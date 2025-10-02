Ökologie und Nachhaltigkeit :Erste abfallfreie Insel: Taugt Tilos als Vorbild?
Die griechische Insel zwischen Rhodos und Kos macht anderen Inseln vor, wie modernes Abfallmanagement funktioniert. Die knapp 800 Bewohner von Tilos sind begeistert. Nicht nur sie.
Die Sonne klettert über die schroffen Hügel der Insel Tilos in Griechenland. Unten am Hafen schaukeln die Boote in der Bucht. Es ist 7 Uhr. Die ersten Müllautos fahren die Strandpromenade entlang und sammeln die Mülltaschen vor den Häusern, Geschäften und Restaurants ein.
Über einen QR-Code registriert Iraklis Sakellaris alle Abfälle, bevor sie zur Recyclinganlage im Inneren der Insel gebracht werden.
Mülltrennung, um "unsere Insel" zu retten
"Die größte Herausforderung sind für uns die Einheimischen und die Geschäftsleute. Wenn sie nicht kooperieren würden, würde das unsere Arbeit sehr erschweren", sagt Sakellaris, der Manager der Recyclinganlage.
Aber auf Tilos machen alle mit. Alle Bewohnerinnen und Bewohner trennen ihren Müll in Bio, Plastik, Aluminium, Papier, Glas. Denn Maria Kamma-Aliferi, die kraftvolle Bürgermeisterin von Tilos, wollte ihre Heimatinsel nachhaltig verändern und hat mit ihrer Hingabe alle mitgerissen: "Wir wollen einfach unsere Insel retten. Wir wollen sie schützen - diese wunderbare Landschaft."
Mit Leidenschaft Müll entsorgen
Das hat auch Tavernenwirt Nikos Atsiknoudas überzeugt. Seit knapp 30 Jahren bedient er hier Touristen und Einheimische direkt am Meer und serviert ihnen sein griechisches Essen.
Aber so leidenschaftlich wie jetzt hat er die Reste der Gäste noch nie entsorgt. "Das Beste ist das Ergebnis. Für uns, unser Leben und unseren Planeten. Finanziell geht's mir auch besser, weil mehr Gäste kommen", schwärmt Nikos Atsiknoudas.
Recycling statt stinkender Müllhalde
Auf einem Hügel der Insel, dort, wo früher die stinkende Mülldeponie lag, thront der Stolz der ganzen Insel: die Recyclinganlage. Hier recyceln sie den Biomüll zu Inseldünger.
Alle anderen getrennten Abfälle pressen die Mitarbeiter zu Paketen, die nach Athen verschifft und dort komplett recycelt werden. So sorgt ein einfaches Konzept dafür, dass kein Abfall auf Tilos und alles im Kreislauf verbleibt.
Das kleine Tilos - Vorbild für die Welt?
Spyros Kastanakis, der Betriebsingenieur der Recyclinganlage, überwacht die Abläufe. "Natürlich würde dieses Grundkonzept auch für größere Städte, wie etwa Athen, funktionieren. Klar, man bräuchte mehr Maschinen und mehr Personal, aber das Konzept wäre genau dasselbe."
Und so bekam die Betreiberfirma neulich auch den ersten Nachfolgeauftrag. Abu Dhabi will es Tilos nachmachen. Und auch die griechische Regierung ist hellhörig geworden, übernimmt inzwischen die gesamte Finanzierung und will weitere Inseln dazu bringen, ihr meist katastrophales Müllmanagement dem Tilos-Modell anzupassen.
Nächster Schritt: Müll vermeiden
Die Bürgermeisterin der Insel plant währenddessen schon den nächsten Schritt.
"Also: wenn wir unseren Kaffee holen, müssen wir unsere eigenen Becher nehmen - für Wasser unsere eigenen Flaschen. Und Plastiktüten sollten wir auch keine mehr benutzen."
Und so erfindet sich diese kleine Insel immer weiter neu - und macht auf ihre Weise dem Rest der Welt vor, wie es gehen kann.
Barbara Lueg ist Korrespondentin im ZDF-Studio Rom. Sie berichtet aus Griechenland, Italien, dem Vatikan und Malta.
Mehr zum Thema Müll und Recycling
Untersuchungen zu Mikroplastik:Europas Flüsse: Verschmutzung "alarmierend"mit Video
Abkommen zu Schiffs-Recycling:Gefährliches Abwracken soll gestoppt werdenvon Lilly Kock und Lucy Weilermit Video
Ground Truthing:KI im Kampf gegen schwimmende Müllteppichevon Frauke Ludwigmit Video
Weltweite Müllsammelaktion:World Cleanup Day: Warum ein Tag nicht reichtvon Moritz Scheuringmit Video
Mehr Nachrichten aus Griechenland
Kritik von Vizebürgermeisterin:Appell aus Kreta: Lage Geflüchteter dramatischvon Anna Vezirgenidimit Video
Wo der Tourismus boomt:Das sind Europas beliebteste Reisezielemit Video
Auf Flug Korfu-Düsseldorf:Condor-Flug muss in Italien notlanden
Doku | Terra X:Die Schätze Griechenlands und der Türkei43:30 min