Samstag mit.

Ein Kommandotrupp sei mit dem Hubschrauber abgesetzt worden und solle die Nachschublinien nach Pokrowsk und in die Nachbarstadt Myrnohrad freikämpfen. Das berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen im Militärgeheimdienst HUR. Geheimdienstchef Kyrylo Budanow sei selbst an der Front, um die Aktion zu befehligen, meldete der Rundfunksender Suspilne.

Russland: Spezialeinsatz der Ukrainer vereitelt

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte in seinem Lagebericht den Angriff der Ukrainer. Die Aktion sei aber vereitelt worden. "Alle elf Personen, die von dem Hubschrauber abgesetzt wurden, wurden vernichtet."

Eingekesselte, ukrainische Soldaten würden beginnen, sich zu ergeben, erklärte das Ministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass.

Ukraine: Einsatz geht weiter

Nach Militärgeheimdienst-Kreisen in Kiew geht der Einsatz der Spezialeinheiten jedoch weiter. Mehreren Medien wurde ein Video der Landung zugespielt, das aber keine klaren Rückschlüsse auf die Lage zulässt.

Das ukrainische Militär teilte mit, es habe nach dem Eindringen russischer Truppen in die Stadt seine Stellungen in einigen Bezirken verbessert. Die Lage bleibe "schwierig und dynamisch", hieß es jedoch.

Pokrowsk hat für Russland Schlüsselstellung

Russische Truppen stürmen seit mehr als einem Jahr mit hohen Verlusten gegen die Bergbaustadt Pokrowsk im Donbass an, die vor dem Krieg etwa 60.000 Einwohner hatte. Mittlerweile sind sie in die Stadt eingedrungen. Pokrowsk gilt als entscheidend für das russische Ziel, die Region Donezk vollständig einzunehmen.

Den ukrainischen Truppen in Pokrowsk und Myrnohrad droht die Einkesselung. Armeechef Syrskyj befahl bei einem Frontbesuch, die Nachschub- und Evakuierungswege zu sichern.

