Leo XIV. beschwichtigt im Streit mit Trump - JD Vance dankt

Nach versöhnlichen Worten aus Rom:Papst-Klarstellung: Vizepräsident Vance dankt Leo XIV.
US-Vizepräsident Vance hat Papst Leo XIV. dafür gedankt, dass er im Fernduell mit Präsident Trump versöhnliche Worte gefunden habe. Schuld an allem sei die Medienberichterstattung.
US-Vizepräsident JD Vance hat Papst Leo XIV. für dessen Klarstellung bezüglich seiner Friedensmahnungen gedankt. "Papst Leo predigt das Evangelium, so wie er es sollte, und das bedeutet unweigerlich, dass er seine Meinung zu den moralischen Fragen dieser Tage äußern wird.
erklärte Vance auf Sozialen Medien.
Vorher Streit zwischen Leo und US-Regierung
Zuvor war es zu einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen Papst und US-Regierung gekommen.
Hintergrund waren Mahnungen für den Frieden, die Leo XIV. auf seiner derzeit laufenden Afrikareise tätigte. Diese waren indirekt als Kritik am Kurs der US-Regierung insbesondere in Iran gedeutet worden.
Papst wehrt sich gegen Interpretationen
Auf dem Flug von Kamerun nach Angola am Samstag äußerte sich der Papst konkret dazu und stellte klar, dass seine Reden nicht als spezielle Botschaft an US-Präsident Donald Trump zu deuten seien. Es sei viel in seine Ausführungen "hineininterpretiert" worden. Doch seien seine Ansprachen für Afrika bereits vorbereitet gewesen, "bevor sich der Präsident überhaupt jemals zu mir und meiner Friedensbotschaft geäußert hatte", erklärte das Kirchenoberhaupt.
Noch vergangene Woche hatte Vance den Papst öffentlich kritisiert und dessen Friedensbotschaft seine Interpretation der Lehre vom "gerechten Krieg" entgegengestellt. Der Papst solle in diesen theologischen Fragen "vorsichtig" sein, so der US-Vize auf einer Veranstaltung.
Vance kritisiert Medien
Nun schlug Vance einen versöhnlicheren Ton an und kritisierte die mediale Berichterstattung. "Während das Narrativ der Medien ständig Konflikte hochschreibt - und ja, echte Meinungsverschiedenheiten haben stattgefunden und werden stattfinden -, ist die Realität oft sehr viel komplexer", betonte der US-Vize. Er wolle den Papst in seine Gebete aufnehmen, "und ich hoffe, dass wir auch in seinen sind".
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