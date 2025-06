"Operation Spinnennetz": Wie Moskau auf Kiews Angriffe reagiert

Russlands groß angelegter Luft- und Raketenangriff traf am 5. und 6. Juni die gesamte Ukraine , vor allem aber Kiew. Russische Beamte hatten zuvor erklärt, dass dieser Angriff eine Vergeltung für die ukrainische "Operation Spinnennetz" sei.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag setzte Russland mehr als 450 verschiedene Luftangriffsmittel ein, darunter etwa 400 Drohnen sowie Marschflugkörper und ballistische Raketen.

Ukrainischer Präventivschlag reduziert Russlands Wucht

Der Ukraine war bereits am Donnerstag ein Präventivschlag gelungen, bei dem mindestens eine russische Abschussrampe für ballistische Raketen ausgeschaltet und der Kommandeur eines ballistischen Raketenbataillons getötet wurde. Dadurch wurde Russlands Schlagkraft etwas verringert. Außerdem hatten sowohl die US-Botschaft in Kiew als auch die EU-Delegation und mehrere Experten erste Warnungen ausgesprochen.

Russland hat die Ukraine mit mehr als 400 Drohnen und 40 Raketen angegriffen - wohl als Antwort auf den ukrainischen Schlag gegen Russland am Wochenende. Timm Kröger aus Kiew.

Beim nächtlichen russischen Angriff kamen vier Todesopfer in Kiew ums Leben, etwa 20 Menschen wurden verwundet. Die Schäden an der Infrastruktur waren beträchtlich, das größte Wärmekraftwerk Kiews wurde mehrfach getroffen.

Zweiter Vergeltungsschlag Russlands

Beim zweiten groß angelegten russischen Luftangriff in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni kamen ebenfalls Hunderte von Drohnen zum Einsatz. Das Ziel: Die ukrainische Luftabwehr so zu überwältigen und dadurch den Weg für die fortschrittlicheren Marschflugkörper und ballistischen Raketen "freizumachen". Die Bewertung der Schäden ist noch nicht abgeschlossen.

In der Nacht hat Russland die Ukraine mit so vielen Drohnen wie nie zuvor angegriffen, landesweit sollen es 479 gewesen sein. In Saporischschja wurden mehrere Häuser beschädigt.

09.06.2025 | 0:25 min