Leo XIV. beschwichtigt im Streit mit Trump - JD Vance dankt

US-Vizepräsident Vance hat Papst Leo XIV. dafür gedankt, dass er im Fernduell mit Präsident Trump versöhnliche Worte gefunden habe. Schuld an allem sei die Medienberichterstattung.

US-Vize JD Vance hat sich beim Papst für dessen Klarstellung seiner Friedensäußerungen bedankt (Archivfoto). Quelle: AP

US-Vizepräsident JD Vance hat Papst Leo XIV. für dessen Klarstellung bezüglich seiner Friedensmahnungen gedankt. "Papst Leo predigt das Evangelium, so wie er es sollte, und das bedeutet unweigerlich, dass er seine Meinung zu den moralischen Fragen dieser Tage äußern wird.

Der Präsident und die gesamte Regierung arbeiten daran, sich für diese moralischen Prinzipien in einer chaotischen Welt einzusetzen, „ JD Vance, US-Vizepräsident

erklärte Vance auf Sozialen Medien.

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Vorher Streit zwischen Leo und US-Regierung

Zuvor war es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen Papst und US-Regierung gekommen.

Hintergrund waren Mahnungen für den Frieden, die Leo XIV. auf seiner derzeit laufenden Afrikareise tätigte. Diese waren indirekt als Kritik am Kurs der US-Regierung insbesondere in Iran gedeutet worden.

Papst Leo XIV. hat während seiner Afrika-Reise Stellung zu seiner Auseinandersetzung mit US-Präsident Trump bezogen. Der Pontifex bemühte sich um Deeskalation der Situation. 18.04.2026 | 0:23 min

Papst wehrt sich gegen Interpretationen

Auf dem Flug von Kamerun nach Angola am Samstag äußerte sich der Papst konkret dazu und stellte klar, dass seine Reden nicht als spezielle Botschaft an US-Präsident Donald Trump zu deuten seien. Es sei viel in seine Ausführungen "hineininterpretiert" worden. Doch seien seine Ansprachen für Afrika bereits vorbereitet gewesen, "bevor sich der Präsident überhaupt jemals zu mir und meiner Friedensbotschaft geäußert hatte", erklärte das Kirchenoberhaupt.

Es ist ein beispielloser Streit zwischen dem US-Präsidenten und Papst Leo XIV. Trump legt nochmal nach und bezeichnet den Papst als eine Zumutung. Was steckt hinter dem Konflikt? ZDFheute live 15.04.2026 | 33:15 min

Noch vergangene Woche hatte Vance den Papst öffentlich kritisiert und dessen Friedensbotschaft seine Interpretation der Lehre vom "gerechten Krieg" entgegengestellt. Der Papst solle in diesen theologischen Fragen "vorsichtig" sein, so der US-Vize auf einer Veranstaltung.

Vance kritisiert Medien

Nun schlug Vance einen versöhnlicheren Ton an und kritisierte die mediale Berichterstattung. "Während das Narrativ der Medien ständig Konflikte hochschreibt - und ja, echte Meinungsverschiedenheiten haben stattgefunden und werden stattfinden -, ist die Realität oft sehr viel komplexer", betonte der US-Vize. Er wolle den Papst in seine Gebete aufnehmen, "und ich hoffe, dass wir auch in seinen sind".

US-Präsident Trump hat Kritik von Papst Leo XIV. an seiner Politik harsch zurückgewiesen. Er sei "kein großer Fan". Der Papst hatte am Samstag im Kontext des Iran-Kriegs zu Frieden aufgerufen. 13.04.2026 | 1:01 min

Quelle: KNA